दिवाली पर मोदी और योगी बम की बड़ी डिमांड, बच्चों की पहली पसंद बने कार्टूनों वाले पटाखे
बुरहानपुर पटाखा बाजार में मोदी योगी बम की धूम, बच्चों को भा रहे हैं कार्टून पटाखे, चाइना पटाखें हैं प्रतिबंधित. रिपोर्ट सोनू सोहले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 4:48 PM IST
बुरहानपुर: बुरहानपुर जिले में दीपावली पर्व को देखते हुए बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है. बड़ी संख्या में नागरिक खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं. शहर के रेणुका दशहरा मैदान में पटाखा बाजार स्थापित किया गया है. इस बाजार में छोटे छोटे बच्चों के लिए कार्टून वाले फैंसी फटाके और बड़े बुजुर्गों के लिए मोदी-योगी और सद्दाम बम उपलब्ध है. इन पटाखों ने धूम मचा दी है, बच्चों में अपने लोकप्रिय कार्टून आइकॉन के नाम के पटाखों की मांग बढ़ी है, वहीं लोग मोदी और योगी का पटाखा जमकर खरीद रहे हैं.
मोदी बम, योगी बम और सद्दाम बम ने मचाई धूम
बुरहानपुर में दीपावली पर्व के मद्देनजर पटाखा बाजार सजाया गया है, इस साल पटाखा बाजार में व्यापारियों को मंदी की मार भी झेलना पड़ रही है. दुकानदारों का कहना है पिछले साल की तुलना में व्यापार कम है, इस साल पटाखा दुकानों की संख्या भी बढ़ गई है. खास बात यह है कि पटाखा बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की तस्वीर लगे पटाखों ने लोगों के बीच लोकप्रियता बना ली है. इन पटाखों को मोदी बम, योगी बम और सद्दाम बम नाम दिया गया है. बाजार में इनकी खासी मांग देखने को मिल रही है.
जय बाबा फटाखा दुकान संचालक राजकुमार राजानी ने बताया कि "इस साल बच्चों के लिए कार्टून हीरो के नाम से पटाखे आए हैं, डिजिटल बम, रावण बम और मोदी नाम से भी पटाखे बाजार में उपलब्ध हैं. पिछले साल की तुलना में इस साल मंदी की मार झेलनी पड़ रही है. पटाखा बाजार में दुकानों की संख्या बढ़ने से मंदी की स्थिति बनी है."
चाइना पटाखों के प्रतिबंध के चलते बिक्री नहीं
पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगे बम पहली बार बाजार में आए हैं, कम स्टॉक होने से इन बमों की हाथोहाथ बिक्री हो गई है. वहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाले बम जिसे योगी बम कहा जा रहा है, उसकी भी खासी मांग है. इसी तरह इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की तस्वीर लगा सद्दाम बम की मांग लंबे समय से बनी हुई है, इसके अलावा रावण बम, डिजिटल बम भी बाजार में ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं. बच्चों के लिए धीमी आवाज वाले कार्टून के किरदार वाले पात्रों के नाम से पटाखों को पसंद किया जा रहा है. खासबात यह है कि पटाखा बाजार में चाइना पटाखों के प्रतिबंध के चलते बिक्री नहीं हो रही है, हालांकि देश में निर्मित पटाखों की बिक्री हो रही है.
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पटाखा व्यापारी जयपाल नावानी ने बताया कि इस साल बाजारों में चायना पटाखे बंद होने से असर पड़ा है, फिर भी बाजार में एक से बढ़कर एक पटाखे उपलब्ध है, इसमें स्काई बम, सेल्फी बम, लहसुन बम, डोरेमोन, मोटू पतलू शाहिद कार्टून के किरदार वाले पटाखे आए हैं."