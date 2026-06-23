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बारिश की लंबी खेंच से किसान दुविधा में, कृषि विशेषज्ञों ने बताया- किन फसलों को दें तवज्जो

मानसून लेट होने से किसान परेशान, नजरें आसमान पर ( ETV BHARAT )