बुरहानपुर का स्मार्ट किसान! 2 एकड़ में सफेद चंदन की खेती, 10 साल में 5 करोड़ प्रॉफिट का दावा
पारंपरिक खेती छोड़कर बुरहानपुर के किसान ने किया चंदन की तरफ रुख, किसान ने लगाए 600 से ज्यादा सफेद चंदन के पौधे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 12:00 PM IST|
Updated : January 30, 2026 at 12:43 PM IST
बुरहानपुर: शाहपुर में रहने वाले प्रगतिशील किसान संजय भास्कर महाजन ने पारंपरिक खेती से हटकर दीर्घकालिक प्राकृतिक खेती को अपनाया है. किसान ने अपने 2 एकड़ खेत में 600 से ज्यादा सफेद चंदन के पेड़ लगाए हैं. इस किसान ने गेंहू, चना, केला या कपास की खेती छोड़ सफेद चंदन की खेती शुरू की है. साथ ही वह एक ही खेत में सब्जियों की भी खेती कर रहे हैं. सफेद चंदन के बीच में उन्होंने सब्जियां और अरहर की फसल लगाई है.
बुरहानपुर में पहली बार चंदन की खेती
इस सब्जियों और अरहर से वह सालाना 4 लाख रुपये का मुनाफा कमा रहे है. खास बात यह है कि संजय महाजन ने जिले में पहली बार चंदन लगाने वाले किसान बनने का गौरव हासिल किया है. किसान ने हर पेड़ के बीच 12×12 का अंतर रखा है, ताकि सफेद चंदन की ग्रोत बेहतर तरीके से हो सके, इससे खेत में उत्पादन अच्छा होंगा.
केंद्र व राज्य सरकार ने कृषि को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में जोर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने भाषणों के माध्यम से कई बार किसानों को नए-नए टिप्स बताते हैं. वह किसानों की आय को दोगुना करने के मकसद से जैविक खेती, उन्नत खेती सहित दीर्घकालिक खेती अपनाने की सलाह देते है, अब किसान भी पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रेरित होकर उन्नत व दीर्घकालिक प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं.
सफेद चंदन के 620 पेड़ लगाए
इसी कड़ी में शाहपुर के प्रगतिशील किसान संजय भास्कर महाजन ने प्राकृतिक रूप से चंदन की खेती को चुनकर मिसाल पेश की हैं. उन्होंने जिले में पहली बार साल 2021 से लेकर 2024 के बीच सफेद चंदन की खेती का प्रयोग शुरू किया है. जो अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरे है. उन्होंने कुल 620 चंदन के पौधे 1 लाख 24 हजार रुपये में लगाए हैं, अब तक प्लांटेशन, जीवामृत सहित देखभाल पर साढ़े चार लाख का खर्च किया है. इस खेती से 10 साल बाद उन्हें साढ़े पांच करोड़ के मुनाफे की उम्मीद है.
चंदन के साथ लगाई सब्जियां
किसान संजय भास्कर महाजन ने बताया कि , ''उन्होंने साल 2021 में खेत में सफेद चंदन के 220 पौधे लगाए थे. इसी तरह 2024 में 400 पौधे लगाए, अब तक वह 2 एकड़ खेत में कुल 620 चंदन के पौधे लगा चुके है.'' उनका कहना है कि, ''सफेद चंदन एक परजीवी पौधा है, जिसके पोषण के लिए होस्ट प्लांट के रूप में अमरूद और सब्जियों की खेती की है. उन्होंने चंदन पौधों के बीच अरहर व सब्जियां लगाई है, इससे सालाना 4 लाख की आमदनी होती हैं.''
10 साल बाद करोड़ों की आमदनी की उम्मीद
कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक व प्राकृतिक खेती ट्रेनर अमोल देशमुख ने बताया कि, ''प्रगतिशील किसान संजय भास्कर महाजन ने सफेद चंदन की खेती का प्रयोग किया है. उनका यह प्रयास अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गया है. इस पहल से साबित होता है कि किसान पारंपरिक फसलों के साथ उच्च मूल्य वाली बागवानी अपनाकर आय बढ़ा सकते हैं.'' उनका कहना है कि, ''बाजार में चंदन की लकड़ी की मांग हमेशा रहती है, करीब 10 साल बाद खेती पूरी तरह परिपक्व हो जाएगी. इससे किसान संजय महाजन को साढ़े पांच करोड़ की आमदनी हो सकती हैं.''