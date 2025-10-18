ETV Bharat / state

रंग बिरंगी फैंसी लाइट से सजा बुरहानपुर, बाजारों में रौनक, बताशा और धानी की बढ़ी मांग

बुरहानपुर में एक-एक दुकानों पर रोजाना 10-15 क्विंटल बताशे की खपत, उपहार के रूप में लोग परिचितों को देते हैं ये मिठाई.

दिवाली को लेकर सजा है बाजार (ETV Bharat)
बुरहानपुर: दीपों का पर्व दीपावली नजदीक आते ही बाजारों में रौनक आ गई है. दीपावली से पहले शहर के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है. लोग पूरे उल्लास और उमंग के साथ खरीदारी में जुट गए हैं. हर दुकान और छोटी गुमटियों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है. हर कोई कुछ न कुछ खरीदने बाजार पहुंच रहा है. घरों की सजावट के लिए चमकदार और रंग बिरंगी फैंसी लाइटिंग, बच्चों के लिए मिट्टी के बर्तन से लेकर लक्ष्मी पूजन के लिए बताशा और धानी यानी मुरमुरे सहित मावा की मिठाइयों की जमकर बिक्री हो रही है.

बाजार में बताशे की मांग बढ़ी

इस दीपावली पर्व पर शक्कर से बने बताशे और धानी की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. लक्ष्मी पूजन में बताशा और धानी का विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि लक्ष्मी पूजन में इनका प्रयोग शुभ होता है. इससे घर में सुख समृद्धि आती है. यही वजह है कि दीपावली पर्व में बताशा और धानी की डिमांड बढ़ गई है.

बुरहानपुर के बाजारों में रौनक (ETV Bhara)

दुकानों पर रोजाना 10-15 क्विंटल बताशे की खपत

दिवाली को लेकर दीये, झाड़ू, मिठाई सहित घरों को सजाने की सामग्री से बाजार भरा हुआ है. लोग इन चीजों को खरीदने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं. वहीं, धनतेरस को लेकर बर्तन की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है. लोग मिठाइयों की भी खूब खरीदारी कर रहे हैं. इस साल रोजाना दुकानों पर 10 से 15 क्विंटल बताशा और धानी की खपत हो रही है. इसकी कीमत की बात करें तो 50 रुपये में बताशा और धानी मिल जाती है. जिसके चलते गरीब से गरीब परिवार इसे आसानी से खरीद लेता है. इससे दीपावली में लक्ष्मी पूजन कर पाते हैं.

बताशा और धानी की बढ़ी मांग (ETV Bhara)
रंग बिरंगी फैंसी लाइट से सजा बुरहानपुर (ETV Bhara)

उपहार के रूप में लोग दे रहे हैं बताशा

बाजारों में सजी दुकानों पर सफेद और गुलाबी रंग के बताशों के बड़े-बड़े ढेर दिखाई दे रहे हैं. वहीं, कुरकुरी धानी की महक लोगों को अपनी ओर खींच रही है. दुकानदार शिवकुमार गुप्ता का कहना है कि "कई पीढ़ियों से हमारा परिवार बताशा और धानी का व्यापार करता आ रहा है. पिछले साल की तुलना में इस साल बताशा और धानी की डिमांड बढ़ चुकी है. बाजारों में रौनक है. अब लोग बताशा और धानी परिचितों को उपहार के रूप में भी देने लगे हैं. लोगों की मांग पर बताशा और धानी का स्टॉक बढ़ाया है."

