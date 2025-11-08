ETV Bharat / state

इनकी जादू की पुड़िया मेंं ही मिलती है अस्पताल की दवा, भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने का सपना

फतेहपुर गांव में 30 महिलाओं का समूह रोजाना इस काम को बखूबी निभा रहा है. अस्पताल प्रबंधन ने स्व सहायता समूह से 5 साल का अनुबंध किया है, इसी तरह इंदौर के 3 निजी अस्पतालों ने भी महिलाओं को एनवलप बनाने का काम दिया है, इस पहल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का भी मौका मिला है.

बुरहानपुर : मोहम्मदपुरा गांव की महिलाओं ने प्लास्टिक मुक्त अभियान की दिशा में ऐसा कदम उठाया है, जो एक मिसाल बन गया है. यहां महिलाओं के साथ पंडित शिवनाथ शास्त्री स्वशासी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व चिकित्सालय ने प्रेरणादायक पहल की है. अस्पताल ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को कागज से निर्मित एनवलप यानी लिफाफे बनाने का काम सौंपा है, इसके बाद महिलाएं इस जादू की पुड़िया को बनाकर अस्पताल भेजती हैं. इसे जादू की पुड़िया इसलिए कहा जा रहा क्योंकि इन पैकेटों में अस्पताल द्वारा मरीजों को दवाई दी जाती है.

आत्मनिर्भरता के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहीं ये महिलाएं (Etv Bharat)

दवा वितरण में सिर्फ कागज के पैकेटों का इस्तेमाल

आयुर्वेदिक कॉलेज व अस्पताल ने अब अस्पताल परिसर में दवाई वितरण प्रणाली में बदलाव किया है. यहां दवाईयों का वितरण अब कागज से बनाए गए एनवलप में किया जा रहा है. प्रबंधन ने परिसर में प्लास्टिक निर्मित लिफाफे का उपयोग पूरी तरह बंद कर दिया है. अब कागज से निर्मित लिफाफे बनाने की जिम्मेदारी फतेहपुर गांव की इन महिलाओंं को दिया गया है. इसमें शुभम आजीविका मिशन, इंशा अल्लाह स्व सहायता समूह और ताप्ती आजीविका मिशन समूह शामिल हैं.

इनका है भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने का सपना (Etv Bharat)

लंबे समय तक रोजगार की गारंटी

सबसे खास पहलू यह है कि अस्पताल प्रशासन ने इन स्व-सहायता समूहों के साथ पांच साल का अनुबंध किया है, जिससे महिलाओं को दीर्घकालिक रोजगार गारंटी भी मिली है, अनुबंध होने के बाद स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं में उत्साह दिखाई दे रहा है, महिलाएं पूरे जोश और लगन के साथ काम को पूरा कर रही हैं.

स्व सहायता समूह अध्यक्ष खुशबू तिवारी ने कहा, '' इस अनुबंध ने महिलाओं को लंबे समय तक के लिए रोजगार की गारंटी दी है, साथ ही इस काम से न सिर्फ़ नारीशक्ति को रोजगार व सम्मान मिला, बल्कि वे आर्थिक रूप से मजबूत भी बनेंगी. वहीं, जिला अस्पताल प्रबंधन ने कहा, '' इस कदम से न सिर्फ दवाई वितरण प्रणाली में बदलाव किया है, बल्कि आम जनता को भी पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश दिया है.''

प्लास्टिक मुख्त भविष्य की दिशा में बड़ा कदम

बुरहानपुर की यह पहल पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बनकर साबित हो सकती है, जानकारों के मुताबिक जब अस्पताल जैसे संस्थान पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का अनूठा परिचय देते हैं, तो यह बदलाव समाज में नई सोच को जन्म देता है, इस तरह का प्रेरणादायी निर्णय प्लास्टिक मुक्त भविष्य की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता हैं.