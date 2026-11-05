दिवाली पर शुद्धता की परख में जुटा फूड सेफ्टी विभाग, फेमस दुकानों की मिठाइयों की हो रही सैंपलिंग
बुरहानपुर में दिवाली के पहले नामचीन मिठाई दुकान से सैंपलिंग, फूड सेफ्टी और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 10:39 PM IST
बुरहानपुर: बुरहानपुर जिले में प्रशासन की संयुक्त टीम ने मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया है, एसडीएम पल्लवी पौराणिक और फूड सेफ्टी अधिकारी कमलेश डावर ने मिठाईयों और दूध डेयरियों पर छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी कड़ी में शहर की नामचीन मिठाई दुकानों की भी जांच जारी है, इंदिरा कॉलोनी स्थित एक नामचीन मिठाई दुकान से मावा और मिठाई के सैंपल लिए गए हैं. इसी तरह करीब 3 महीनों के भीतर 100 से ज्यादा मावा और मिठाई के सैंपल जांच के लिए भोपाल की लैब में भेजे गए हैं. जांच में सैंपल अमानक पाए जाने के बाद जुर्माना वसूल किया जाएगा.
बुरहानपुर में मिठाई और मावा की दुकानों पर कार्रवाई
बुरहानपुर में मध्य प्रदेश शासन के मिलावट के खिलाफ कार्यवाही के सख्त निर्देश के बाद कलेक्टर विवेक कुमार के निर्देश पर बुरहानपुर में भी मिठाई और मावा की दुकानों पर कार्रवाई शुरू हो गई है. एसडीएम, फूड सेफ्टी विभाग द्वारा दीपावली पर्व के ठीक पहले तक शहर की नामचीन मिठाई दुकानों पर सतत जांच और सैंपलिंग की कार्यवाही की जा रही है. संयुक्त दल ने रावेर रोड स्थित मिलन मिठाई, कुंदन निर्वधी स्वीट्स, विनोद डेयरी पर सघन जांच की. यहां से मावा मिठाई और खाद्य सामग्री के सैंपल जुटाए गए.
त्यौहारों के समय राजस्व विभाग के साथ जांच
बुरहानपुर एसडीएम पल्लवी पौराणिक की अगुवाई में टीम द्वारा सतत जांच और सैंपलिंग की गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सैंपलिंग त्यौहारों के पहले ही हो जाना चाहिए. इस पर एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने कहा "फूड सेफ्टी विभाग की यह साल भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, त्यौहारों के समय राजस्व विभाग उनके साथ जांच करने निकलता है. सभी मिठाई नमकीन विक्रेताओं को समझाईश दी जा रही है कि वह मिठाई नमकीम बनाने में शुद्ध सामग्री का उपयोग करें और जहां से मावा देसी घी और ड्रायफ्रूट्स खरीदते हैं, उसका पक्का बिल लेकर सुरक्षित रखें."
फिलहाल राजस्व विभाग और फूड सेफ्टी द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू हो चुकी हैं, कई दुकानों से खाद्य सामग्री और मिठाईयों के सैंपल जुटाए गए है, सैंपलिंग की कार्रवाई त्योहारों तक जारी रहेगी, जिनके फेल होने पर विक्रेता के खिलाफ एडीएम कोर्ट के माध्यम से जुर्माना व सजा का प्रावधान होता है.
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फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी कमलेश डावर ने बताया कि "करीब 3 महीने में 100 सैंपल लिए गए, जिनमें से 25 सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं, ग्राहक विक्रेता को विश्वास के साथ पैसे भुगतान करते हैं, ऐसे में विक्रेताओ को भी शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए." वहीं, मिठाई दुकान के मैनेजर विशाल चौहान का कहना है कि हमारे द्वारा ग्राहकों को पूरा शुद्ध माल बेचा जाता है, ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण भी किया जाता है.