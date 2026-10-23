देश विदेश में फेमस हो रहा बुरहानपुर का दराबा, 6 महीने तक खराब नहीं होती ये मिठाई
2 दिन की कड़ी मेहनत से तैयार होता है दराबा, बड़े बालाजी मेले में हाथों हाथ बिक जाती है क्विंटलों मिठाई, सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 12:25 PM IST
बुरहानपुर : मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में बिकने वाली दराबा मिठाई ने देश विदेश में अपना जलवा बिखेरा है. दो दिनों की कड़ी मेहनत से तैयार होने वाली इस मिठाई को इतना पसंद किया जाता है कि कुछ ही घंटों में क्विंटलों मिठाई हाथों हाथ बिक जाती है. स्थानीय लोग तो ये भी दावा करते हैं कि इस मिठाई को खाने से स्वाद तो मिलता ही है, साथ ही सेहत में भी सुधार आता है. इस आर्टिकल में जानें बुरहानपुर के बालाजी मेले में मिलने वाली इस अनोखी मिठाई के बारे में, जिसके लोग हो रहे हैं दीवाने.
कैसे बनता है दराबा?
दराबा बनाने वाले हलवाई बताते हैं कि दराबा में मुख्य रूप से घी, शक्कर, मैदा और रवा होता है. इस सबके मिश्रण को हल्की आंच पर भूना जाता है. इसके बाद अगले दिन घी लगाकर हाथों से लगातार रगड़कर स्वादिष्ट और पौष्टिक दराबा तैयार किया जाता है. दराबा की खासियत यही है कि इस आधुनिक युग में हाईटेक उपकरणों के बजाए हाथों से रगड़कर ही इसे तैयार किया जाता है और ये 6 महीने तक खराब ही नहीं होता.
बालाजी के मेले में क्विंटलों दराबा की खपत
इन दिनों ताप्ती नदी के सतियारा घाट पर भगवान बड़े बालाजी महाराज का 3 दिवसीय मेला आयोजित किया गया है. इस मेले में दराबा और नमकीन की 70 से ज्यादा दुकाने सज चुकी हैं. इस मेले में सैकड़ो क्विंटल दराबा की खपत होगी. यहां बड़े बालाजी के दर्शन करने आए भक्तों ने बड़ी मात्रा में दराबा खरीदा, बालाजी महाराज को दराबे का भोग लगाकर मेले का आगाज किया गया. मान्यता है कि भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने के बाद भगवान बालाजी महाराज को प्रिय प्रसाद दराबे का भोग अर्पित करते हैं, दराबे की मिठास की तरह घर परिवार में इसी तरह मिठास बनी रहने की कामना भी करते हैं.
बाजार में मिलता है दो तरह का दराबा
तीन दिनों तक चलने वाले बालाजी के मेले में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सहित विदेशों से भी भक्त पहुंचते हैं. सबसे खास बात यह है कि विश्व प्रसिद्ध दराबा मिठाई भगवान बालाजी महाराज का विशेष व अतिप्रिय प्रसाद माना जाता है. यही वजह है कि सभी भक्तगण भगवान बालाजी महाराज के दर्शन के साथ-साथ भगवान को दराबे और चुड़वे का भोग लगाते हैं. इस मेले में दो वैरायटी में दराबा बिकता है, देसी घी और डालडा में निर्मित दराबा. देसी घी से निर्मित दराबे की कीमत 600 प्रति किलोग्राम है, जबकि डालडा से निर्मित दराबे की कीमत 200 रूपये प्रति किलोग्राम है, इसके अलावा चुड़वा 240 रु प्रति किलोग्राम के भाव से मिलता है.
नेता-मंत्री भी इस दराबे के शौकीन
यहां सबसे ज्यादा खपत डालडा से निर्मित दराबे की होती हैं, यह न सिर्फ किफायती, बल्कि पारंपरिक भी माना जाता है. इस दराबे के स्वाद के दीवाने लाखों भक्त देखने को मिलते हैं. सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस, कई दिग्गज नेताओं सहित प्रशासनिक अधिकारी भी दराबा के शौकीन है, मंदिर समिति द्वारा भी भक्तों को प्रसादी के रूप में दराबा वितरित किया जाता हैं, अधिकांश भक्त अपने परिवार के साथ मिलकर ताप्ती नदी के किनारे दराबा मिठाई का आनंद उठाते हैं.''
मेले में भगवान को चढ़ाते हैं दराबा
भक्त अशोक मराठे ने बताया, '' ताप्ती नदी के सतियारा घाट पर एकादशी से बालाजी मेला लगता है. यहां श्रीजी के दर्शन और दराबे की खरीदारी के लिए हुजूम उमड़ता है, भक्त दराबा खरीदकर भगवान को भोग अर्पित करते हैं.'' इसी तरह भक्त सुरेश तायड़े ने बताया, '' मेले के दौरान दराबे की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होती है, आम दिनों की तुलना में महज 3 दिनों में सैकड़ो क्विंटल खपत हो जाती है, इससे कई लोगों को आमदनी होती है.''
दराबा व्यापारी किशोर शिवाजी ने बताया, '' दराबा बनाने की प्रकिया बेहद कठिन है. करीब दो दिन तक दूध, शकर, रवा और मैदा के मिश्रण को हाथों से रगड़ते है, इसके बाद देसी घी का तड़का लगाकर स्वादिष्ट और पौष्टिक दराबा तैयार होता है. हमारी दुकान में केवल देसी घी से निर्मित दराबा मिलता है, इसको खाने से न सिर्फ ताकत मिलती है, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, महज 100 ग्राम दराबे के सेवन से दिनभर भूख लगने की झंझट से छुटकारा मिलता है, दराबा को 6 महीने तक स्टोर करके रखा जा सकता है, खास बात है कि दराबा करीब 6 माह तक खराब नहीं होता.''
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मंदिर समिति अध्यक्ष आशीष भगत बताते हैं, '' भगवान बालाजी महाराज का अतिप्रिय प्रसाद दराबा है, पूरे देश में दराबा केवल बुरहानपुर में ही बनता है. आम दिनों की तुलना में 3 दिवसीय मेले में दराबा की डिमांड बढ़ जाती है. इस दौरान करीब 70 दुकानों पर दराबा बिकता हैं, हर दुकानदार एक से डेढ़ क्विंटल दराबा बेचता है, इसी तरह सैकड़ों क्विंटल दराबा बिक जाता है. बुरहानपुर में विजयादशमी के बाद आने वाली एकादशी को दराबा एकादशी भी कहा जाता हैं. यहां न सिर्फ स्थानीय, बल्कि कई राज्यों और विदेश से भी भक्त पहुंचते है, वह बड़े शौक से दराबा खरीदकर लेकर जाते हैं.''