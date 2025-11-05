जली नोट कांड में नया मोड़, बुरहानपुर जिला अस्पताल का सस्पेंडेड RMO निकला मास्टरमाइंड
नकली नोट कांड में बुरहानपुर जिला अस्पताल से सस्पेंड आरएमओ का नाम मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया. आरोपी डॉक्टर का मकान सील किया गया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 2:35 PM IST
बुरहानपुर: खंडवा पुलिस की जांच में नकली नोट मामले में मास्टरमाइंड के रूप में बुरहानपुर जिला अस्पताल से सस्पेंड आरएमओ डॉ. प्रतीक नवलखे का नाम सामने आया है, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बुरहानपुर पुलिस भी सक्रिय हो गई है, पुलिस ने पहले दो आरोपियों मोहम्मद जुबैर अंसारी और नाजिर अंसारी के मकानों में पहुंचकर सर्चिंग और पूछताछ की थी, इसके बाद इस मामले में सस्पेंड डॉक्टर प्रतीक नवलखे का नाम सामने आने के बाद उसके इतवारा स्थित मकान को भी स्थानीय गणपति नाका थाना पुलिस ने सील कर दिया है.
दरअसल, पिछले दिनों बुरहानपुर निवासी मोहम्मद जुबैर अंसारी और नाजिर अंसारी को महाराष्ट्र के मालेगांव में पुलिस ने 10 लाख रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था. खंडवा पुलिस ने पैठिया गांव में जुबैर अंसारी के कमरे की तलाशी में 19 लाख से अधिक के नकली नोट बरामद किए थे.
कई थानों की पुलिस एलर्ट मोड पर
नकली नोट कांड में नया मोड़ सामने आया है, इस पूरे मामले को लेकर बुरहानपुर पुलिस लगातार मालेगांव पुलिस और खंडवा पुलिस की संपर्क में है और मदद कर रही है. बुरहानपुर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है, एतियात के तौर पर पुलिस ने डॉक्टर के घर को सील कर दिया है.
एडिशनल एसपी अंतर सिंह कनेश ने बताया कि "बुरहानपुर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है, दो राज्यों की पुलिस को जांच में हर तरह से सहयोग कर रही है, इसी क्रम में सबसे पहले स्थानीय पुलिस ने मोहम्मद जुबैर अंसारी और नाजिर अंसारी के घरों में सर्चिंग की, इसके बाद सस्पेंड डॉक्टर प्रतीक नवलखे के घर को भी सील कर दिया गया है. सस्पेंड डॉक्टर को कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र की जलगांव पुलिस ने नकली नोट के मामले में गिरफ्तार किया था."
एडिशनल एसपी अंतर सिंह ने बताया कि "डॉक्टर प्रतीक नवलखे के खिलाफ पूर्व में पांच अपराध दर्ज हैं, इसमें तीन अपराध लालबाग थाना में दर्ज है, दो अपराध महाराष्ट्र के जलगांव थाने में दर्ज हैं, इस पर पहले ही महाराष्ट्र में नकली नोट का मामला दर्ज है, आरोपी डॉक्टर का घर सील कर दिया है, अब महाराष्ट्र पुलिस को स्थानीय पुलिस आगे की जांच में सहयोग करेंगी."