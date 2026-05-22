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तीन पीढ़ियों से कर रहे जैविक पद्धति से फालसा की खेती, देश के महानगरों में भारी डिमांड

गोपाल पटेल को फालसा की खेती विरासत में मिली ( ETV BHARAT )

तीन पीढ़ियों से कर रहे जैविक पद्धति से फालसा की खेती (ETV BHARAT)

महानगरों के व्यापारी किसान को ऑर्डर कर फालसा मंगवाते हैं. किसान अपने खेत में ही 300 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से फालसा बेचते हैं. इससे बुजुर्ग किसान गोपाल पटेल को अच्छी आमदनी होती है. किसान गोपाल पटेल के मुताबिक "ठंडा फालसा का उत्पादन महज दो माह ही होता है. इस बीच इसकी जमकर बिक्री होती है. लोग भीषण गर्मी में इसका सेवन करते है. इसके अलावा कई लोग इसका शरबत बनाकर पीते हैं."

बुरहानपुर : भीषण गर्मी के मौसम में फालसा किसी रामबाण से कम नहीं है. खास बात यह है कि पूरे इंदौर संभाग में केवल बुरहानपुर में एक किसान परिवार फालसा की खेती कर रहे हैं. इस साल बेहतर उत्पादन हुआ है. रोजाना 25 से 30 किलोग्राम फालसा का उत्पादन हो रहा है. फालसे की डिमांड न केवल स्थानीय बाजारों में है, बल्कि महानगरों से भी बड़ी डिमांड आ रही है. मुंबई, पुणे, हैदराबाद के व्यापारियों की बुरहानपुर के किसान का फालसा पहली पसंद है.

अब यह खेती किसान गोपाल पटेल के लिए न केवल आय का साधन है, बल्कि विरासत भी बन गई है. इसे उन्होंने संजोकर रखा है. किसान गोपाल पटेल बताते हैं "फालसे की खेती उन्हें उनके दादा से विरासत में मिली है. इनके पूर्वजों ने इस खेती का प्रयोग किया था. यही वजह है कि अब नई पीढ़ी भी इसे पूरी जिम्मेदारी से आगे बढ़ा रही है. वर्तमान में अधिकांश किसान रासायनिक खेती में रुचि दिखाते हैं, लेकिन बुजुर्ग किसान लंबे समय से जैविक पद्धति से फ़ालसे की खेती कर रहे हैं."

भीषण गर्मी में राहत देता है फालसा (ETV BHARAT)

गर्मी के मौसम में फालसा ठंडक देता है

फालसा खाने में बेहद स्वादिष्ट और सेहतमंद फल है. फालसा के शौक़ीन इसे महंगे दामों में भी खरीदते है. जिससे गर्मी में शरीर को ठंडक मिलती है. हर साल गर्मी के मौसम में फालसा लोगों को ठंडक और राहत देता है. फालसा की खेती के दौरान पौधों की खास देखभाल जरूरी होती है. इसका पौधा झाड़ीदार होता है. खास बात यह है कि इस पौधे को जड़ों से फल लगना शुरू होते हैं. इसकी समय-समय पर कटाई और देखभाल की जाती है. किसान इस खेती में जैविक खाद का उपयोग करता है.

बुरहानपुर के बुजुर्ग किसान करते हैं फालसा की खेती (ETV BHARAT)

बुरहानपुर में फालसा की खेती (ETV BHARAT)

विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर

फालसा फल के 3 प्रकार होते है, इसमें लाल, बैंगनी, हरा रंग शामिल है. हरा यानि कच्चा फल होता है. इसे सावधानी पूर्वक तोड़ना पड़ता है. इस काम में आधा दर्जन से अधिक मजदूरों की मदद ली जाती है. बुजुर्ग किसान गोपाल पटेल ने बताया "फालसा की खेती उन्हें विरासत में मिली है. हमनें इसे तीन पीढियों से संजोकर रखा है. इससे रोजाना 25 से 30 किलोग्राम तक फालसा फल उत्पादित होते हैं. इन फलों की मांग गर्मियों में काफी अधिक रहती है. आगे व्यापारी इसे अधिक दामों में बेचते हैं."

डॉ. परितोष सोनी ने बताया "फालसा स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. गर्मी के दिनों में इसका सेवन शरीर को ठंडक देता है, साथ ही पेट से जुड़ी समस्याओं में भी राहत पहुंचाता है."