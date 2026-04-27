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सॉफ्ट ड्रिंक और जूस के सहारे लोग गर्मी को दे रहे मात, बुरहानपुर में 42 डिग्री तक पहुंचा तापमान

बुरहानपुर के अतिव्यस्तम बाजारों और सड़कों पर भी आजकल दोपहर के समय में सन्नाटा छाया रहता है. लोगों ने अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलना बेहद कम कर दिया है. लोग केवल बहुत जरूरी काम से ही बाजारों में पहुंचते हैं. इस दौरान गर्मी से राहत के लिए लोग शीतल पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं. ताकि शरीर में ठंडक महसूस हो सके.

बुरहानपुर: सोमवार को बुरहानपुर में दिनभर भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिला. दोपहर में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है. इस गर्मी में लोगों ने लू और धूप से बचने के लिए शीतल पेय पदार्थ का सहारा लेना शुरू कर दिया है.

बुरहानपुर में 42 डिग्री तक पहुंचा तापमान (ETV Bharat)

बाजारों में जूस, आइसक्रीम, शिकंजी और नमकीन छाछ की डिमांड बढ़ गई है. कई लोग पारंपरिक व देसी पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोग कैरी का पना, बेल फल का जूस और आम का जूस, अनार का जूस, फालसा जूस पीना पसंद करते है. इससे उन्हें भीषण गर्मी में राहत मिलती है.

लू से बचने के लिए ठंडा जूस और छाछ पी रहे लोग

स्थानीय निवासी सचिन सपकाले ने बताया कि "भीषण गर्मी और तेज धूप से लोगों का हाल-बेहाल हो गया है. बिना सुरक्षा के घर से निकलना भारी पड़ रहा है, ऐसे में बिना सिर ढके और शीतल पेय पदार्थ के हम नहीं रह पा रहे हैं. जूस, छाछ पीने से शरीर को ठंडक मिलती है. साथ ही इससे लू लगने और बीमार पड़ने की संभावना कम रहती है.

जूस और सॉफ्ट ड्रिंक की बढ़ी डिमांड (ETV Bharat)

धूप में सिर को ढक कर रखने की सलाह

जिला अस्पताल के आरएमओ डॉ. भूपेंद्र गौर ने आम नागरिकों को अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है. उनका कहना है कि "इन दिनों धूप अधिक पड़ रही है. इसलिए शीतल पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए. बाजारों में तेल से तली सामग्री खाने से बचें, जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है. डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ रही है, ऐसे में घर से बाहर निकलें तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीएं. इसके साथ ही सिर को ढककर निकलें और धूप से बचने की कोशिश करें."