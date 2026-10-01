ETV Bharat / state

9 महीने में 2414 लोगों को काटा, बुरहानपुर में डॉग बाइट के चौंकाने वाले मामले

बुरहानपुर में लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट के मामले, आवारा कुत्तों के मामले में बीजेपी-कांग्रेस की राजनीति, जनता परेशान. सोनू सोहले की रिपोर्ट.

Burhanpur Dog Bite Stats 2026
बुरहानपुर में कुत्तों के काटने के चौंकाने वाले मामले (Etv Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 2:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बुरहानपुर : मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कुत्तों का महा आतंक बढ़ता जा रहा है. स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि इस साल अबतक 2414 लोगों को कुत्तों ने काटा है. जिले में इन आवारा कुत्तों की तादाद और उनका आतंक लगातार बढ़ रहा है. आवारा कुत्तों का झुंड घात लगाकर मासूमों और राहगीरों को अपना निशाना बना रहे हैं, जिससे स्थानीय रहवासियों और राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया है. शहरी क्षेत्र में बीते 9 माह में 2414 लोगों को आवारा और पालतू कुत्तों ने काटा, इन लोगों ने जिला अस्पताल में रेबिज इंजेक्शन लगवाकर इलाज कराया है. अब कुत्तों के मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है.

Dog Bite Stats Burhanpur 2026
बुरहानपुर में डॉग बाईट के चौंकाने वाले आंकड़े (Etv Bharat Graphics)

बुरहानपुर में लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट के मामले

स्थानीय नागरिक आशीष भगत ने बताया, '' शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ा है, कई इलाकों में कई लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं. इसमें युवा, बुजुर्ग और मासूम बच्चे भी शामिल हैं. वाहन चालकों और पैदल चलते राहगीरों को भी आवारा कुत्ते काट चुके हैं. क्षेत्र में कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. दिनभर सड़कों पर घात लगाकर ये कुत्ते घूमते हैं, जिससे आम लोगों का सड़कों पर निकलना भी मुश्किल हो गया है. क्षेत्रवासियों ने नगर निगम से मांग की है कि लगातार हो रही क्षेत्र में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम की टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके.''

आवारा कुत्तों के मामले में बीजेपी-कांग्रेस की राजनीति (Etv Bharat)

9 महीने में 2414 लोगों को कुत्तों ने काटा

जिला अस्पताल में पदस्थ फार्मासिस्ट विजय पालीवाल ने बताया, '' 1 जनवरी 2026 से लेकर 29 सितंबर 2026 तक जिला अस्पताल में करीब 2400 मरीजों को एंटी रेबिज डोज लगाए गए है, वर्तमान में जिला अस्पताल में रेबिज इंजेक्शन की भी कमी आ गई है, अस्पताल में महज 40 डोज शेष है, जो महज 3 से 4 दिन में खत्म हो सकते हैं. इसके बाद मरीजों को निजी अस्पताल पर निर्भर रहना पड़ सकता है. हालांकि, जिला अस्पताल प्रबंधन ने रेबिज उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भेजा है.''

BURHANPUR DOG BITE STATS 2026
बुरहानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक (Etv Bharat)

डॉग बाइट पर आरोप की राजनीति

जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता व युवा नेता निखिल खंडेलवाल ने नगर निगम महापौर पर कुत्तों की नसबंदी कराने के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. कांग्रेस नेता ने कहा, '' महापौर को जनता से कोई सरोकार नहीं है, वह राधे-राधे में लग गई है, उनका कार्यकाल कुछ महीने शेष है, इसलिए वह महज बटोरने में जुट गई है.''

BURHANPUR DOG BITE cases
बुरहानपुर में 9 महीने में 2414 लोगों को कुत्तों ने काटा (Getty Images)

यह भी पढ़ें-

वहीं, बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज माने ने कांग्रेस नेता के आरोपों पर पलटवार किया. उन्होंने कहा, '' कांग्रेस कृत्रिम मुद्दे लाकर जनता को गुमराह करती है, उन्हें सिर्फ भ्रम फैलाना आता है. हमारी महापौर ने कुत्तों की नसबंदी कराने का कार्य किया, उन्हें जनता की फिक्र है. उन्होंने जनता को रेबिज से बचाने के कुत्तों की नसबंदी भी कराई है. कांग्रेस पहले अपना घर बचाए, उसके बाद दूसरों के घरों में हस्तक्षेप करे.''

TAGGED:

DOG BITE STATS MP 2026
MP DOG BITE CASE
DOG BITE INJECTION MP
मध्य प्रदेश में डॉग बाइट
BURHANPUR DOG BITE STATS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.