गौमाता की पूरी रीतिरिवाज और धूमधाम से गोदभराई की रस्म, किसान ने पूरे गांव को दी दावत
बुरहानपुर के बोरसर गांव में किसान परिवार का गौवंश प्रेम चर्चा में. गौमाता को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 1:09 PM IST
बुरहानपुर : सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है. इसलिए गाय को पूजा जाता है. कई पशुपालकों का गौवंश के साथ भावनात्मक लगाव देखा जाता है. गौवंश से ऐसे ही लगाव की कहानी बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित बोरसर गांव में देखने को मिली. यहां किसान परिवार ने अपनी घर की गाय को लक्ष्मी का दर्जा देकर समाज में बड़ी मिसाल पेश की है.
ग्रामीणों को सामूहिक भोज कराया
किसान हरिभाऊ चौधरी ने गर्भवती गाय की गोदभराई का कार्यक्रम आयोजित किया. कार्यक्रम में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और ग्रामीणों ने शिरकत की. हरिभाऊ और उनकी पत्नी बेबाबाई चौधरी ने गौमाता को घर की लक्ष्मी मानकर गोदभराई कराई. इस मौके पर गौमाता का विशेष श्रृंगार किया गया. पूरे विधिविधान से पूजा अर्चना की गई. सभी रस्में निभाईं. इस दौरान ग्रामीणों को सामूहिक भोज कराया गया.
गोदभराई से पहले घर की सजाावट
ग्रामीणों का कहना है कि भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है. उसकी सेवा को पुण्य का कार्य माना जाता है. इस आस्था और परंपरा को चौधरी परिवार ने सच्ची श्रद्धा से पूरा किया. किसान हरिभाऊ चौधरी ने गाय की गोदभराई की रस्म से पहले अपने घर का रंग-रोगन कराया. जिस प्रकार गर्भवती महिला की गोदभराई की जाती है, ठीक उसी तरह धूमधाम से कार्यक्रम रखा गया. इस दौरान भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया.
पूरे रिश्तेदारों व ग्रामीणों को आमंत्रण
किसान परिवार ने इस खुशी के मौके पर पूरे गांव को निमंत्रण पहुंचाया. रिश्तेदार, ग्रामीण और परिचित लोग कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम के बाद सभी को सामूहिक भोज कराया गया. लोगों ने बताया कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में डोहाळे जेवण यानि गोद भराई को पारंपरिक रस्म मानी जाती है. यह रस्म गर्भवती महिला और पेट में पल रहे बच्चे के सम्मान के लिए की जाती है. इस दौरान परिवार खुशियां मनाता है. खास बात यह है कि एक खिलौने को सांकेतिक रूप से बच्चा मानकर पालने यानि झूले में झूलाया गया.
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गौमाता को लक्ष्मी मानता है किसान परिवार
किसान बेबा बाई चौधरी ने बताया "गौमाता उनके परिवार की सदस्य है. हमारे परिवार में जब भी कोई महिला गर्भवती रहती है तो गोदभराई कराते हैं. गौमाता भी हमारे परिवार का हिस्सा है. उसके आने के बाद सुख-समृद्धि और खुशियों की बहार है. परिवार के सभी सदस्य गौ माता को लक्ष्मी स्वरूप मानते हैं." किसान रमाकांत वासुदेव मोरे का कहना है "ग्रामीण क्षेत्रों में किसान परिवार के पास बड़ी संख्या में पशुधन रहता है. भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है. इस पहल से पशु प्रेम की अनूठी मिसाल देखने को मिली है."