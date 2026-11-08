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दिवाली पर मोदी और योगी बम की बड़ी डिमांड, बच्चों की पहली पसंद बने कार्टूनों वाले पटाखे

दिवाली पर मोदी और योगी बम की बड़ी डिमांड, ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: बुरहानपुर जिले में दीपावली पर्व को देखते हुए बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है. बड़ी संख्या में नागरिक खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं. शहर के रेणुका दशहरा मैदान में पटाखा बाजार स्थापित किया गया है. इस बाजार में छोटे छोटे बच्चों के लिए कार्टून वाले फैंसी फटाके और बड़े बुजुर्गों के लिए मोदी-योगी और सद्दाम बम उपलब्ध है. इन पटाखों ने धूम मचा दी है, बच्चों में अपने लोकप्रिय कार्टून आइकॉन के नाम के पटाखों की मांग बढ़ी है, वहीं लोग मोदी और योगी का पटाखा जमकर खरीद रहे हैं.

मोदी बम, योगी बम और सद्दाम बम ने मचाई धूम