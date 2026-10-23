'पीला सोना' ने कराई किसानों की चांदी, बुरहानपुर में भावांतर योजना पंजीयन से किसानों की तौबा
बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में सोयाबीन पंजीयन केंद्र पर पसरा सन्नाटा, MSP की तुलना में अधिक दाम दे रहे व्यापारी. रिपोर्ट सोनू सोहले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 7:23 PM IST
बुरहानपुर: बुरहानपुर में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन का पंजीयन प्रकिया शुरू हो चुका है. पंजीयन की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर निर्धारित की गई है. रेणुका कृषि उपज मंडी में भी भावांतर योजना के तहत पंजीयन चल रहा है, लेकिन इस बार किसान पंजीयन प्रकिया में रूचि नहीं दिखा रहे हैं. दरअसल भावांतर में एमएसपी 5708 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, जबकि मंडी में व्यापारियों द्वारा सोयाबीन ऊंचे भाव में खरीदी जा रही है.
किसानों को 6000 से 7200 रुपये प्रति क्विंटल का मिल रहा भाव
किसानों को 6000 से 7200 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है. इस तरह किसानों को करीब 1500 रुपये प्रति क्विंटल राशि अधिक मिल रही है. ऐसे में किसान ज्यादा भाव में सोयाबीन बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं, इससे दीपावली से पहले किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं.
सोयाबीन का अच्छा दाम मिलने की वजह से किसानों ने भावांतर योजना में दूरी बना ली है. उन्होंने पंजीयन प्रकिया से किनारा कर लिया है. आलम यह है कि अब तक महज 19 किसानों ने ही पंजीयन कराया है, जिसके कारण अब पंजीयन केंद्र पर सन्नाटा पसरा है, किसानों के अभाव में कर्मचारी खाली बैठने को मजबूर हैं. रोजाना 800 से 1000 बोरी सोयाबीन की नीलामी हो रही है.
सोयाबीन के अच्छे दाम मिलने से खुशी किसानों में खुशी की लहर
बता दें पूरे प्रदेश सहित बुरहानपुर में भी सोयाबीन उत्पादक किसानों को सोयाबीन का वाजिब दिलाने के मकसद से मप्र सरकार ने भावांतर योजना शुरू की है. लेकिन शुरूआती दिनों में मंडी में पहुंचने वाले किसानों को सोयाबीन के अच्छे दाम मिलने से वह काफी खुश हैं. किसान सोयाबीन के लिए भावांतर योजना में अपना पंजीयन नहीं करा रहे हैं. किसान मंडी में व्यापारियों को अच्छे दामों में सोयाबीन बेचने पहुंच रहे हैं.
किसान प्रमोद प्रजापति का कहना है "इस बार खेतों में सोयाबीन का कम उत्पादन हुआ है, इससे किसान मायूस थे. लेकिन अधिक दाम मिलने से उनकी मायूसी खुशी में तब्दील हो गई है, इसी तरह दाम स्थिर रहना चाहिए, इससे किसानों को लाभ होगा."
वहीं कृषि विभाग के उपसंचालक राम शंकर जाट बताते हैं "सरकार की मंशा यही है कि किसानो को उनकी उपज का अधिकतम दाम मिल सके. घोषित समर्थन मूल्य से किसानों को कम राशि का भुगतान होता है तो योजना में पंजीकृत किसानों को अंतर की राशि का भुगतान शासन द्वारा किया जाना प्रस्तावित है."
व्यापारियों का कहना है सोयाबीन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है. जिसको देखते हुए आने वाले दिनों में सोयाबीन के दाम और बढ़ेंगे. लेकिन मंडी में सोयाबीन लेकर आऩे वाले किसान अभी भी इसके कम दाम बता रहे हैं.
मंडी में रोजाना 800 से 1000 बोरी सोयाबीन की आवक
रेणुका कृषि उपज मंडी प्रभारी प्रेमलाल खेड़ेकर ने बताया "मंडी में भावांतर योजना के तहत पंजीयन कार्य चल रहा है. शासन स्तर से सोयाबीन का भाव 5708 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. लेकिन किसानों को व्यापारी अधिक दाम दे रहे हैं. रोजाना 800 से 1000 बोरी सोयाबीन की आवक पहुंच गई है. इस बार किसानों को अच्छा भाव मिलने से किसान संतुष्ट हैं, वे अपनी उपज व्यापारी को बेचना पसंद कर रहे हैं."