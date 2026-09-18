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बुरहानपुर में कबाड़ से बनी अखाड़ा झांकी में गजब के करतब दिखाते मूषकराज

बुरहानपुर के गणेश पंडालों के परिसर में आकर्षक झांकियां देखने लोग दूर-दूर से आ रहे. सोनू सोहले की रिपोर्ट.

Burhanpur Ganesh Festival
बुरहानपुर की अखाड़ा झांकी में करतब दिखाते मूषकराज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 1:57 PM IST

3 Min Read
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बुरहानपुर : बुरहानपुर शहर में गणेशोत्सव की धूम है. पंडालों में भगवान श्री गणेशजी की सुंदर प्रतिमाएं बैठाई गई हैं. शहर के गंगा नगर में देसी अखाड़ों की थीम पर आकर्षक झांकी तैयार की गई है. यहां मूषक मंडली को अखाड़ा खेलते दर्शाया गया है. झांकी में मूषक मंडली ढोल की थाप पर लेझिम, मलखंभ सहित अखाडा खेलते नजर आ रहे हैं. यहां के बच्चों ने घर में रखी कबाड़ वस्तुओं से झांकी को बेहतरीन तरीके से सजाया है. मूषक मंडली के करतब देख लोग दंग हो जाते हैं.

चल समारोह में शामिल होते थे अखाड़े

गणेशोत्सव के बाद विसर्जन के दिन बड़ी प्रतिमाओं का चल समारोह आयोजित किया जाता है. यह चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरता है. पहले इस दौरान अखाड़ों का संचालन होता था. इसमें मलखंभ, लेझिम, ढ़ोल, नगाड़े सहित विभिन्न तरह के हैरतअंगेज करतब दिखाए जाते थे. आधुनिकता के दौर में अखाड़ों की परंपरा विलुप्त हो गई है. अब आयोजक चल समारोह के दौरान डीजे, लाउडस्पीकर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं. इससे अखाड़ों की परंपरा खत्म हो चुकी है. इसके अलावा तेज ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण फैलता है.

बुरहानपुर में कबाड़ से बनाई अखाड़ा झांकी (ETV BHARAT)

अखाड़ा की परंपरा को जीवित किया

अखाड़ा की परंपरा को फिर से जीवित करने के उद्देश्य से गंगानगर में रहने वाला छात्र हितार्थ और सिद्धांत ने ये थीम बनाई है. झांकी को हितार्थ और सिद्धांत ने करीब डेढ़ महीने की मेहनत से तैयार किया. वे स्कूल से आने के बाद झांकी तैयार करने में जुट जाते थे. बच्चों ने कबाड़ में पड़ी मोटर, पाइप, वायरिंग, लाइटिंग, बैटरी सहित अन्य वस्तुओं से झांकी बनाई. इससे पहले संदीप कुमार रावल, तेजस रावल और तुषार रावल झांकियां बनाते थे. रावल परिवार विगत 10 वर्षों से प्रेरणादायक झांकी बना रहा है.

अखाड़ा की जगह डीजे ने ली

हितार्थ रावल ने बताया "परिवार के सदस्य झांकिया तैयार करते थे. उस समय वह देखकर सीखते थे. अब वह खुद झांकी बनाना सीख गए हैं. इस बार हमने अखाड़ों की झांकी तैयार की है. इस झांकी में हमारी प्राचीन परंपरा को दोबारा जीवित करने का संदेश दिया गया है." सिद्धांत रावल ने बताया "दशकों पहले गणेशोत्सव में अखाड़ों की परंपरा प्रचलित थी, लेकिन धीरे धीरे यह परंपरा विलुप्त हो गई, अब आधुनिक युग में डीजे सिस्टम, हाईटेक बैंड सहित अन्य उपकरणो का प्रचलन बढ़ा है, ऐसे में अखाड़ों की परंपरा को झांकी के माध्यम से दर्शाया गया है." आयोजक हर्षिता रावल ने बताया "सबने मिलकर कबाड़ के सामान को झांकी में इस्तेमाल किया."

Burhanpur Ganesh Festival
बुरहानपुर के गंगा नगर में विराजे गणपति (ETV BHARAT)

बुरहानपुर के नागझिरी में ईको फ्रेंडली गणेश

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बुरहानपुर के नागझिरी में ईको फ्रेंडली गणेश (ETV BHARAT)

बुरहानपुर के नागझिरी क्षेत्र में रुपेश प्रजापति और अश्विन नवलखे ने जल प्रदूषण रोकने का संदेश लेकर बप्पा की ईको फ्रेंडली प्रतिमा तैयार की है. नागझिरी घाट का राजा गणेशजी को देखने भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है. बुरहानपुर शहर से होकर सूर्य पुत्री ताप्ती नदी बहती है, जो शहर की जीवनदायिनी नदी कहलाती है. इसीलिए जल प्रदूषण रोकने का संदेश देने के लिए ईको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है.

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