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बुरहानपुर में 51 फीट ऊंचा 3D रावण तैयार, फुल वाटरप्रूफ दशानन के दसों सिर करेंगे मूवमेंट

बुरहानपुर में 51 फीट ऊंचा हाईटेक रावण तैयार ( ETV BHARAT )

बुरहानपुर : शहर के रेणुका मार्ग स्थित दशहरा मैदान में बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व विजयादशमी की तैयारियां पूरी हो गई हैं. इस बार दशहरा उत्सव समिति ने रावण का 51 फीट ऊंचा थ्री-डी हाईटेक पुतला तैयार कराया है. इस बार दशानन के दसों सिर मूवमेंट करेंगे. खास बात यह है कि रावण के पुतले में आंखें, सिर और होंठ बाहर आएंगे. दर्शक हाईटेक रावण के दहन के साक्षी बनेंगे. कार्यक्रम में झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी.

रंग-बिरंगी आतिशबाजी के साथ होगा रावण दहन