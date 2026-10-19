बुरहानपुर के स्पीड मास्टर शरद, दोनों हाथों से लिखते हैं मोतियों जैसे अक्षर, मिनटों में निपटाते हैं सरकारी काम
अनोखी प्रतिभा के धनी हैं बुरहानपुर के शरद पवार, दोनों हाथों से लेखन में है निपुण, मां की डांट के बाद सीखी कला. रिपोर्ट-सोनू सोहले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 3:13 PM IST
बुरहानपुर: कहते हैं कि हुनर किसी पहचान का मोहताज नहीं होता, बस उसे सही समय पर निखारने की जरूरत पड़ती है. इसकी ताजी बानगी बुरहानपुर जनपद पंचायत में देखने को मिल रही है. दरअसल, यहां पदस्थ लिपिक शरद पवार ने अनोखी प्रतिभा से दूसरों से हटकर पहचान स्थापित की है. वह दोनों हाथों से दस्तावेज लिखते हैं. उन्होंने अपनी मां की डांट से नसीहत लेकर न सिर्फ अपनी कमजोरी को मात दी, बल्कि दोनों हाथों से बेहतरीन लिखावट में महारत हासिल की है. उन्हें जनपद पंचायत कार्यालय में दोनों हाथों से पेन से लिखता देख लोग हैरान रह जाते हैं.
दोनों हाथों से लिखते हैं मोतियों जैसे अक्षर
खास बात यह है कि, इस आधुनिक युग में कार्यालय का अधिकांश कामकाज पेपरलेस और कम्प्यूटराइज हो चुका है, लेकिन आज भी कार्यालीन गिने-चुने काम हस्तलिखित रूप से रजिस्टर पर किए जाते हैं. जैसे जानकारी बनाना, डेटा संधारित करना, डाक बनाने सहित कई कामकाज कागजी होते हैं. ऐसे कामों को शरद पवार बेहद निराले अंदाज में निपटाते हैं. आमतौर पर लंबे समय तक लिखावट से हाथों में दर्द होने लगता है, लेकिन वह रुकते नहीं. तुरंत दूसरे हाथ से लिखना शुरू कर देते हैं. यही वजह है कि पूरे कार्यालय में शरद पवार "स्पीड राइटर" के नाम से भी मशहूर हैं.
मां की डांट के बाद निखरी कला
बता दें कि, छात्र जीवन में कक्षा 5वीं तक शरद पवार लेखन सहित सभी प्रकार के काम बाएं हाथ से किया करते थे. हिंदू धर्म में बाएं हाथ से किया गया कार्य अशुभ माना जाता है. बाएं हाथ से किए काम अक्सर बिगड़ने की अवधारणा हैं. जिसके कारण शरद की मां उन्हें डांटती थी, उन्हें बार-बार दाएं हाथ का इस्तेमाल करने की नसीहत देती थी. इस नसीहत को उन्होंने गंभीरता से लिया, धीरे-धीरे दोनों हाथों से सभी प्रकार के काम करना सीख लिया. माताजी की डांट ने उन्हें हुनरमंद बना दिया. इससे उनके भीतर छिपी प्रतिभा निखरकर सामने आई.
लोगों का मन मोह लेती है शरद पवार की लिखावट
रोचक बात यह है कि, वह बचपन से ही दोनों हाथों से लिखने में माहिर हो चुके है. यही वजह है कि उनके दोनों हाथों से लिखावट इतनी सुंदर और स्पष्ट आती है कि देखने वाले भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं. युवा पीढ़ी शरद को प्रेरणास्त्रोत मानते हैं. उनकी कला लोगों का मनमोह लेती है. कई युवाओं में उनकी कला के बारे में जानने की जिज्ञासा है. लिपिक शरद युवाओं को मोटिवेट करते हैं.
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युवाओं के लिए आदर्श हैं शरद पवार
अधिवक्ता निखिल मधुसुधन खंडेलवाल ने बताया कि, ''तहसील और जनपद कार्यालय परिसर में अधिवक्ताओं की आवाजाही लगी रहती है. काम के सिलसिले में कई बार उनके जनपद कार्यालय में आते-जाते हैं. इस दौरान शरद पवार की लेखन कला को देख लोग भी दंग रह जाते हैं. वह दोनों हाथों से मोतियों जैसी लिखावट में निपुण हैं. वह कार्यालीन दस्तावेजों में डेटा कलेक्शन, विभागीय डाक बनाना या अन्य लेखन कार्य को बिना रुके पूरा करते हैं. यहीं वजह है कि शरद पवार की यह खासियत उन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाती है, वह युवाओं के लिए आदर्श हैं.''
पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी अताउल्ला खान ने बताया कि, ''शरद पवार ने बचपन से ही दोनों हाथों से लिखना सीखा है. वह मेरे पड़ोसी मोहल्ले में रहते हैं. मैं कई वर्षों से उन्हें देख रहा हूँ, वह अधिकांश काम दोनों हाथों से पूरा करते हैं. उनकी लिखावट में अक्षरों की बनावट और सुंदरता बखूबी दिखाई देती है, उन्हें देखते ही लोगों में उत्सुकता जागृत हो उठती है. हर कोई उनसे इस हुनर का राज जानने की इच्छा जताता है. यह कला उन्हें ईश्वरीय देन है, शरद अन्य लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं. उनकी कला से मैं खूद भी काफी आकर्षित हूं. ऐसे कला चुनिंदा लोगों में देखने को मिलती है."