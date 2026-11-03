बुरहानपुर के पटाखा बाजार का रियलिटी चेक, दुकानदारों की मनमानी देख अफसर आगबबूला
बुरहानपुर पटाखा बाजार में दुकानदारों ने नियम-कायदों को धता बता प्रशासन की गाइडलाइन को ध्वस्त किया. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 12:26 PM IST
बुरहानपुर : शिकारपुरा थाना क्षेत्र में स्थित रेणुका माता मंदिर के समीप दशहरा मैदान में सरकारी जमीन पर अस्थाई पटाखा बाजार लगाया गया है. नगर निगम ने लॉटरी सिस्टम से पटाखा दुकानों की नीलामी की. करीब 71 दुकाने अस्थाई रूप से लगाई चुकी हैं, जो 10 नवंबर तक संचालित होंगी. इससे नगर निगम को 14 लाख 20 हजार रूपये का राजस्व मिला है. पटाखा बाजार में सुरक्षा इंतजाम परखने के लिए शासनिक अधिकारियों की टीम ने निरीक्षण किया. दुकानदारों की मनमानी देख अफसरों का गुस्सा सावतें आसमान पर पहुंच गया.
मनमाने ढंग से बढ़ाया दुकान का क्षेत्रफल
अधिकांश पटाखा दुकान संचालकों ने आवंटित दुकानों का आकर बढ़ा लिया. प्रत्येक दुकान के बीच पर्याप्त स्पेस छोड़ने की बजाए नाममात्र के लिए जगह छोड़ी. निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव ने कर्मचारियों से अधिकांश दुकानों की नपती कराई. नपती में कई दुकानें निर्धारित आकार व मार्किंग से बाहर पाई गईं. निगमायुक्त ने दुकानदारों को जमकर फटकार लगाई, उन्हें तुरंत निर्धारित निर्धारित आकार में दुकाने समेटने की हिदायत दी.
इस बीच अपर कलेक्टर सृजन वर्मा, एसडीएम पल्लवी पौराणिक, डिप्टी कलेक्टर तपीश पांडे सहित एडिशनल एसपी प्रदीप शेंडे ने भी दुकानों का जायजा लिया. अधिकारियों को कई कमियां मिली. दुकानदारों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की हिदायत दी गई. चेतावनी दी गई कि नियमों की अवहेलना किए जाने पर लाइसेंस निरस्त होगा.
सुरक्षा इंतजामों को बारीकी से परखा
अफसरों ने पटाखा बाजार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की बारीकी से जांच की. फायर सेफ्टी उपकरण, रेत की बाल्टियों सहित लाइसेंस की जांच भी की गई. दुकान संचालकों को अनियमित्ता मिलने पर जमकर फटकारा गया. इस दौरान कुछ ऐसी दुकानें भी मिली, जिन्होंने लॉटरी सिस्टम में मिली दुकानों को किराये पर दे दिया. इस पर निगमायुक्त ने नाराजगी जताते हुए लाइसेंस निरस्त कराने की चेतावनी दी है.
निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया "नगर निगम ने लॉटरी सिस्टम से 71 दुकानों का आवंटन किया है. संयुक्त टीम ने बाजार में निरीक्षण किया. इस दौरान कई कमियां मिली. दुकानदारों को हिदायत दी गई है." अपर कलेक्टर सृजन वर्मा व एडिशनल एसपी प्रदीप शेंडे ने बताया "कुछ जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं मिले. सुधार के निर्देश दिए गए हैं."