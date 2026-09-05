ETV Bharat / state

बुरहानपुर में एयरलिफ्ट से ठीक पहले मरीज की मौत, खराब मौसम ने 2 दिन रोका रास्ता

बुरहानपुर में खराब मौसम के कारण दो दिन से एयर एम्बुलेंस का इंतजार. जब पहुंची तो देर हो चुकी थी. सोनू सोहले की रिपोर्ट.

Burhanpur Air Ambulance
बुरहानपुर में एयरलिफ्ट से ठीक पहले मरीज की मौत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 6:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुरहानपुर : रेणुका हेलीपेड पर शनिवार को पहली बार एयर एम्बुलेंस पहुंची. मांजरोद कला गांव निवासी महिला मरीज को गंभीर अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था. यहां से हृदय रोगी मरीज को एयरलिफ्ट कर इंदौर ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन उससे पहले मरीज की मौत हो गई. एयर एम्बुलेंस को खाली लौटना पड़ा, जबकि प्रशासन ने मरीज को एयर लिफ्ट कर इंदौर भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी.

भोपाल से बुलाई एयर एम्बुलेंस

महिला का वर्ष 2017 में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था. उसकी दोबारा तबियत बिगड़ी. उसे एयर एम्बुलेंस से इंदौर पहुंचाना था. बीते 2 दिन से मौसम खराब होने के कारण एयर एम्बुलेंस बुरहानपुर नहीं आ सकी. बुरहानपुर में भर्ती मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए प्रशासन ने एयरलिफ्ट करने के लिए भोपाल से हेलीकॉप्टर बुरहानपुर बुलाया. शनिवार को भोपाल से एयर एम्बुलेंस बुरहानपुर पहुंची.

खाली लौटने से एयर एम्बुलेंस का मेडिकल स्टाफ भी निराश (ETV BHARAT)

मरीज को इंदौर ले जाने की तैयारी थी

शनिवार को परिजनों और स्वास्थ्य विभाग ने मरीज को इंदौर भेजने की तैयारियां पूरी करने में जुटे थे, लेकिन बुरहानपुर में एयर एम्बुलेंस पहुंचने से महज 30 मिनट पहले महिला ने दम तोड़ दिया. इसके बाद एयर एम्बुलेंस को मरीज के बिना ही वापस लौटना पड़ा. बुरहानपुर से पहली बार किसी गंभीर मरीज को लेने एयर एम्बुलेंस आई. सीएमएचओ डॉ. आरके वर्मा ने बताया "मांजरोद कला गांव निवासी महिला मरीज ज्योति को एयर एम्बुलेंस की सहायता से इंदौर में स्थित एक हॉस्पिटल में पहुंचाना था. हम 2-3 दिन से प्रयास में थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण एयर एम्बुलेंस नहीं आ सकी."

Burhanpur Air Ambulance
बुरहानपुर से इंदौर एयरलिफ्ट करने पहुंची एंबुलेंस (ETV BHARAT)

बुरहानपुर से खाली लौटी एयर एम्बुलेंस

शनिवार को भोपाल से बुरहानपुर एयर एम्बुलेंस पहुंची, इससे पहले ही दुर्भाग्य से महिला की मौत हो गई. एयर एम्बुलेंस में मौजूद डॉ.अमन रंधावा का कहना है "शनिवार को बुरहानपुर में एयर एम्बुलेंस पहुंची. मरीज को एयरलिफ्ट कर इंदौर ले जाना था, लेकिन एम्बुलेंस पहुंचने से पहले महिला ने दम तोड़ दिया. इसके बाद हम खाली लौट रहे हैं."

TAGGED:

AIR AMBULANCE RETURN EMPTY
BURHANPUR PATIENT DEATH
BURHANPUR NEWS
MP AIR AMBULANCE
BURHANPUR AIR AMBULANCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.