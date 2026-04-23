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भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर खा रहे ठंडी हवा, लगाए गए कूलर, बढ़ा तापमान तो बत्ती हो जाएगी गुल

भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर खा रहे ठंडी हवा ( ETV Bharat )