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बुरहानपुर के पटाखा बाजार का रियलिटी चेक, दुकानदारों की मनमानी देख अफसर आगबबूला

बुरहानपुर के पटाखा बाजार का रियलिटी चेक ( ETV BHARAT )

बुरहानपुर : शिकारपुरा थाना क्षेत्र में स्थित रेणुका माता मंदिर के समीप दशहरा मैदान में सरकारी जमीन पर अस्थाई पटाखा बाजार लगाया गया है. नगर निगम ने लॉटरी सिस्टम से पटाखा दुकानों की नीलामी की. करीब 71 दुकाने अस्थाई रूप से लगाई चुकी हैं, जो 10 नवंबर तक संचालित होंगी. इससे नगर निगम को 14 लाख 20 हजार रूपये का राजस्व मिला है. पटाखा बाजार में सुरक्षा इंतजाम परखने के लिए शासनिक अधिकारियों की टीम ने निरीक्षण किया. दुकानदारों की मनमानी देख अफसरों का गुस्सा सावतें आसमान पर पहुंच गया.

मनमाने ढंग से बढ़ाया दुकान का क्षेत्रफल