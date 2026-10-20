बुरहानपुर में 51 फीट ऊंचा 3D रावण तैयार, फुल वाटरप्रूफ दशानन के दसों सिर करेंगे मूवमेंट
बुरहानपुर में इस साल रावण के पुतले का दहन कुछ खास अंदाज में. रंग-बिरंगी आतिशबाजी के साथ जलेगा हाईटेक पुतला. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 10:00 AM IST
बुरहानपुर : शहर के रेणुका मार्ग स्थित दशहरा मैदान में बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व विजयादशमी की तैयारियां पूरी हो गई हैं. इस बार दशहरा उत्सव समिति ने रावण का 51 फीट ऊंचा थ्री-डी हाईटेक पुतला तैयार कराया है. इस बार दशानन के दसों सिर मूवमेंट करेंगे. खास बात यह है कि रावण के पुतले में आंखें, सिर और होंठ बाहर आएंगे. दर्शक हाईटेक रावण के दहन के साक्षी बनेंगे. कार्यक्रम में झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी.
रंग-बिरंगी आतिशबाजी के साथ होगा रावण दहन
बुरहानपुर में दशहरे के लिए कलाकारों को वीर हनुमान, माता जानकी भगवान श्री राम और लक्ष्मण के रूप में तैयार किया जाएगा. निर्धारित मुहूर्त के मुताबिक रावण का पुतला दहन होगा. प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. बुरहानपुर में हर साल दशहरे के दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है. इस साल भी जोरदार आतिशबाजी के साथ रावण का दहन होगा. बुरहानपुर में 50 सालों से ज्यादा समय से दशहरा उत्सव समिति द्वारा रावण का पुतला तैयार कराया जाता है. इस बार खंडवा के कलाकारों ने 51 फीट ऊंचा रावण तैयार किया है.
बारिश में भी खराब नहीं होगा रावण का पुतला
खास बात ये है कि रावण का पुतला न सिर्फ वाटरप्रूफ, बल्कि थ्री-डी लुक में सुंदर बनाया गया है. पुतला दहन से पहले रावण के सभी सिर मूवमेंट करेंगे, चेहरे के हावभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे. दशानान की आंखें, भवें और होंठ बाहर आएंगे. रावण के पुतले में फाटके, कपड़ा, बांस, सूखा चारा और वाटर प्रूफ लिक्विड का इस्तेमाल किया है, ताकि उत्सव के समय बारिश भी रावण दहन में बाधा उत्पन्न न कर सके. 15 दिन की कड़ी मेहनत से इस रावण को बनाया गया है. कार्यक्रम ने बीजेपी-कांग्रेस सहित अन्य राजनितिक पार्टी के नेता भी शामिल होंगे.
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खंडवा के कलाकारों ने तैयार किया रावण का पुतला
रावण पुतला निर्माता नरेंद्र सावले ने बताया "उनकी टीम ने पहली बार बुरहानपुर में रावण बनाया है. बेस्ट से बेस्ट परफॉरमेंस दिया है. थ्री-डी रावण तैयार किया गया है. रावण को लंकेश का रूप दिया है. पुतले से आंखें, भवें और सिर बाहर आएंगे." दशहरा उत्सव समिति के सचिव अजय सिंह रघुवंशी ने बताया "रेणुका माता प्रांगण में दशहरा मैदान में करीब 50 वर्षों से रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है. इस बार थ्री-डी रावण तैयार किया गया है. राजनितिक प्रतिद्वंदिता को दरकिनार कर सभी एक मंच पर बैठकर इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं."