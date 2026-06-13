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बुरहानपुर में 782 किलो अवैध सलाई गोंद बरामद, यात्री बस जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार

बुरहानपुर: शुक्रवार रात करीब ढाई बजे बोदरली वन परिक्षेत्र और बुरहानपुर वन परिक्षेत्र टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. वन विभाग की टीम ने महाराष्ट्र से इंदौर जा रही स्लीपर यात्री बस से 7 क्विंटल 82 किलो प्रतिबंधित सलाई गोंद बरामद की है. अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए बस को जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है.

मुखबिर द्वारा मिली सूचना पर वन परिक्षेत्र टीम ने दर्यापुर-जसोदी मार्ग से महाराष्ट्र के जलगांव-जामोद मार्ग पर चलने वाली एक स्लीपर बस को इंदौर जाते समय रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने वाहन रोकने की बजाय तेजी से आगे बढ़ गया. इसके बाद वन विभाग की टीम ने पीछा किया और दर्यापुर गांव में बस रोककर चेकिंग की गई. इस दौरान 7 क्विंटल 82 किलो प्रतिबंधित गोंद बरामद हुआ. जिसकी कीमत लगभग दो लाख रुपये बताई जा रही है.

सलाई गोंद के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)

4 तस्कर गिरफ्तार

इस मामले में वन विभाग ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है. गिरफ्तार आरोपियों में बस के 2 चालक और 2 गोंद तस्कर शामिल हैं. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर के आदेश पर सलाई गोंद पर प्रतिबंध लगाया गया है. बुरहानपुर सीमा में सलाई, धावड़ा सहित सभी प्रकार के गोंद का परिवहन, बिक्री, संग्रहण पर पूरी तरह पाबंदी है. बावजूद इसके अवैध गोंद तस्करों ने अलग-अलग तरीकों से सलाई गोंद की अवैध तस्करी करने का प्रयास शुरू कर दिया है.

यात्री बस से 782 किलो सलाई गोंद बरामद (ETV Bharat)

एसडीओ फॉरेस्ट अजय सागर ने बताया, "बीती देर रात मुखबिर से सूचना मिली थी, सूचना के आधार पर वन अमला सक्रिय हो गया. बोदरली गांव में बस रोकने का प्रयास किया, लेकिन बस चालक ने बस रोकने की बजाए वाहन को तेज गति से निकाल लिया. टीम ने बस का पीछा शुरू किया. इस दौरान दर्यापुर गांव में रोका गया. यहां तलाशी के दौरान बस की पिछली डिक्की में 20 कट्टों में करीब 7 क्विंटल 82 किलो प्रतिबंधित सलाई गोंद बरामद की गई."