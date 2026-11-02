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बुजुर्ग की पीठ पर लदा पति, कलेक्ट्रेट के मंजर किया इमोशनल, मोहन यादव ने भिजवाई ट्राई साइकिल

बुरहानपुर कलेक्टर ने बुजुर्ग को दिया ट्राई साइकिल ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक महिला बीते 9 सालों से दिव्यांग पति को पीठ पर लादकर मदद के लिए दर बदर भटक रही है. इस मामले में खबर प्रकाशित होने के बाद त्वरित असर देखने को मिला है. ईटीवी भारत द्वारा इस खबर को प्रमुखता से उठाने के बाद संबंधित अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लिया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टर विवेक कुमार को तुरंत दिव्यांग को ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

सीएम तक पहुंची बुजुर्ग की बेबसी ईटीवी भारत ने 31 अक्टूबर को एक बुजुर्ग महिला द्वारा दिव्यांग पति को पीठ पर लादकर ट्राई साइकिल के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचने की खबर प्रकाशित की थी. इस मामले की गूंज मुख्यमंत्री तक पहुंची, इसके बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने मामलें में खुद संज्ञान लिया. उन्होंने बुरहानपुर कलेक्टर विवेक कुमार को तुरंत दिव्यांग को ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने तुरंत दिव्यांग को ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई है. फिर इसकी जानकारी सीएम ने फेसबुक पर पोस्ट कर साझा की है.