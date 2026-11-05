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दिवाली पर शुद्धता की परख में जुटा फूड सेफ्टी विभाग, फेमस दुकानों की मिठाइयों की हो रही सैंपलिंग

बुरहानपुर एसडीएम पल्लवी पौराणिक टीम के साथ मिठाई दुकानों पर चेकिंग करतीं ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: बुरहानपुर जिले में प्रशासन की संयुक्त टीम ने मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया है, एसडीएम पल्लवी पौराणिक और फूड सेफ्टी अधिकारी कमलेश डावर ने मिठाईयों और दूध डेयरियों पर छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी कड़ी में शहर की नामचीन मिठाई दुकानों की भी जांच जारी है, इंदिरा कॉलोनी स्थित एक नामचीन मिठाई दुकान से मावा और मिठाई के सैंपल लिए गए हैं. इसी तरह करीब 3 महीनों के भीतर 100 से ज्यादा मावा और मिठाई के सैंपल जांच के लिए भोपाल की लैब में भेजे गए हैं. जांच में सैंपल अमानक पाए जाने के बाद जुर्माना वसूल किया जाएगा.

बुरहानपुर में मिठाई और मावा की दुकानों पर कार्रवाई