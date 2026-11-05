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गौमाता की पूरी रीतिरिवाज और धूमधाम से गोदभराई की रस्म, किसान ने पूरे गांव को दी दावत

बुरहानपुर में गोदभराई से पहले गाय का पूजन ( Etv Bharat )

बुरहानपुर : सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है. इसलिए गाय को पूजा जाता है. कई पशुपालकों का गौवंश के साथ भावनात्मक लगाव देखा जाता है. गौवंश से ऐसे ही लगाव की कहानी बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित बोरसर गांव में देखने को मिली. यहां किसान परिवार ने अपनी घर की गाय को लक्ष्मी का दर्जा देकर समाज में बड़ी मिसाल पेश की है.

ग्रामीणों को सामूहिक भोज कराया