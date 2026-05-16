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प्यास से तड़प रहा आधा बुरहानपुर, नल-ट्यूबवेल से पानी गायब, जलसंकट की दर्दनाक तस्वीर

जल की समस्या को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया. शुक्रवार को कांग्रेसियों ने नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट के सामने महापौर माधुरी पटेल और निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव के खिलाफ पंडाल में बैठ गए. उन्होंने नगर निगम में मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया. जिसमें क्षेत्र की जनता ने भी समर्थन दिया. लोगों ने विरोध जताया और महापौर व निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.

बुरहानपुर: इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में भूमिगत जल स्त्रोत सुख गए हैं. ट्यूबवेल और ताप्ती नदी का जलस्तर भी कम हो गया है, जिसके चलते नगर निगम सीमा क्षेत्र के 48 वार्डों में जल संकट गहरा गया है. आलम यह है कि अधिकांश वार्डों में पीने के पानी को लेकर हाहाकार मच गया है. कई वार्डों में नलों का पानी एक दिन के अंतराल में आ रहा है. जिससे लोग रोजाना पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस का मटका प्रदर्शन (ETV Bharat)

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निगम गेट के पास मटका फोड़ प्रदर्शन भी किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां देखी गई. इन तख्तियों पर 'हर घर जल का सपना टूटा, भाजपा का चेहरा झूठा' और 'महापौर की क्या पहचान, खाली नल और झूठा अभियान' जैसे नारे लिखे गए थे. वहीं, निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ज्ञापन लेने नहीं आए, वह कार्यालय से नदारद थे. इस दौरान सहायक आयुक्त ने ज्ञापन लिया. जिससे लोगों में आक्रोश और बढ़ गया.

पीनी की समस्या को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)

महापौर पर साधा निशाना

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हमीद काजी ने कहा, "बुरहानपुर महापौर माधुरी अतुल पटेल, अखिल भारतीय महापौर परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काबिज हैं. बावजूद इसके शहर की जनता पानी के लिए जद्दोजहद करने को मजबूर है, जबकि शहरवासियों ने कभी पति तो कभी पत्नी को महापौर चुनकर जिम्मेदारी सौंपी है. लेकिन अब तक लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है."

महापौर के खिलाफ विरोध और नारेबाजी (ETV Bharat)

उग्र आंदोलन की चेतावनी

कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिंकू टांक ने बताया, "शहर में पानी को लेकर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है. करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जल आवर्धन योजना पूरी तरह फेल साबित हुई है." उनका आरोप है कि 150 करोड़ रुपये की योजना का लाभ जनता तक नहीं पहुंचा और आज भी लोग बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं. कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द जल संकट का समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.