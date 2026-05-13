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बुरहानपुर में किसान की बेटी बना रही है केला चिप्स, लाखों की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस

बुरहानपुर में करीब 22 हजार हेक्टेयर रकबे में केले की फसल उगाई जाती है. लेकिन कई बार केला उत्पादक किसानों को बेहतर दाम नहीं मिल पाता है. ऐसे में किसानों को केले के सही दाम दिलाने के मकसद से बोरसर गांव की बेटी खुशबू पाटिल ने केला चिप्स बिजनेस में कदम रखा है. उन्होंने बिना सरकारी लोन के अपना स्टार्टअप स्थापित किया है. जिसमें उन्होंने गांव के 10 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया है.

बुरहानपुर: देश में अब युवा पीढ़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की आरामदायक नौकरी से तौबा कर रही है. वह लाखों रुपये सालाना पैकेज की नौकरी छोड़कर खुद का स्टार्टअप शुरू करने में रुचि दिखा रही है. इसी कड़ी में बोरसर गांव में किसान की बेटी खुशबू पाटिल ने केला चिप्स यूनिट स्थापित किया है. उन्होंने एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 सालों तक एक नामचीन कार्पोरेट कंपनी में लाखों रूपये पैकेज की नौकरी की. 2 साल बाद उसने नौकरी को ठुकरा दिया और अब उसने बिना सरकारी मदद के खुद का स्टार्टअप शुरू किया है.

गांव के लोगों को भी रोजगार दे रही हैं खुशबू (ETV Bharat)

किसान की फसल को अच्छी कीमत दिलाने की कोशिश

खुशबू पाटिल एमबीए तक उच्च शिक्षा हासिल की है. वह पिछले 2 साल से नामचीन कार्पोरेट कंपनी में नौकरी कर रही थीं, इससे उन्हें लाखों रूपये सालाना पैकेज मिलता था. लेकिन उन्होंने देखा कि इलाके के किसानों को प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान झेलना पड़ता है और उनके केले का सही दाम नहीं मिल पाता है. इस समस्या को देखते हुए, उन्होंने अपने बोरसर गांव में ही लाखों रूपये खर्च कर केला चिप्स यूनिट स्थापित किया है. खुशबू ने एक चिप्स ब्रांड तैयार किया है, ताकि वेल्यू एड कर केले की कीमत बढ़ाई जा सके और किसान को उनके फसल की अच्छी कीमत मिल सके.

देश के कई राज्यों से मिल रहे हैं आर्डर

देश के विभिन्न राज्यों से खुशबू पाटिल को केला चिप्स के ऑर्डर मिल रहे हैं. युवा उद्यमी खुशबू पाटिल बताती हैं कि "शुरुआती दौर में इस व्यवसाय में काफी चुनौतियां आईं, लेकिन इन चुनौतियों का डटकर सामना किया. अब देश के पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य राज्यों से ऑर्डर आने लगे हैं."

लाखों की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस (ETV Bharat)

खुशबू पाटिल ने वेस्ट से बेस्ट बनाने का भी प्लान तैयार किया है. उन्होंने केले के पत्ते और तने को भी बेस्ट वस्तु बनाने की ठानी है. खुशबू ने अपने जैसे उन युवाओं से अपील की है कि जो निजी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वह बिजनेस करने की चाहत रखते हैं, तो बिना किसी का इंतजार किए बिजनेस फिल्ड में उतरना चाहिए.

ग्रामीण प्रेम चौधरी ने बताया कि "किसान की बेटी खुशबू पाटिल ने मल्टीनेशनल कंपनी से नौकरी छोड़कर खुद का स्टार्टअप शुरू किया है. उन्होंने बोरसर गांव में केला चिप्स यूनिट स्थापित किया है. इस व्यवसाय से लाखों की कमाई हो रही है. इस केला चिप्स यूनिट में 10 लोगों को रोजगार दिया है. उम्मीद है कि इस पहल के बाद क्षेत्र के किसानों को फायदा मिलेगा. इससे किसानों को केले के सही दाम मिल सकता है."