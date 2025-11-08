ETV Bharat / state

इनकी जादू की पुड़िया मेंं ही मिलती है अस्पताल की दवा, भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने का सपना

बुरहानपुर में स्व सहायता समूह की महिलाओं और आयुर्वेदिक चिकित्सालय की अनूठी पहल, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया बड़ा.

BURHANPUR PAPER PACKET MAKERS
इनकी जादू की पुड़िया मेंं ही मिलती है अस्पताल की दवा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 12:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट : सोनू सोहले

बुरहानपुर : मोहम्मदपुरा गांव की महिलाओं ने प्लास्टिक मुक्त अभियान की दिशा में ऐसा कदम उठाया है, जो एक मिसाल बन गया है. यहां महिलाओं के साथ पंडित शिवनाथ शास्त्री स्वशासी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व चिकित्सालय ने प्रेरणादायक पहल की है. अस्पताल ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को कागज से निर्मित एनवलप यानी लिफाफे बनाने का काम सौंपा है, इसके बाद महिलाएं इस जादू की पुड़िया को बनाकर अस्पताल भेजती हैं. इसे जादू की पुड़िया इसलिए कहा जा रहा क्योंकि इन पैकेटों में अस्पताल द्वारा मरीजों को दवाई दी जाती है.

burhanpur swa sahayta samooh
प्लास्टिक मुख्त भविष्य की दिशा में बड़ा कदम (Etv Bharat)

आत्मनिर्भरता के साथ पर्यावरण संरक्षण

फतेहपुर गांव में 30 महिलाओं का समूह रोजाना इस काम को बखूबी निभा रहा है. अस्पताल प्रबंधन ने स्व सहायता समूह से 5 साल का अनुबंध किया है, इसी तरह इंदौर के 3 निजी अस्पतालों ने भी महिलाओं को एनवलप बनाने का काम दिया है, इस पहल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का भी मौका मिला है.

burhanpur swa sahayta samooh
आत्मनिर्भरता के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहीं ये महिलाएं (Etv Bharat)

दवा वितरण में सिर्फ कागज के पैकेटों का इस्तेमाल

आयुर्वेदिक कॉलेज व अस्पताल ने अब अस्पताल परिसर में दवाई वितरण प्रणाली में बदलाव किया है. यहां दवाईयों का वितरण अब कागज से बनाए गए एनवलप में किया जा रहा है. प्रबंधन ने परिसर में प्लास्टिक निर्मित लिफाफे का उपयोग पूरी तरह बंद कर दिया है. अब कागज से निर्मित लिफाफे बनाने की जिम्मेदारी फतेहपुर गांव की इन महिलाओंं को दिया गया है. इसमें शुभम आजीविका मिशन, इंशा अल्लाह स्व सहायता समूह और ताप्ती आजीविका मिशन समूह शामिल हैं.

BURHANPUR PAPER PACKET MAKERS
इनका है भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने का सपना (Etv Bharat)

लंबे समय तक रोजगार की गारंटी

सबसे खास पहलू यह है कि अस्पताल प्रशासन ने इन स्व-सहायता समूहों के साथ पांच साल का अनुबंध किया है, जिससे महिलाओं को दीर्घकालिक रोजगार गारंटी भी मिली है, अनुबंध होने के बाद स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं में उत्साह दिखाई दे रहा है, महिलाएं पूरे जोश और लगन के साथ काम को पूरा कर रही हैं.

स्व सहायता समूह अध्यक्ष खुशबू तिवारी ने कहा, '' इस अनुबंध ने महिलाओं को लंबे समय तक के लिए रोजगार की गारंटी दी है, साथ ही इस काम से न सिर्फ़ नारीशक्ति को रोजगार व सम्मान मिला, बल्कि वे आर्थिक रूप से मजबूत भी बनेंगी. वहीं, जिला अस्पताल प्रबंधन ने कहा, '' इस कदम से न सिर्फ दवाई वितरण प्रणाली में बदलाव किया है, बल्कि आम जनता को भी पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश दिया है.''

यह भी पढ़ें-

प्लास्टिक मुख्त भविष्य की दिशा में बड़ा कदम

बुरहानपुर की यह पहल पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बनकर साबित हो सकती है, जानकारों के मुताबिक जब अस्पताल जैसे संस्थान पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का अनूठा परिचय देते हैं, तो यह बदलाव समाज में नई सोच को जन्म देता है, इस तरह का प्रेरणादायी निर्णय प्लास्टिक मुक्त भविष्य की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता हैं.

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWS
BURHANPUR PAPER PACKET MAKERS
BURHANPUR SELF HELP GROUP
BURHANPUR WOMEN PAPER PACK MAKING
BURHANPUR ENVELOPE MAKERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पैरा एथलीट पूजा को 'श्रेष्ठ दिव्यांगजन' राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित

बाबा महाकाल के धाम में मना वंदे मातरम का 150वां वर्ष, ओलंपिक खिलाड़ी सीमा पुनिया ने किए दर्शन

इनकी जादू की पुड़िया मेंं ही मिलती है अस्पताल की दवा, भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने का सपना

बुंदेलखंड में आज से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, चेतक की स्पीड से पहुंचाएगी खजुराहो से वाराणसी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.