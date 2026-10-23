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'पीला सोना' ने कराई किसानों की चांदी, बुरहानपुर में भावांतर योजना पंजीयन से किसानों की तौबा

भावांतर योजना पंजीयन से किसानों ने बनाई दूरी ( Getty image )

बुरहानपुर: बुरहानपुर में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन का पंजीयन प्रकिया शुरू हो चुका है. पंजीयन की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर निर्धारित की गई है. रेणुका कृषि उपज मंडी में भी भावांतर योजना के तहत पंजीयन चल रहा है, लेकिन इस बार किसान पंजीयन प्रकिया में रूचि नहीं दिखा रहे हैं. दरअसल भावांतर में एमएसपी 5708 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, जबकि मंडी में व्यापारियों द्वारा सोयाबीन ऊंचे भाव में खरीदी जा रही है.

किसानों को 6000 से 7200 रुपये प्रति क्विंटल का मिल रहा भाव

किसानों को 6000 से 7200 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है. इस तरह किसानों को करीब 1500 रुपये प्रति क्विंटल राशि अधिक मिल रही है. ऐसे में किसान ज्यादा भाव में सोयाबीन बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं, इससे दीपावली से पहले किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं. पंजीयन केंद्र पर सन्नाटा (ETV Bharat) सोयाबीन का अच्छा दाम मिलने की वजह से किसानों ने भावांतर योजना में दूरी बना ली है. उन्होंने पंजीयन प्रकिया से किनारा कर लिया है. आलम यह है कि अब तक महज 19 किसानों ने ही पंजीयन कराया है, जिसके कारण अब पंजीयन केंद्र पर सन्नाटा पसरा है, किसानों के अभाव में कर्मचारी खाली बैठने को मजबूर हैं. रोजाना 800 से 1000 बोरी सोयाबीन की नीलामी हो रही है. सोयाबीन के अच्छे दाम मिलने से खुशी किसानों में खुशी की लहर बता दें पूरे प्रदेश सहित बुरहानपुर में भी सोयाबीन उत्पादक किसानों को सोयाबीन का वाजिब दिलाने के मकसद से मप्र सरकार ने भावांतर योजना शुरू की है. लेकिन शुरूआती दिनों में मंडी में पहुंचने वाले किसानों को सोयाबीन के अच्छे दाम मिलने से वह काफी खुश हैं. किसान सोयाबीन के लिए भावांतर योजना में अपना पंजीयन नहीं करा रहे हैं. किसान मंडी में व्यापारियों को अच्छे दामों में सोयाबीन बेचने पहुंच रहे हैं. भावांतर योजना पंजीयन से किसानों ने बनाई दूरी (ETV Bharat)