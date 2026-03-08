ETV Bharat / state

किसान पुत्र ने पकड़ी NASA की वेबसाइट में गंभीर खामी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिला प्रशंसा पत्र

चापोरा गांव के किसान यशवंत महाजन के बेटे नकुल महाजन ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कमाल कर दिखाया है. पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर नकुल महाजन ने बताया कि "अपने ऑफिस के काम के बाद अक्सर फ्री समय में नासा की वेबसाइट पर कमियां ढूंढ़ते थे. इस दौरान नवंबर 2025 में उन्हें नासा की वेबसाइट में Stored XSS (Cross Site Scripting) एक ऐसी सुरक्षा खामी यानि बग पकड़ा.

बुरहानपुर: चापोरा गांव के किसान के बेटे ने देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है. पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर नकुल महाजन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी NASA की वेबसाइट में एक गंभीर खामी यानि ऐसा बग खोजा था जिसका हैकर्स दुरुपयोग कर सकते थे. इसके बाद इसकी रिपोर्ट नासा को की थी. जांच के बाद इसकी पुष्टि करके नासा ने नकुल महाजन को हाल ही में एक प्रशंसा पत्र जारी किया है और उन्हें यह पत्र भेजकर सम्मानित किया गया है. उन्होंने नवंबर 2025 में नासा की वेबसाइट में गंभीर सुरक्षा खामी यानि stored XSS खोजा था, जिससे हैकर्स यूजर का लॉगिन सेशन और निजी जानकारी चुरा सकते थे.

जिसमें कोई हैकर वेबसाइट में खतरनाक स्क्रिप्ट (कोड) डाल सकता था. यह कोड वेबसाइट के सर्वर में सेव हो जाता है और जब भी कोई यूजर उस पेज को खोलता है तो वह कोड अपने-आप चलने लगता है. यह त्रुुटि प्रोग्राम की 5 कैटेगरी में से P3 कैटेगरी में आती है."

03 मार्च को नासा से आया प्रशंसा पत्र

नकुल महाजन ने बताया कि "नासा खुद एक प्रोग्राम चलाकर लोगों से ऐसी सुरक्षा त्रुटियों को रिपोर्ट करने का आग्रह करता है. इसके बाद नकुल ऐसी त्रुटि को खोजने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे. इस खामी को खोजने में उन्हें 2 साल लग गए. उन्होंने 3 बार कई बग को खोजकर रिपोर्ट किए, लेकिन इस बार उनकी रिपोर्ट की जांच गई तो नासा ने माना कि यह उनकी गंभीर त्रुटि थी.

03 मार्च को नासा से आया प्रशंसा पत्र (ETV Bharat)

इसके बाद नासा ने उन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया है. 3 मार्च 2026 को उनके पास नासा से प्रमाण पत्र आया है. उन्होंने भविष्य में भी इसी तरह मदद का आग्रह किया है. मैं इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता को देता हूं. उन्होंने मुझे खेती-किसानी करके पढ़ाया लिखाया."

'परिवार में खुशी का माहौल'

नकुल के पिता यशवंत महाजन ने बताया कि "बेटे नकुल ने पूरे देश में माता-पिता का मान-सम्मान बढ़ाया है. बेटे को वैश्विक पहचान मिली है, परिवार में खुशी का माहौल है. कई लोगों के फोन आ रहे हैं, बेटे ने कड़ी मेहनत से उपलब्धि हासिल की है. इससे परिवार खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है."

सॉफ्टवेयर इंजीनियर नकुल महाजन ने बताया कि "मेरे माता-पिता पेशे से कृषक है. मैं 2 बहनों का एकलौता भाई हूं. मैंने ठाकुर शिवकुमार सिंह इंजिनियरिंग कॉलेज बुरहानपुर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है. इसके बाद इंदौर की एक कॉलेज से एमटेक किया है. बीते 3 सालों से एक मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूं. फिलहाल चापोरा गांव से ही कंपनी के लिए घर से काम कर रहे हैं."