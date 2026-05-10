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बुरहानपुर में मादा तेंदुए का मिला शव, वन विभाग ने डॉग स्क्वॉड की मदद से चलाया सर्चिंग अभियान

बुरहानपुर के इच्छापुर सर्कल के नागोनी में मादा तेंदुए का मिला शव, शरीर पर मिले चोट के निशान. वन विभाग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार.

BURHANPUR FEMALE LEOPARD CARCASS
बुरहानपुर में मादा तेंदुए का मिला शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 9:12 PM IST

2 Min Read
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बुरहानपुर: इच्छापुर गांव में नागोनी क्षेत्र में मादा तेंदुआ का शव मिलने से हड़कंप मच गया. वन विभाग ने शाहपुर वन परिक्षेत्र के इच्छापुर सर्कल से एक मादा तेंदुआ का शव शनिवार को बरामद किया. वन विभाग के मुताबिक मादा तेंदुआ के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं. उसके सिर और पेट में चोट लगी है. वन विभाग ने डॉग स्क्वॉड की मदद से सर्चिंग अभियान चलाया है. वन विभाग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

ढाई साल के तेंदुए की मौत

शाहपुर वन परिक्षेत्र की इच्छापुर गांव में 2 से ढाई साल उम्र की मादा तेंदुआ का शव मिला है. इसके बाद वन विभाग का अमला हरकत में आया. डीएफओ विद्याभूषण सिंह, एसडीओ विक्रम सुल्या सहित संबंधित सर्कल और वन परिक्षेत्र के वनकर्मियों ने घटनास्थल पहुंचकर तेंदुए का शव बरामद किया. इस मामले में वन विभाग अब जांच में जुटा गया है. इधर डॉक्टरों की टीम ने वन विभाग की मौजूदगी में मादा तेंदुए का पोस्टमार्टम किया है. वन विभाग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

वन विभाग ने डॉग स्क्वॉड की मदद से चलाया सर्चिंग अभियान (ETV Bharat)

'तेंदुए के शरीर पर मिले चोट के निशान'

डीएफओ विद्याभूषण सिंह ने बताया, "शाहपुर वन परिक्षेत्र के इच्छापुर सर्कल में एक मादा तेंदुए का शव बरामद किया गया है. उसके सिर और पेट में चोट के निशान पाए गए हैं. डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है. प्रोटोकॉल के तहत तहसीलदार और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में मृत तेंदुए का अंतिम संस्कार किया गया है. हालांकि तेंदुए की मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी."

BURHANPUR FOREST DEPARTMENT
ढाई साल के तेंदुए की मौत (ETV Bharat)

'पानी की तलाश में आते हैं जंगली जानवर'

डीएफओ विद्याभूषण सिंह ने बताया, "हर साल भीषण गर्मी में वन्य प्राणी पानी और भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों से सटे क्षेत्र में आते-जाते हैं. अक्सर उनकी मूवमेंट की खबरें सामने आती हैं. ऐसे में वन विभाग वन्य प्राणियों को पकड़ने के लिए इन स्थानों पर पिंजरे और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए रात्रि कालीन गश्त बढ़ाते हैं. कई बार ग्रामीण भी जंगली जानवरों को मारने की कोशिश करते हैं."

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