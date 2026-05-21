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बुरहानपुर के जैविक पपीतों का स्वाद इंदौर और औरंगाबाद के व्यापारियों को भाया, धड़ाधड़ मिल रहे ऑर्डर

बुरहानपुर के किसान ने अपनाई जैविक खेती. पपीतों की खेती में 4 लाख लगाकर 15 से 20 लाख आमदनी की उम्मीद. सोनू सोहले की रिपोर्ट.

BURHANPUR ORGANIC PAPAYA
5 एकड़ में पपीते की जैविक खेती का प्रयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 9:52 PM IST

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बुरहानपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैविक खेती को लाभ का धंधा बनाने की अपील से प्रेरित होकर बुरहानपुर में भी एक किसान 5 एकड़ में जैविक खेती का प्रयोग कर रहे हैं. बोरसर गांव निवासी किसान युवराज पाटिल ने अपने खेत में जैविक पद्धति से पपीते के पौधे उगाए हैं. खेत में पेड़ों पर पपीते के फल लग चुके हैं. किसान को अब व्यापारियों से ऑर्डर भी मिलने लगे हैं.

5 एकड़ में पपीते की जैविक खेती का प्रयोग

किसान युवराज पाटिल ने पारंपरिक खेती से हटकर जैविक खेती का रुख किया है. उन्होंने 5 एकड़ कृषि भूमि पर पपीते की जैविक खेती का प्रयोग किया है. इस खेती में उन्हें अब सफलता मिली है. खेत में पेड़ो पर अधिकांश पपीते तैयार हो चुके हैं. खेती में मिली सफलता के बाद किसान का चेहरा खुशी से खिल उठा है, वह अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणास्त्रोत बन गए हैं.

बुरहानपुर के किसान ने अपनाई जैविक खेती (ETV Bharat)

किसान युवराज पाटिल ने अन्य किसानों से भी जैविक खेती को अपनाने की अपील की है. उनका कहना है, "पीएम मोदी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों से आह्वान करते हैं. जैविक खेती फायदेमंद खेती है, इससे किसान और ग्राहक को भी फायदा होता है. जैविक पद्धति से उगाए गए उत्पाद खाने से बीमारियों का खतरा नहीं होता, जबकि रासायनिक पद्धति से उगाए गए उत्पादों से कई प्रकार की बीमारियां होती है, यही वजह है कि जैविक खेती को अपना कर बदलाव लाया जा सकता है."

ORGANIC PAPAYA FARMING BURHANPUR
जैविक पपीतों का स्वाद इंदौर और औरंगाबाद के व्यापारियों को भाया (ETV Bharat)

किसान को इंदौर, औरंगाबाद जैसे शहरों से मिले ऑर्डर

जैविक पपीतों की खुशबू और स्वाद ने इंदौर और औरंगाबाद के व्यापारियों को भी दीवाना बना दिया है. हाल ही में किसान को इंदौर और औरंगाबाद के व्यापारी ने ऑर्डर दिया है. किसान युवराज पाटिल बताते हैं, "एक सप्ताह बाद बड़ी मात्रा में पपीतों की लोडिंग कराकर इंदौर, औरंगाबाद सहित दिल्ली के बाजारों में भेजा जाएगा."

NARENDRA MODI ORGANIC FARMING
बुरहानपुर के किसान ने अपनाई जैविक खेती (ETV Bharat)

किसान को अच्छी आमदनी की उम्मीद

किसान युवराज पाटिल बताते हैं, "जैविक खेती में शुरुआती दौर में परेशानी जरूर आई, लेकिन धीरे धीरे उन्नत तकनीक को समझा, कृषि विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में जैविक खाद का उपयोग किया. इस खेती में ड्रिप, जैविक खाद और मजदूरी पर करीब 4 से 5 लाख रुपए खर्च किए, अब 15 से 20 लाख रुपए तक की आमदनी होने की उम्मीद है. जैविक खेती का यह मॉडल अब दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है."

ORGANIC PAPAYA FARMING BURHANPUR
पपीतों की खेती में 4 लाख लगाकर 15 से 20 लाख आमदनी की उम्मीद (ETV Bharat)

'जैविक खेती का बढ़ रहा चलन'

कृषि विभाग के सहायक तकनीकी प्रबंधक विशाल पाटीदार ने बताया, " बुरहानपुर में जैविक खेती का चलन बढ़ रहा है. करीब 2500 किसानों ने जैविक खेती का विकल्प चुना है. उन्होंने फल फ्रूट्स सहित मोटे अनाज की खेती का प्रयोग किया है. कई किसान बड़े स्तर पर भी जैविक खेती कर रहे हैं, इससे उन्हें बेहतर आमदनी और सफलता मिल रही है. बोरसर गांव में किसान युवराज पाटिल ने जैविक खेती का प्रयोग किया है. इस खेती में उन्होंने गोबर खाद, जीवामृत सहित अन्य जैविक खाद का उपयोग किया, इससे खेत में अच्छा उत्पादन हुआ है."

INDORE AURANGABAD DELHI SUPPLY
किसान को इंदौर, औरंगाबाद जैसे शहरों से मिले ऑर्डर (ETV Bharat)

किसान युवराज पाटिल के खेतों की देखभाल करने वाले मजदूर किशोर चौधरी ने बताया, "मैं 20 सालों से युवराज पाटिल के खेतों में काम कर रहा हूं. इस बार उन्होंने जैविक खेती का प्रयोग किया है. करीब 5 एकड़ में जैविक पपीते लगाए गए हैं, अधिकांश पपीते तैयार हो चुके हैं, इससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होने की उम्मीद है.

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