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बुरहानपुर के स्पीड मास्टर शरद, दोनों हाथों से लिखते हैं मोतियों जैसे अक्षर, मिनटों में निपटाते हैं सरकारी काम

बुरहानपुर के स्पीड मास्टर शरद ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: कहते हैं कि हुनर किसी पहचान का मोहताज नहीं होता, बस उसे सही समय पर निखारने की जरूरत पड़ती है. इसकी ताजी बानगी बुरहानपुर जनपद पंचायत में देखने को मिल रही है. दरअसल, यहां पदस्थ लिपिक शरद पवार ने अनोखी प्रतिभा से दूसरों से हटकर पहचान स्थापित की है. वह दोनों हाथों से दस्तावेज लिखते हैं. उन्होंने अपनी मां की डांट से नसीहत लेकर न सिर्फ अपनी कमजोरी को मात दी, बल्कि दोनों हाथों से बेहतरीन लिखावट में महारत हासिल की है. उन्हें जनपद पंचायत कार्यालय में दोनों हाथों से पेन से लिखता देख लोग हैरान रह जाते हैं.

दोनों हाथों से लिखते हैं मोतियों जैसे अक्षर