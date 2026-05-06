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ETV भारत की खबर बनी सहारा, बुरहानपुर की टॉपर हुमैरा की मदद करेगा वक्फ बोर्ड, 12वीं तक फीस माफ

कलेक्टर से लगाई थी मदद की गुहार जानकारी के मुताबिक, बुरहानपर के नगर निगम सीमा क्षेत्र के मोमिनपुरा वार्ड क्रमांक 30 की रहने वाली हुमेरा नूर अंसारी श्रवणबाधित है. उसने एमपी बोर्ड की 10वीं कक्षा में जिले में टॉप किया है. सुनने में असमर्थ होने के चलते छात्रा हुमेरा ने मशीन की मदद से पढ़ाई की थी. लेकिन अब उसकी कान की मशीन खराब हो गई थी, जिसको लेकर उसने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई थी.

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ETV भारत की खबर का बड़ा और सकारात्मक असर देखने को मिला है. ईटीवी भारत में खबर छपने के बाद टॉपर छात्रा हुमेरा नूर अंसारी की मदद के लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड आगे आया है. मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनव्वर पटेल ने छात्रा को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है. इसके अलावा पीड़ित परिवार की यथासंभव मदद का आश्वासन दिया है.

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने दिलाया मदद का भरोसा

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनव्वर पटेल का कहना है कि, मैं हुमैरा को टॉप करने पर बधाई देता हूं. वह काफी होनहार छात्रा है, इसलिए वक्फ बोर्ड की तरफ से उसकी हर मदद की जाएगी, उसकी जरूरतों को पूरा करेंगे. इस बेटी को भविष्य में पढ़ाई में किसी प्रकार की कठिनाई न आए, इससे पहले उसकी हर यथा संभव मदद की जाएगी, ताकि वह इस कमजोरी को हराकर अपने सपनों को पंख लगा सके.''

अब मदद का भरोसा मिलने के बाद हुमेरा अंसारी के परिजन और स्कूल प्रबंधन ने ईटीवी भारत का धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि, ''ईटीवी भारत ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस खबर को प्रमुखता से दिखाया. खबर दिखाए जाने के बाद सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं. अब मध्य प्रदेश क बोर्ड के अध्यक्ष ने मदद की बात कही है. हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द बिटिया को कान की मशीन दिलवाकर उसके सपनों को पंख लगाने का काम किया जाएगा.''

टॉपर हुमैरा की मदद को आगे आया वक्फ बोर्ड (ETV Bharat)

छात्रा की मां ने माना ETV भारत का आभार

छात्रा हुमेरा अंसारी की मां रोशनआरा अंसारी ने बताया कि, ''ईटीवी भारत ने हमारी ख़बर को प्रमुखता से दिखाया. खबर दिखाए जाने के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनव्वर पटेल ने प्रशासन और वक्फ बोर्ड के माध्यम से बिटिया की मदद का भरोसा दिया है. मैं ईटीवी भारत की टीम की शुक्रगुजार हूं, आपने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई, मैं हमेशा इस टीम की आभारी रहूंगी.'' रोशनआरा अंसारी ने आगे कहा कि, ''हमारी परिस्थिति को देखते हुए सेवा सदन हायर सेकेंडरी स्कूल ने कक्षा 10वीं की पूरी फीस माफ की थी. अब स्कूल प्रबंधन ने कक्षा 11वीं और 12वीं भी फीस माफ करने की घोषणा कर दी है.''

सेवा सदन शिक्षा समिति की अध्यक्ष ठाकुर तरीका वीरेंद्र सिंह ने बताया कि, ''हमने भी इस छात्रा की 2 साल की फीस माफ की थी. इस बार फिर 12वीं तक फीस माफ करने का फैसला लिया है. बिटिया को निशुल्क रूप से पढ़ाकर उसकी मदद की है. मैं ईटीवी भारत की आभारी हूं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, खबर दिखाए जाने के बाद बच्ची को मशीन मिलने की उम्मीद जाग गई है.'' वहीं छात्रा हुमेरा के क्लास टीचर नितीन भालदे ने भी भी बोर्ड और ईटीवी को तहे दिल से धन्यवाद दिया है.