गरीब किसान की बेटी बनेगी डॉक्टर, बिना कोचिंग क्रैक किया NEET, सरकार कराएगी MBBS की पढ़ाई
बुरहानपुर में गरीब किसान की बेटी को मिला गिफ्ट, MBBS की फीस भरेंगी सरकार, 12वीं तक की सरकारी स्कूल से पढ़ाई. रिपोर्ट- सोनू सोहले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 2:18 PM IST
बुरहानपुर: जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर तुरकगुराडा गांव में रहने वाली होनहार छात्रा व गरीब किसान की बेटी रुचिता महाजन ने NEET परीक्षा में क्वालीफाई किया है. दरअसल इस छात्रा ने अपने गांव में स्थित सरकारी प्राथमिक और हायर सेकंडरी स्कूल से प्राथमिक और हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई पूरी की. इस दौरान वर्ष 2023-24 में कक्षा 12वीं में 92.8 प्रतिशत लाकर जिले की प्रविण्य सूची में स्थान हासिल किया था. इसके बाद NEET की परीक्षा में भाग्य आजमाया. पहले ही प्रयास में रुचिता को सफलता मिल गई, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण MBBS में प्रवेश नहीं लिया.
किसान की बेटी ने किया NEET UG क्वालीफाई
इस बार NEET UG में क्वालीफाई किया. अब छात्रा की पूरी फीस मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत सरकार वहन करेगी. इस योजना से गरीब किसान परिवार की बेटी डॉक्टर बनकर न सिर्फ अपने जिले का, बल्कि प्रदेश का भी मान सम्मान बढ़ाएगी. बेटी की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है. स्कूल स्टाफ ने भी छात्रा को सम्मानित किया और पुष्पमाला पहनाकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की.
रुचिका ने 12वीं तक की सरकारी स्कूल से पढ़ाई
तुरकगुराडा गांव में स्थित सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल की होनहार छात्रा रुचिता महाजन ने सीमित संसाधनों और विपरीत परिस्थितियों में सफलता हासिल की है. गौरतलब है कि रुचिता ने सरकारी मिडिल स्कूल में कक्षा पहली से आठवीं तक की शिक्षा ग्रहण की, इसके बाद उन्होंने सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश लिया, यहां कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ी. 12 वीं में प्रथम स्थान हासिल किया. इसके बाद उन्होंने सेल्फ स्टडी की. इस दौरान बिना निजी कोचिंग संस्थानों के खुद और शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार में जुट गई.
सरकार कराएगी एमबीबीएस की पढ़ाई
उसने खुद के कड़े परिश्रम और गुरुओं के मार्गदर्शन से देश की इस कठिन परीक्षा में सफलता का परचम लहराकर अपने विद्यालय और छोटे से गांव का नाम रोशन किया है. इस सफलता के बाद छात्रा को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत एमबीबीएस में एडमिशन मिला है. इस उपलब्धि से परिवार और विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिला. हायर सेकंडरी स्कूल के प्राचार्य करणसिंह पवार ने अपने स्टफ के साथ मिलकर छात्रा रुचिता और उसके किसान पिता राजेश महाजन का स्वागत सत्कार किया. उन्हें पुष्पगुच्छ देकर मिठाई खिलाई गई. सभी ने छात्रा को बधाई दी, उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है.
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होनहार छात्रा रुचिता महाजन ने बताया कि, ''मैंने गांव में सरकारी स्कूलों से पहली से बारहवीं तक पढ़ाई पूरी की. पहले ही प्रयास में NEET में क्वालीफाई किया, लेकिन आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण एडमिशन नहीं लिया. अब दूसरे प्रयास में NEET UG में सफलता मिली है. मुझे एमबीबीएस में एडमिशन मिला है, एमबीबीएस की पूरी फीस सरकार भरेंगी, सरकार की योजना से मेरा सपना साकार हुआ.''
बचपन से होनहार है रुचिका
प्राचार्य करणसिंह पवार ने बताया कि, ''छात्रा रुचिता शुरुआत से ही काफ़ी मेहनती और होनहार है. उसने 12वीं के बाद नीट परीक्षा में सफलता हासिल की, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति आड़े आई. इस बार फिर इस छात्रा ने नीट में सफलता पाई है, हालांकि अब सरकार की योजना के तहत छात्रा को एडमिशन मिल गया है.''
पिता हैं किसान, माता गृहणी
एमबीबीएस छात्रा रुचिता महाजन के पिता राजेश महाजन पेशे से कृषक हैं. इनके पास डेढ़ एकड़ कृषि भूमि है. इस पर वह फसल लगाकर परिवार का लालन पालन करते हैं. इसके अलावा उनकी माताजी गृहणी हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है, जिससे वह बेटी का सपना पूरा करते. लेकिन सरकार की मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना ने रुचिता के सपनों को पंख लगा दिए. इससे न सिर्फ बेटी एमबीबीएस की पढ़ाई कर डॉक्टर बनेंगी, बल्कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली अन्य छात्राओं के लिए प्रेरणा भी बनकर उभरेंगी. छात्राएं इनके संघर्ष से प्रेरित होकर अपने सपनों को साकार कर सकती हैं.