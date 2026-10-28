फेल ट्यूबवेल का चमत्कार! 1 साल बाद जमीन फाड़ 40 फीट ऊपर उड़ा पानी, फव्वारा देख चौंका गांव
बुरहानपुर के पिपरी रैय्यत गांव में फेल ट्यूबवेल से अचानक निकली जलधारा, करीब 40 फीट तक उछला पानी का फव्वारा रिपोर्ट- सोनू सोहले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 2:29 PM IST
बुरहानपुर: जिला मुख्यालय से 30 किमी दूर पिपरी रैय्यत गांव से एक अजीबोगरीब दृश्य सामने आया है. दरअसल, किसान नारायण लक्ष्मण महाजन ने पिछले साल अपने खेत में ट्यूबवेल कराई थी, लेकिन ट्यूबवेल फेल हो गया था. एक साल बाद अचानक ट्यूबवेल से पानी की धारा आसमान की तरफ उड़ी है. ट्यूबवेल से पानी की धारा इतनी तेज गति से ऊपर उठी कि करीब 40 फीट की ऊंचाई तक पानी का फव्वारा उड़ता नजर आया. यह सिलसिला डेढ़ घंटे तक चलता रहा. इस घटना से खेत मालिक सहित क्षेत्र के अन्य किसान दंग रह गए.
फेल ट्यूबवेल से निकलने लगा पानी
खेत में उड़ती जलधारा देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. स्थानीय लोगों ने इस दृश्य को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. किसान नारायण महाजन ने बताया कि, ''पिछले साल खेत में ट्यूबवेल कराई, लेकिन वह फेल हो गई, मंगलवार देर शाम अचानक ट्यूबवेल ने पानी उगलना शुरू कर दिया. पानी की गति इतनी तेज थी कि करीब 40 फिट ऊपर तक जलधारा उड़ती नजर आई. हमने पटवारी और ग्राम पंचायत को सूचित किया, उन्होंने ट्यूबवेल की जांच कराने की बात कही है.''
फव्वारा देखने उमड़े ग्रामीण
बता दें कि, ''यह पूरा घटनाक्रम शाहपुर थाना क्षेत्र के पिपरी रैय्यत गांव से सामने आया है. यहां किसान नारायण लक्ष्मण महाजन के खेत में बंद पड़े ट्यूबवेल से अचानक तेज प्रेशर के साथ पानी बाहर निकलने लगा. देखते ही देखते जलधारा 40 फिट ऊपर बही, इससे किसानों के होश उड़ गए. उन्होंने पटवारी सहित ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों को सूचित किया, जैसे ही पूरे गांव में फेल ट्यूबवेल से 40 फिट फव्वारा निकलने की सूचना मिली तो मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई.
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किसान ने ट्यूबवेल को बंद करवाया
किसान नारायण लक्ष्मण महाजन ने बताया कि, ''उन्होंने खेत में करीब एक साल पहले ट्यूबवेल कराया था, लेकिन यह ट्यूबवेल सफल नहीं हो पाया, इसके बाद उन्होंने इसे बंद कर दिया. सुरक्षा के लिहाज से ट्यूबवेल के ऊपरी हिस्से को लोहे का ढक्कन लगाकर ढक दिया था. लेकिन अचानक एक साल बाद बंद पड़े इस ट्यूबवेल से पानी की धारा उड़ने लगी, किसान ने एहतियात के तौर पर दोबारा ट्यूबवेल को बंद करवा दिया है.''
पटवारी अमन खरे ने बताया कि, ''मामला मेरे संज्ञान में आया है. मैंने किसान को एहतियात के तौर पर ट्यूबवेल ढकने को कहा है. उन्होंने ट्यूबवेल ढक दिया है, बुधवार को संबंधित विभाग के अधिकारियों बुलाकर जांच कराई जाएगी.''