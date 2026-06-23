बारिश की लंबी खेंच से किसान दुविधा में, कृषि विशेषज्ञों ने बताया- किन फसलों को दें तवज्जो
बुरहानपुर जिले में भी किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए हैं. बोवनी के लिए खेत तैयार लेकिन मानसून गायब. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 1:10 PM IST
बुरहानपुर : मौसम विभाग द्वारा इस साल कम बारिश की संभावना जताने के बाद किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं. किसान परेशान हैं कि कम बारिश या सूखे की स्थिति में किस फसल की बुवाई करें. इस साल जून में बारिश न के बराबर हुई है. अधिकांश किसानों ने खेत तैयार किए हैं, लेकिन वे असमंजस में हैं. ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बेहद अहम सलाह दी है.
मानसून में सामान्य से कम बारिश के आसार
बुरहानपुर जिले में खरीफ सीजन में एक लाख 30 हजार हेक्टयर रकबे में बोवनी की जाती है. खरीफ सीजन की सबसे प्रमुख फसल सोयाबीन, मक्का और तुअर है. मौसम विभाग ने अल नीनो प्रभाव के चलते इस साल मानसून में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया है. कई किसान दीर्घकालिक केला और हल्दी की खेती भी करते हैं, जिसमें पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है.
कम पानी वाली फसलें अपनाने की सलाह
किसानों की चिंता को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि अगर पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो तो ही बोवनी करें अन्यथा कम अवधि और कम सिंचाई वाली फसलें लगाएं, ताकि कम अवधि वाली फसल से बेहतर उपज लें सके. कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों की चिंता को जायज ठहराया है.
कृषि वैज्ञानिक डॉ. संदीप कुमार सिंह के मुताबिक "मौसम विभाग के अनुसार अल नीनो का प्रभाव है. प्रशांत महासागर का तापमान दो डिग्री बढ रहा है. इससे बारिश सामान्य से कम हो सकती है. बुरहानपुर जिले में 90 प्रतिशत खेती वर्षा आधारित होती है और 10 प्रतिशत फसल ड्रीप एरिगेशन से की जाती है."
मक्का व सोयाबीन के लिए इंतजार करें
बुरहानपुर में मक्का, सोयाबीन और तुअर सबसे प्रमुख फसले हैं, मौसम विभाग के मुताबिक 22 जून से मानसून प्रवेश की संभावना रहती है, लेकिन अभी तक 5 से 7 मिमि बारिश ही हुई है, जो काफी चिंताजनक है, इसको लेकर मौसम विभाग ने चिंता जाहिर की है. कृषि विभाग ने किसानों से अपील है अगर उनके पास पानी की व्यवस्था है तो मक्का की बुवाई कर सकते है.
सोयाबीन की बुवाई के लिए किसान अभी मानसून का इंतजार करें, जैसे ही मौसम विभाग से सूचना मिलेगी, किसानों को सूचना प्रसारित कर दी जाएगी. जब बुरहानपुर में मानसून आ जाए तभी सोयाबीन की बुवाई करें. जल्दबाजी ना करें, किसान जुलाई के पहले सप्ताह में बुआई कर सकते हैं.
इस साल जून माह सूखा गुजरा
किसान योगेश पाटिल ने बताया "इस बार कम बारिश हुई है, इससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं. किसानों ने खेत तैयार किए हैं. किसान असमंजस से जूझ रहे हैं. हम खेतों में बारिश आधारित फसल लगाते हैं, लेकिन इस बार बारिश ने साथ नहीं दिया." किसान आरिफ मंसूरी ने बताया "हर साल जून महीने में अच्छी बारिश होती है. एक सप्ताह से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन अब तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई. किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें देखने कों मिल रही हैं."
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कृषि विभाग का अमला मैदान में उतरा
कृषि विभाग के उपसंचालक मनोहरलाल देवके ने किसानों से अपील की है "कम बारिश के चलते किसानों को कम समय और कम बारिश में तैयार मक्का, सोयाबीन और मूंग-उड़द की फसल अपनाना चाहिए. कृषि विभाग का मैदानी अमला किसानों को इसकी जानकारी दे रहा है. किसानों को समय के हिसाब से सलाह दी जा रही है."