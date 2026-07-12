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फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा रहता है ईको फ्रेंडली बोतलों का पानी, 3 साइज की बॉटल्स की गुजरात तक डिमांड

बुरहानपुर से 28 किलोमीटर दूर एकझिरा गांव में लवकुश स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने हैंडमेड ईको फ्रेंडली बोतल तैयार की है. खास बात यह है कि इस बोतल को केले के रेशों से कवर किया है. इससे एक बूंद तक पानी लीकेज नहीं होता. बोतल को इस तरह सुरक्षित किया गया है, इसमें पानी फ्रिज की तरह ठंडा रहता है. अब तक करीब 200 से ज्यादा बोतल बनाकर बुरहानपुर, इंदौर, भोपाल सहित गुजरात में सप्लाई की गई हैं.

बुरहानपुर: एकझिरा गांव में स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने केले के कचरे से कमाल कर दिखाया है. इन महिलाओं ने केला फसल के तनों से रेशे निकालकर ईको फ्रेंडली घरेलू उत्पाद बनाए हैं. उन्होंने ऐसे-ऐसे उत्पाद तैयार किए हैं जिसकी डिमांड अब देश-विदेश से आ रही है.

महिलाओं ने 3 प्रकार की बोतलें बनाई हैं. इसमें 500 एमएल से लेकर 1.5 लीटर क्षमता वाली बोतल शामिल है, जो बेहद आकर्षक और स्टाइलिश हैं. अब इस समूह के पास बोतलों की ऑनलाइन डिमांड भी पहुंच रही है. समूह की महिलाएं बोतल बनाने में 250 रुपए से 300 रुपए लागत आती है, जबकि यह बाजार में 550 से 1250 रूपये तक बिक रही है. इससे महिलाओं को बेहतर मुनाफा हो रहा है.

'12 से ज्यादा महिलाएं बना रहीं बोतलें'

लवकुश स्व सहायता समूह की अध्यक्ष अनुसुइया चौहान ने बताया, "हमारे समूह में 12 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं. ये सभी महिलाएं मेहनत से हैंडमेड बोतलें तैयार कर रही हैं. इस बोतल की सबसे खास बात यह है कि ये आकर्षक डिजाइन, मजबूत गुणवत्ता सहित पर्यावरण के अनुकूल साबित हो रही है. अब तक 200 से ज्यादा बोतलें बनाकर सप्लाई की हैं. इन बोतलों को इंदौर, भोपाल सहित गुजरात भी भेजा गया है. इससे महिलाओं को बेहतर मुनाफा हुआ है. अब फिर ऑर्डर मिला है, महिलाएं काम में जुटी हैं."

केले के रेशे से बनी हैंडमेड पानी की बोतल (ETV Bharat)

महिलाओं ने लिया विशेष प्रशिक्षण

मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के तहत ट्रेनरों से महिलाओं ने विशेष प्रशिक्षण हासिल किया. इसके बाद इन महिलाओं ने बैंकों से लोन लिया. एकझिरा गांव में लवकुश स्व सहायता समूह की अध्यक्ष अनुसुइया चौहान ने केले के तनों से रेशे निकालने वाली मशीन खरीदी. वह इस मशीन की मदद से केले के तने से रेशे निकालती हैं और उन्हें धूप में सुखाया जाता है. इसके बाद समूह की सदस्य एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं.

केले के तनों से रेशे निकालकर बन रहे घरेलू उत्पाद (ETV Bharat)

उनके प्रोडक्ट ने न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी धूम मचाई है. पिछली बार लंदन के लोग भी रेशों से निर्मित टोपी के दीवाने हो गए थे. इस बार ईको फ्रेंडली बोतल ने धमाल मचाया है. इन बोतल की ऑफलाइन और ऑनलाइन डिमांड बढ़ती जा रही है.

'पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम'

अनुसुईया के पति सुपडू चौहान ने बताया, "स्थानीय प्रशासन ने भी महिलाओं के हुनर को सराहा है, कई सरकारी दफ्तरों में बोतलें खरीदी गई हैं. अब लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, स्थानीय बाजारों सहित अन्य जिलों से इन बोतलों की अच्छी मांग आई है."

स्थानीय निवासी रमजान फत्तू खां ने बताया, "लवकुश स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने न केवल इस व्यवसाय को आय का साधन बनाया, बल्कि केले के वेस्टेज से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. इससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला है. घर की चारदीवारी में रहने वाली महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं.

केले के रेशे से तैयार की गई हैट (ETV Bharat)

कचरे को बनाया आय का स्त्रोत

बुरहानपुर में 18640 किसान केले की खेती से जुड़े हैं. पूरे जिले में करीब 26120 हेक्टेयर क्षेत्रफल में केले की खेती होती है. इससे करीब 18,28,400 मीट्रिक टन उत्पादन होता है. केला कटाई के बाद किसानों तनों को बेकार और अनुपयोगी समझकर नष्ट कर देते हैं लेकिन स्व सहायता समूह की महिलाओं ने इस कचरे को आय का स्त्रोत बना लिया है.