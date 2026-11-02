बुजुर्ग की पीठ पर लदा पति, कलेक्ट्रेट के मंजर किया इमोशनल, मोहन यादव ने भिजवाई ट्राई साइकिल
बुरहानपुर में बुजुर्ग महिला दिव्यांग पति को कंधे पर उठाकर ट्राई साइकिल की खातिर कलेक्ट्रेट पहुंची. हृदयस्पर्शी वीडियो देख पसीजा सीएम का दिल. रिपोर्ट-सोनू सोहले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 1:42 PM IST
बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक महिला बीते 9 सालों से दिव्यांग पति को पीठ पर लादकर मदद के लिए दर बदर भटक रही है. इस मामले में खबर प्रकाशित होने के बाद त्वरित असर देखने को मिला है. ईटीवी भारत द्वारा इस खबर को प्रमुखता से उठाने के बाद संबंधित अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लिया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टर विवेक कुमार को तुरंत दिव्यांग को ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
सीएम तक पहुंची बुजुर्ग की बेबसी
ईटीवी भारत ने 31 अक्टूबर को एक बुजुर्ग महिला द्वारा दिव्यांग पति को पीठ पर लादकर ट्राई साइकिल के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचने की खबर प्रकाशित की थी. इस मामले की गूंज मुख्यमंत्री तक पहुंची, इसके बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने मामलें में खुद संज्ञान लिया. उन्होंने बुरहानपुर कलेक्टर विवेक कुमार को तुरंत दिव्यांग को ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने तुरंत दिव्यांग को ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई है. फिर इसकी जानकारी सीएम ने फेसबुक पर पोस्ट कर साझा की है.
हृदयस्पर्शी वीडियो देख पसीजा सीएम का दिल
सीएम मोहन यादव ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, "बुरहानपुर की हमारी एक बहन बिंदूबाई का अपने दिव्यांग पति दयाशंकर को कंधे पर उठाकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचने का हृदयस्पर्शी वीडियो मेरे संज्ञान में आया था. इसके बाद मैंने तत्काल कलेक्टर को आवश्यक सहायता के निर्देश दिए थे. मुझे प्रसन्नता है कि दयाशंकर जी को ट्राई साइकिल उपलब्ध करा दी गई है. हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है. हमारा प्रयास है कि किसी भी जरूरतमंद की पीड़ा अनसुनी न रहे और हर परिवार को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक सहयोग मिले."
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जानकारी के अनुसार, करीब 9 वर्ष पहले बिंदूबाई के पति दया शंकर को पैरालिसिस हो गया था. इलाज के दौरान उनका पैर काटना पड़ा, तब से बुजुर्ग बिंदूबाई अपने पति दया शंकर को संघर्ष के साथ पीठ पर बैठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं. वह ट्राय साइकिल की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में पहुंची थी. जहां उन्होंने ट्राई साइकिल की मार्मिक गुहार लगाई. ट्राई साइकिल मिलने के बाद दिव्यांग दया शंकर और उनकी पत्नी बिंदूबाई ने राहत की सांस ली है.