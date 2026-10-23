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देश विदेश में फेमस हो रहा बुरहानपुर का दराबा, 6 महीने तक खराब नहीं होती ये मिठाई

देश विदेश में फेमस हो रहा बुरहानपुर का दराबा ( Etv Bharat Graphics )

बुरहानपुर : मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में बिकने वाली दराबा मिठाई ने देश विदेश में अपना जलवा बिखेरा है. दो दिनों की कड़ी मेहनत से तैयार होने वाली इस मिठाई को इतना पसंद किया जाता है कि कुछ ही घंटों में क्विंटलों मिठाई हाथों हाथ बिक जाती है. स्थानीय लोग तो ये भी दावा करते हैं कि इस मिठाई को खाने से स्वाद तो मिलता ही है, साथ ही सेहत में भी सुधार आता है. इस आर्टिकल में जानें बुरहानपुर के बालाजी मेले में मिलने वाली इस अनोखी मिठाई के बारे में, जिसके लोग हो रहे हैं दीवाने.

बुरहानपुर का विश्व प्रसिद्ध दराबा (Etv Bharat Graphics) कैसे बनता है दराबा? दराबा बनाने वाले हलवाई बताते हैं कि दराबा में मुख्य रूप से घी, शक्कर, मैदा और रवा होता है. इस सबके मिश्रण को हल्की आंच पर भूना जाता है. इसके बाद अगले दिन घी लगाकर हाथों से लगातार रगड़कर स्वादिष्ट और पौष्टिक दराबा तैयार किया जाता है. दराबा की खासियत यही है कि इस आधुनिक युग में हाईटेक उपकरणों के बजाए हाथों से रगड़कर ही इसे तैयार किया जाता है और ये 6 महीने तक खराब ही नहीं होता.