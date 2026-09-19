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बुरहानपुर में गणेश की विशेष प्रतिमाएं जो नदी-तालाबों के पानी को करती हैं शुद्ध

आकाश अग्रवाल ने फिटकरी से बनी प्रतिमाएं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनिस सहित कई दिग्गज नेताओं सहित प्रशासनिक अधिकायों और आम लोगों को भेंट की हैं. इस मूर्ति को विसर्जित किए जाने के बाद नदी, तालाब और जलाशयों में प्रदूषित होने से बचेगा. फिटकरी से पानी शुद्ध होगा. इसके अलावा लोग इन मूर्तियों को अपने घरों के बर्तनों और मटकों में भी विसर्जित कर सकेंगे.

बुरहानपुर : पर्यावरण प्रेमियों के प्रयासों से अब गणेशोत्सव के दौरान पीओपी से बनी प्रतिमाओं से लोगों ने दूरी बनानी शुरू कर दी है. पर्यावरण प्रेमी विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं. बुरहानपुर की वृंदावन धाम कॉलोनी में रहने वाले पर्यावरण प्रेमी आकाश अग्रवाल ने भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम उठाया है. उन्होंने फिटकरी से निर्मित करीब 100 ईको फ्रेंडली भगवान गणेशजी की मूर्तियां बनाकर लोगों को निःशुल्क वितरित की.

बुरहानपुर महाराष्ट्र का सीमावर्ती जिला है. यहां महाराष्ट्र की तर्ज पर पीओपी से निर्मित भगवान श्री गणेशजी की बड़ी मूर्तिया स्थापित की जाती हैं, लेकिन पीओपी की मूर्तियों से शहर से होकर बहने वाली ताप्ती नदी में जल प्रदूषण की चुनौती बढ़ गई है. ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए अब युवा पीढ़ी में जागरुकता आ रही है. इस चुनौती का युवाओं ने समाधान भी खोजना शुरू किया है. इसी कड़ी में इस गणेशोत्सव को देखते हुए पर्यावरण प्रेमी आकाश अग्रवाल ने ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं तैयार कराकर वितरित की.

पीओपी मूर्तियों के नुकसान लोगों को बताए

अग्रवाल परिवार ने अपने घर में फिटकरी से बनाई गई ईको फ्रेंडली गणेशजी की स्थापना कराई है. आकाश अग्रवाल ने ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा के फायदे बताकर लोगों को जागरूक किया. इस दौरान लोगों को पीओपी की मूर्तियों से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी गई. पर्यावरण प्रेमी आकाश अग्रवाल ने बताया "फिटकरी से बनी ईको फ्रेंडली मूर्ति को खंडवा के बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी भेजी गई है."

पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत हुए युवा

बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस का कहना है "आकाश अग्रवाल का पर्यावरण के क्षेत्र में यह कदम सराहनीय है. हमारे युवा पर्यावरण के लिए सोचते हैं, पर्यावरण की दृष्टि में अच्छा जीवन जीने का सोच रहे हैं. प्रकृति को संभालते हुए अपने त्यौहारों को मनाने का स्वभाव व संस्कार उनके माता-पिता और समाज व देश की परंपरा ने दिया है." फिटकरी के गणेश की प्रतिमा वितरित करने में सहयोग करने वाली अपूर्वा अग्रवाल ने बताया "फिटकरी ऐसी चीज है जिसका पानी की गंदगी को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते है. इसमें ऐसा कोई मटेरियल नहीं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए."