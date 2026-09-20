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बुरहानपुर में महादेव की नगरी, काशी के मणिकर्णिका घाट पर बैठे गणपति

बुरहानपुर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर बनी मणिकर्णिका घाट आधारित भव्य झांकी, गणेशोत्सव समिति ने दिया मां पार्वती के त्याग का संदेश. रिपोर्ट-सोनू सोहले

MANIKARNIKA GHAT TABLEAU
बुरहानपुर में मणिकर्णिका घाट का बना झांकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 1:30 PM IST

3 Min Read
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बुरहानपुर: गणेश चतुर्थी के मौके पर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में काशी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट संस्कृति और समृद्धि का अद्भुत नजारा देखने को मिला. यहां राजा गणेशोत्सव समिति ने करीब डेढ़ महीने की मेहनत करके काशी की प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट आधारित भव्य झांकी बनाकर समाज को सकारात्मक संदेश दिया. इस साल गणेशोत्सव के दौरान कई गणेश मंडलों ने धार्मिक स्थलों की झांकियां तैयार की है.

गणेश चतुर्थी के अवसर पर बनी काशी की भव्य झांकी (ETV Bharat)

स्थानीय युवाओं ने कई पंडालों में एक से बढ़कर एक झांकी बनाकर धार्मिक स्थलों के महत्व और उसकी सटीक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है. इस अनोखी झांकी को देखने के लिए पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र सहित आस पास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. यहां देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है.

BURHANPUR GANESH OCCASION
मणिकर्णिका घाट का मनमोहक दृश्य (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब

रास्तीपुरा के राजा गणेश उत्सव समिति ने हर साल की तरह इस साल वाराणसी के प्रसिध्द मणिकर्णिका घाट की तर्ज पर झांकी तैयार की है. इससे पहले समिति उज्जैन के बाबा महाकाल, छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किला और केदारनाथ की झांकी बना चुकी है, लेकिन इस बार मणिकर्णिका घाट की झांकी बनाकर क्रिएटिविटी का उदाहरण पेश किया है. जोकि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

BURHANPUR MANIKARNIKA GHAT TABLEAU
झांकी देखने को श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब (ETV Bharat)

वाराणसी की अनुभूति हो रही महसूस

इस झांकी की खास बात यह है कि यहां मणिकर्णिका घाट के महत्व और किवदंती को बखूबी समझाया जा रहा है. इस पंडाल में साक्षात मणिकर्णिका घाट का मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है. साथ ही वाराणसी की अनुभूति भी महसूस हो रही है.

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मां पार्वती से मणिकर्णिका घाट का विशेष नाता (ETV Bharat)

मां पार्वती से मणिकर्णिका घाट का विशेष नाता

राजा गणेशोत्सव समिति के सदस्य मनीष महाजन ने बताया, "इस बार समिति ने मणिकर्णिका घाट काशी विश्वनाथ की झांकी तैयार की है, मणिकर्णिका घाट शहर नहीं साक्षात शिव की नगरी है. यहां माता पार्वती का मणि गुम हुआ था. मां पार्वती की मणि गिरने से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट रखा गया है. इस घाट की झांकी बनाकर समिति द्वारा समाज में यह संदेश दिया जा रहा है कि जीवन में कितना धन-दौलत कमा सकते है, लेकिन अंत में हमें जाना यही है. इसलिए घमंड, अभिमा, अहंकार को त्याग कर हमें धर्म के काम में सदैव आगे रहना चाहिए और बढ़कर काम करना चाहिए."

युवा दर्शक अमृता लधवें ने बताया, "वाराणसी में मणिकर्णिका घाट स्थित है, यह घाट बहुत सुंदर है. मैं वहां जाकर घाट देख चुकी हूं. जो कभी भी इस घाट का दर्शन नहीं हैं. वह झांकी देखकर घाट की कल्पना कर सकता है.

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