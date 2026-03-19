मिडिल ईस्ट की जंग का बुरहानपुर की मंडी पर असर, डॉलर चना के भाव में भारी गिरावट
बुरहानपुर की मंडी में दिखा अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर, अनाज के भाव में प्रति क्विंटल 2 हजार तक की गिरावट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 3:32 PM IST
रिपोर्ट: सोनू सोहले
बुरहानपुर: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब बुरहानपुर की गल्ला मंडी में भी देखने को मिल रहा है. अनाज, दलहन और तिलहन के दामों में भारी गिरावट आई है, जिससे किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं. व्यापारी और किसानों ने कहा कि युद्ध के कारण निर्यात रुका है. इससे अनाज के भाव में प्रति क्विंटल 1 हजार से लेकर 2 हजार तक कमी आई है.
किसानों ने सरकार से आर्थिक मदद की लगाई गुहार
इस बारे में जानकारों का कहना है यदि यह युद्ध लंबा खींचा, तो अनाज, दलहन और तिलहन के दामों में भारी गिरावट आ सकती है. इससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई है. इसका सबसे ज्यादा असर डॉलर चना उत्पादक किसानों पर पड़ा है. किसान बताते हैं कि पिछले साल डॉलर चना का भाव 9500 रूपए प्रति क्विंटल मिला था. लेकिन इस साल 7700 रूपए प्रति क्विंटल मिल रहा है. अब किसानों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है, ताकि इनकी मेहनत का वाजिब दाम मिल सके.
युद्ध के कारण अनाज का निर्यात ठप
इस साल किसानों के खेतों में अधिक उपज आई है और किसान 'रेणुका कृषि उपज अनाज मंडी' में अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं. मंडी में अनाज, दलहन और तिलहन की बंपर आवक है. अच्छी उपज के बाद भी किसानों को कम दाम मिल रहे हैं. जिसके चलते किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. किसानों ने बताया कि हमारे यहां से खाड़ी देशों में डॉलर चना, तुअर, मक्का जैसे अनाज और दलहन, तिलहन का निर्यात होता है. खाड़ी देशों में अच्छी मांग रहती है, जिसके चलते स्थानीय व्यापारी इन किसानों से अच्छे भाव में उपज खरीदते हैं, लेकिन इस बार अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के कारण अनाज निर्यात पूरी तरह से ठप हो चुका है, जिससे अनाज दलहन तिलहन के दामों में 2 हजार रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गिरावट आई है.
युद्ध के कारण डॉलर चने के दाम में भारी गिरावट
व्यापारी राजेश अग्रवाल ने बताया कि "युद्ध के कारण डॉलर चने के दामों में गिरावट आई है. अगर युद्ध समाप्त हुआ, तो डॉलर चने का भाव 10 हजार रूपए प्रति क्विंटल हो जाएगा और अगर युद्ध लंबा खिंचा, तो इसी डॉलर चने की कीमत 500 रूपए प्रति क्विंटल और गिर जाएगी."
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बसाड गांव के किसान नीलकंठ ने बताया, "अपने खेत में डॉलर चना उगाया था. अब डॉलर चना तैयार होकर मंडी में बेचने लेकर आया हूं, जिसका 7700 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम मिल रहा है. जबकि पिछले साल 9 हजार रूपए प्रति क्विंटल दाम मिले थे. सरकार को किसानों की मदद करना चाहिए, ताकि बेहतर दाम मिल सके."