बुरहानपुर के बकरों के नवाबी शौक, कोई पीता है चाय तो कोई खाता है ड्रायफ्रूट्स और मीठा पान
बुरहानपुर में चाय और ड्रायफ्रूट्स लवर्स बकरे बने आकर्षण का केंद्र, एक लाख तक है कीमत, खरीदने के लिए बहुत रहे लोग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 3:40 PM IST
बुरहानपुर: आपने आमतौर पर बकरों को हरा चारा और पौष्टिक दाना खाते देखा होगा. लेकिन आज हम आपको काजू बादाम, पान खाने और चाय पीने के शौक़ीन बकरे की कहानी से रूबरू कराते हैं. दरअसल बुरहानपुर अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, यहां मुस्लिम समुदाय के अधिकांश परिवार बकरे की कुर्बानी देते हैं. इससे पहले बकरों की खरीदी-बिक्री की जाती है, इस बार बाजार में दो बकरे चर्चा का विषय बन गए हैं.
ड्रायफ्रूट्स और मीठा पान खाते हैं बकरे
इन बकरों की खासियत है कि दोनों हरा चारा और दाना नहीं, बल्कि ड्रायफ्रूट्स और मीठा पान खाते हैं. इसके अलावा एक बकरा चाय पीने का शौक रखता है. वह अपने मालिक के साथ इक़बाल चौक में चाय पीने पहुंचता है. यहां स्पेशल चाय की चुस्की लेता है. बकरा मालिक बताते हैं कि, ''बिना चाय पिए उनका बकरा सुस्त हो जाता है. वह रोजाना उसे चाय पीने लेकर आते हैं. इस दौरान कई लोग इस बकरों के साथ सेल्फी खींचते हैं.
बुरहानपुर में रोजाना 150 बकरों की बिक्री
बुरहानपुर में बकरीद नजदीक आते ही बकरा बाजार गुलजार हो गया है. शहर के ऐतिहासिक पाला बाजार में भव्य बकरा बाजार लगाया जाता है. यहां रोजाना 100 से 150 बकरों की नीलामी होती है. बकरीद को लेकर बाजार में मुंबई, पुणे, नाशिक, गुजरात सहित इंदौर और भोपाल से ग्राहक पहुंचते हैं. इस बाजार में दस हजार से लेकर एक लाख रुपये कीमत के बकरे मिलते हैं. कुर्बानी के लिए बकरों की खरीददारी जमकर हो रही है.
बकरों के गजब शौक
व्यापारियों ने ग्राहकों के लिए देसी, बरबरी, सुजाता, जमूना पारी नस्लों के बकरे उपलब्ध कराए हैं. खास बात यह है कि बाजार में रोजाना पशु मालिक भी अपने बकरे बेचने आते है. इसमें टी लवर, ड्रायफ्रूट्स लवर सहित पान लवर बकरे शामिल है. यह बकरे बड़े ही शौक से चाय पीते, काजू बादाम और मीठा पत्ता पान का सेवन करते हैं. बकरा मालिकों ने सोशल मीडिया पर भी बकरों के शौक के वीडियो जारी किए हैं. अब यह बकरे खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं.
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10 हजार से लाख रुपए तक कीमत
बकरा व्यापारी शेख मंजूर मंसूरी ने बताया कि, ''पाल बाजार में भव्य बकरा बाजार आयोजित किया जाता है. यहां विभिन्न नस्ल के बकरे मिलते हैं. देसी बकरा दस हजार से लेकर चालीस हजार रुपये तक बिकता है. इसके अलावा अन्य बकरे एक लाख रुपये तक भी बिकते हैं. इस बाजार में मुंबई, पुणे, नासिक और गुजरात से खरीदार पहुंचते हैं. वह यहां से बकरा ले जाकर अपने-अपने क्षेत्र में महंगे दामों में बेचते हैं. यह बाजार काफी पुराना है, बकरीद आते ही बाजार गुलजार होने लगते हैं.''
100 पुराना है बकरा मार्केट
स्थानीय निवासी अशफाक ने बताया कि, ''बुरहानपुर में 100 साल से ज्यादा समय से बकरा बाजार लग रहा है. यह बाजार पूरे देश में नंबर वन बाजार के रूप में पहचाना जाता है. यहां देश के कई राज्यों से व्यापारी और ग्राहक बकरों की खरीदारी के लिए पहुंचते हैं. खास बात यह है कि इस बाजार में कुर्बानी के लिए दस हजार से एक लाख रुपये तक बकरे आसानी से मिल जाते हैं. जबकि अन्य बाजारों में बकरों की कीमत ज्यादा रहती है. यही वजह है कि बुरहानपुर में सस्ते बकरे मिलने के कारण ज्यादा बिक्री होती है.''