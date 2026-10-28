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फेल ट्यूबवेल का चमत्कार! 1 साल बाद जमीन फाड़ 40 फीट ऊपर उड़ा पानी, फव्वारा देख चौंका गांव

बुरहानपुर में फेल ट्यूबवेल बना फव्वारा ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: जिला मुख्यालय से 30 किमी दूर पिपरी रैय्यत गांव से एक अजीबोगरीब दृश्य सामने आया है. दरअसल, किसान नारायण लक्ष्मण महाजन ने पिछले साल अपने खेत में ट्यूबवेल कराई थी, लेकिन ट्यूबवेल फेल हो गया था. एक साल बाद अचानक ट्यूबवेल से पानी की धारा आसमान की तरफ उड़ी है. ट्यूबवेल से पानी की धारा इतनी तेज गति से ऊपर उठी कि करीब 40 फीट की ऊंचाई तक पानी का फव्वारा उड़ता नजर आया. यह सिलसिला डेढ़ घंटे तक चलता रहा. इस घटना से खेत मालिक सहित क्षेत्र के अन्य किसान दंग रह गए.

फेल ट्यूबवेल से निकलने लगा पानी