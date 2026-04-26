बुरहानपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची 500 लोगों की टीम पर पथराव, JCB ऑपरेटर समेत कई वनकर्मी घायल
बुरहानपुर में वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर अतिक्रमणकारियों ने किया हमला, 22 जेसीबी मशीनें, 70 वाहन और 500 कर्मचारियों पर हुआ पथराव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 6:22 PM IST
बुरहानपुर: नेपानगर रेंज के झांझर, कवीटनाला और मकोडिया में रविवार को वन विभाग और राजस्व टीम ने जंगल की वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की है. इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम पर पथराव शुरू कर दिया. इस पथराव में कुछ वनकर्मी और एक जेसीबी ड्रायवर को सिर में गहरी चोट आई है. घायल ड्राइवर को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है.
अतिक्रमण हटाने पहुंचे अमले पर हमला
नेपानगर रेंज में बाहरी अतिक्रमणकारियों ने वन भूमि पर कब्जा कर लिया था. इस अतिक्रमण को हटाने के लिए 4 जिलों से वन विभाग के 500 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी पहुंचे थे. इस कार्रवाई में 22 जेसीबी मशीनें, 70 से अधिक वाहन और 500 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी जुटे थे. जब जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण तोड़ना शुरू किया. इसी दौरान अचानक अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग और राजस्व अमले पर पत्थरों से हमला बोल दिया.
ड्राइवर के घायल होने से जेसीबी पलटी
पथराव के दौरान जेसीबी के ड्राइवर के सिर पर चोटें आईं हैं, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया. जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसके सिर पर टांके लगे हैं. वहीं, ड्राइवर के घायल होने के बाद जेसीबी का संतुलन बिगड़ने से वह पलट गई. इस हादसे में कई अन्य लोग भी घायल हुए है. जेसीबी ड्राइवर कृष्णा कमल बंसल ने बताया कि "वन विभाग की टीम के साथ अतिक्रमण हटाने में जुटे थे. मैं जेसीबी ऑपरेट कर रहा था. इस दौरान अचानक पथराव शुरू हो गया."
अतिक्रमण हटाने कई जिलों से पहुंचा वन अमला
इस मामले में फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया हैं. वन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी अतिक्रमण हटाओ मुहिम में तैनात किए गए हैं. इसके लिए खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन सहित बड़वाह से भारी वन अमला बुलाया गया है, जो सुबह से ही कार्रवाई में जुटे हैं.
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'190 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है अतिक्रमण'
बुरहानपुर एसडीओ अजय सागर ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें बताया है कि "अतिक्रमण हटाओ अभियान मुहिम के दौरान एक समूह ने वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम पर पथराव शुरू कर दिया. इस दौरान 3 जेसीबी मशीनों के कांच फोड़ दिए हैं. इस कार्रवाई से पूर्व सभी को बेदखली नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया. संयुक्त टीम ने करीब 190 हेक्टेयर क्षेत्र से 49 अवैध रूप से बनाए गए आधे अधूरे अस्थायी झोपड़ियों को हटाया है. साथ ही अतिक्रमण रोधी ट्रेंच खोदी गई है. इस घटना में एक राजस्व निरीक्षक, एक पटवारी और एक जेसीबी चालक घायल हुआ है."