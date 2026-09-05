बुरहानपुर में एयरलिफ्ट से ठीक पहले मरीज की मौत, खराब मौसम ने 2 दिन रोका रास्ता
बुरहानपुर में खराब मौसम के कारण दो दिन से एयर एम्बुलेंस का इंतजार. जब पहुंची तो देर हो चुकी थी. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 6:35 PM IST
बुरहानपुर : रेणुका हेलीपेड पर शनिवार को पहली बार एयर एम्बुलेंस पहुंची. मांजरोद कला गांव निवासी महिला मरीज को गंभीर अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था. यहां से हृदय रोगी मरीज को एयरलिफ्ट कर इंदौर ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन उससे पहले मरीज की मौत हो गई. एयर एम्बुलेंस को खाली लौटना पड़ा, जबकि प्रशासन ने मरीज को एयर लिफ्ट कर इंदौर भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी.
भोपाल से बुलाई एयर एम्बुलेंस
महिला का वर्ष 2017 में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था. उसकी दोबारा तबियत बिगड़ी. उसे एयर एम्बुलेंस से इंदौर पहुंचाना था. बीते 2 दिन से मौसम खराब होने के कारण एयर एम्बुलेंस बुरहानपुर नहीं आ सकी. बुरहानपुर में भर्ती मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए प्रशासन ने एयरलिफ्ट करने के लिए भोपाल से हेलीकॉप्टर बुरहानपुर बुलाया. शनिवार को भोपाल से एयर एम्बुलेंस बुरहानपुर पहुंची.
मरीज को इंदौर ले जाने की तैयारी थी
शनिवार को परिजनों और स्वास्थ्य विभाग ने मरीज को इंदौर भेजने की तैयारियां पूरी करने में जुटे थे, लेकिन बुरहानपुर में एयर एम्बुलेंस पहुंचने से महज 30 मिनट पहले महिला ने दम तोड़ दिया. इसके बाद एयर एम्बुलेंस को मरीज के बिना ही वापस लौटना पड़ा. बुरहानपुर से पहली बार किसी गंभीर मरीज को लेने एयर एम्बुलेंस आई. सीएमएचओ डॉ. आरके वर्मा ने बताया "मांजरोद कला गांव निवासी महिला मरीज ज्योति को एयर एम्बुलेंस की सहायता से इंदौर में स्थित एक हॉस्पिटल में पहुंचाना था. हम 2-3 दिन से प्रयास में थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण एयर एम्बुलेंस नहीं आ सकी."
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बुरहानपुर से खाली लौटी एयर एम्बुलेंस
शनिवार को भोपाल से बुरहानपुर एयर एम्बुलेंस पहुंची, इससे पहले ही दुर्भाग्य से महिला की मौत हो गई. एयर एम्बुलेंस में मौजूद डॉ.अमन रंधावा का कहना है "शनिवार को बुरहानपुर में एयर एम्बुलेंस पहुंची. मरीज को एयरलिफ्ट कर इंदौर ले जाना था, लेकिन एम्बुलेंस पहुंचने से पहले महिला ने दम तोड़ दिया. इसके बाद हम खाली लौट रहे हैं."