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घर नहीं पूरे शहर को मिलेगी ऑक्सीजन, दिल्ली की टीम का पीपल ट्रांसप्लांटेशन

बुरहानपुर का पर्यावरण प्रेमी अनिल कुमार जैन, पीपल की जड़ें सेप्टिक टैंक तक पहुंची तो काटने के बजाय विशाल वृक्ष को कराया दूसरी जगह शिफ्ट.

BURHANPUR PEEPAL TREE TRANSPLANT
आंगन में लगा पीपल के वृक्ष को कराया शिफ्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 5:52 PM IST

3 Min Read
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बुरहानपुर: लालबाग उपनगर क्षेत्र के विजय नगर निवासी अनिल कुमार जैन ने पर्यावरण से प्रेम का अनोखा उदाहरण पेश किया है. उन्होंने अपने आंगन में लगे 30 साल पुराने पीपल के वृक्ष को कटवाने के बजाए उसे सुरक्षित स्थान पर ट्रांसप्लांट कराया. यह पेड़ करीब 35 फुट ऊंचा है, जिसके ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली से विशेषज्ञों को बुलाया गया था.

70 हजार खर्च कर कराया ट्रांसप्लांट

35 फुट ऊंचे पीपल के पेड़ को सुरक्षित रूप से पातोंडा गांव में ट्रांसप्लांट किया गया है. इसमें अनिल जैन को करीब 70 हजार रुपए का खर्च आया है, लेकिन इससे पेड़ को एक नया जीवन मिल गया है. इस सराहनीय कार्य के लिए लोग अनिल कुमार जैन और उनके परिवार की सराहना कर रहे हैं. उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और प्रकृति को सहेज कर रखें.

Burhanpur Peepal tree Shifted
70 हजार खर्च कर पीपल पेड़ का कराया ट्रांसप्लांट (ETV Bharat)

सेप्टिक टैंक की ओर बढ़ रही थी जड़ें

पर्यावरण प्रेमी अनिल कुमार जैन ने बताया कि "हमारे आंगन में करीब 30 सालों से पीपल का पेड़ था. इससे न सिर्फ परिवार को शुद्ध ऑक्सीजन मिली, बल्कि शीतल छाया भी मिलती थी. इस पेड़ से परिवार को काफी लगाव हो गया, लेकिन अचानक उसकी जड़ें नालियों और सेप्टिक टैंक में फैलने लगी, इससे हम चिंतित हो गए और हमारी भावना भी आहत हो रही थी, क्योंकि पीपल का पवित्र पेड़ है. इसलिए पेड़ को बिना कोई नुकसान पहुंचाए, संरक्षण का रास्ता चुना और इसे ट्रांसप्लांट करने का निर्णय लिया."

वैज्ञानिक पद्धति से मेजरमेंट कर किया ट्रांसप्लांट

पेड़ के ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली से विशेषज्ञ की टीम को बुलाया गया. जिसके बाद पेड़ की मार्किंग कर वैज्ञानिक पद्धति से मेजरमेंट लिया गया. करीब 2 दिनों तक हाईटेक मशीन और क्रेन की मदद से पीपल को सुरक्षित रूप से निकाला गया. इस दौरान एक्सपर्ट टीम ने पेड़ को दूसरे स्थान पर ट्रांसप्लांट किए जाने के लिए क्रेन, जेसीबी और ट्रक का सहारा लिया. इस पूरी प्रकिया को बहुत ही सावधानी से किया गया. टीम ने जड़ों की सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानियां बरती. इसके बाद पीपल के विशाल पेड़ को अन्य स्थान पर सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया है.

लालबाग क्षेत्र निवासी राकेश चौकसे ने बताया कि "अनिल कुमार जैन ने पर्यावरण से प्रेम की अनूठी मिसाल कायम की है. उन्होंने करीब 30 साल पुराने विशालकाय पीपल के पेड़ को ट्रांसप्लांट कराया है. उन्होंने पेड़ को नुकसान पहुंचाए बिना दूसरे स्थान पर जीवित अवस्था में शिफ्ट किया है."

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