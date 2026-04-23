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भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर खा रहे ठंडी हवा, लगाए गए कूलर, बढ़ा तापमान तो बत्ती हो जाएगी गुल

बुरहानपुर में बिजली वितरण कंपनी ने ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने लगाए कूलर, भीषण गर्मी में तापमान बढ़ने से ट्रांसफार्मर ट्रिप होने का खतरा.

BURHANPUR COOLERS FOR TRANSFORMERS
भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर खा रहे ठंडी हवा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 1:53 PM IST

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Updated : April 23, 2026 at 2:01 PM IST

3 Min Read
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बुरहानपुर: मध्य प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है. वहीं गर्म शहरों की फेहरिस्त में बुरहानपुर भी है, जहां अप्रैल महीने में ही दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है. ऐसे में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने अपने हजारों शहरीय उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी में बेहतर बिजली उपलब्ध कराने के लिए कमर कस ली है. इन दिनों गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है.

टेंपरेचर ज्यादा होने से लाइन ट्रिप की होती है समस्या

दरअसल, गर्मी में बिजली कंपनी के ट्रांसफार्मर का तापमान अधिक हो जाता है. जिसके चलते लाइन ट्रिप की समस्या होती है. ऐसे में बार-बार बिजली सप्लाई प्रभावित होती है. इस समस्या के कारण गर्मी में उपभोक्ता परेशान हो जाते थे. उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सप्लाई और समस्या से निपटने के लिए बिजली कंपनी ने केंद्र सरकार की मदद से दो अतिरिक्त नए ग्रिड स्थापित किए हैं. साथ ही बिजली सप्लाई में लगाए गए ट्रांसफार्मर को भीषण गर्मी से बचाने के लिए बिजली वितरण कंपनी ने हर एक ट्रांसफार्मर को ठंडा और सुरक्षित रखने के लिए कूलर लगाए हैं.

ट्रांसफार्मर ठंडा करने लगाए कूलर (ETV Bharat)

बुरहानपुर में दो नई ग्रिड का निर्माण

खास बात यह है कि कूलर से ट्रांसफार्मर को ठंडक मिल रही है. साथ ही तापमान नहीं बढ़ रहा है. बिजली विभाग की इस पहल के बाद हजारों उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही है. उपभोक्ता बेहतर सुविधा मिलने से अपने-अपने घरों और दुकानों में कूलर व एसी चलाकर गर्मी से अपना बचाव कर रहे हैं. केंद्र सरकार की योजना के तहत पिछले साल शहर में दो नई ग्रिड का निर्माण किया गया है. एक शहरी और दूसरा उपनगर लालबाग-चिंचाला क्षेत्र में स्थापित किया गया.

BURHANPUR COOLING TRANSFORMERS
बुरहानपुर में ट्रांसफार्मर ठंडा रखने लगाए गए कूलर (ETV Bharat)

ट्रांसफार्मर को ठंडा करने लगाए कूलर

इन दोनों ग्रिड के स्थापित हो जाने से उपभोक्ताओं को बिना रुके लगातार बिजली सप्लाई हो रही है. बुरहानपुर में गर्मी के दिनों में तापमान काफी अधिक होता है. इससे हमारे पावर ट्रांसफार्मर का तापमान भी काफी बढ़ रहा है. इस तापमान को मैनेज करने और ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए हर ट्रांसफार्मर पर कूलर लगाए गए हैं. साथ ही उपभोक्ताओं को गर्मी के दिनों में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर निरंतर मेंटेनेंस कार्य भी चल रहा है.

कूलर नहीं लगाए तो बढ़ेगा ट्रांसफार्मर का तापमान

विभाग के अगर मुताबिक कूलर नहीं लगाए तो ट्रास्फार्मर का तापमान बढ़ने से ट्रिप होने की समस्या बनी रहती है. जिससे उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिलने से उन्हें परेशानी होती है, लेकिन बिजली विभाग ने अनोखा जतन किया है. इससे ट्रांसफार्मर ठंडे और सुरक्षित रखें जा रहे हैं. मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के शहर संभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर रंजीत कुमार ने बताया कि "पिछले साल दो नए ग्रिड स्थापित किए गए हैं.

BURHANPUR POWER SUPPLY
टेंपरेचर ज्यादा होने से लाइन ट्रिप की समस्या (ETV Bharat)

उपभोक्ताओं को मिल रही बेहतर बिजली

इससे उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सप्लाई मिलेगा. इन दिनों बुरहानपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है, इससे पावर ट्रांसफार्मर का तापमान बढ़ गया है. जिसके चलते ट्रांसफार्मर जलने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में ट्रांसफार्मर को ठंडा और सुरक्षित रखने के लिए कूलर लगाए गए हैं, इन कूलर से काफी हद तक फायदा मिल रहा है."

Last Updated : April 23, 2026 at 2:01 PM IST

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