मरीज के पेट से निकला 7 किलो का ट्यूमर, 2 घंटे की जटिल सर्जरी से डॉक्टरों ने बचाई जान

बुरहानपुर जिला अस्पताल में जटिल ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बचाई मरीज की जान, ऑपरेशन में निकला 7 किलोग्राम का ट्यूमर.

BURHANPUR 7 KG TUMOR REMOVED
बुरहानपुर में मरीज के पेट से निकला 7 किलोग्राम का ट्यूमर (ETV Bharat)
Published : March 12, 2026 at 6:44 PM IST

रिपोर्ट: सोनू सोहले

बुरहानपुर: जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने जटिल ऑपरेशन कर एक महिला मरीज को नया जीवन दिया है. प्रभारी सिविल सर्जन व शल्य चिकित्सक डॉ. दर्पण टोके के नेतृत्व में ऑपरेशन किया गया. जिसमें सिंधखेड़ा गांव निवासी सरस्वती के पेट से डॉक्टरों ने करीब 7 किलोग्राम का ट्यूमर निकाला है. डॉक्टरों के मुताबिक महिला को पेट में लंबे समय से असहनीय दर्द और श्वास लेने में काफी दिक्कत हो रही थी. उन्होंने इलाज करवा था, लेकिन पैसों के अभाव में निजी अस्पताल में ऑपरेशन नहीं कराया. जिसके बाद बुरहानपुर जिला अस्पताल में सफल ऑपरेशन किया गया.

जांच रिपोर्ट में ट्यूमर देख पहुंचे जिला अस्पताल

पेट दर्द होने के बाद महिला ने एक निजी अस्पताल में जांच कराई थी. जांच में गर्भाश्य में सूजन और ट्यूमर पाया गया. लेकिन महिला की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसने जिला अस्पताल में चेकअप कराया. यहां डॉक्टर दर्पण टोके ने ऑपरेशन की बात कही. इस पर परिजन राजी हो गए. जिसके बाद गुरुवार को शल्य रोग विशेषज्ञ डॉ दर्पण टोके, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. रेहाना बोहरा, नर्स पल्लवी साहु, दुर्गा और ओटी टेक्निशियन हिमांशु बावरे ने मिलकर ऑपरेशन किया.

2 घंटे के जटिल ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने निकाला 7 किलोग्राम का ट्यूमर (ETV Bharat)

2 घंटे तक चला जटिल ऑपरेशन

डॉक्टरों ने करीब 2 घंटे तक महिला का जटिल ऑपरेशन किया. इस दौरान महिला के पेट में 7 किलोग्राम का ट्यूमर देख डॉक्टर्स दंग रह गए. इस ऑपरेशन में टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है, अब महिला की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. फिलहाल महिला वार्ड में महिला मरीज को विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.

आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से ऑपरेशन रहा सफल

जिला अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन व शल्य चिकित्सक डॉ. दर्पण टोके ने बताया कि "हमारी टीम ने महिला का सावधानीपूर्वक ऑपरेशन किया. इतनी बड़ी गठान (ट्यूमर) को निकालना एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन टीम के सहयोग और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की मदद से ऑपरेशन सफल रहा. इस ऑपरेशन में स्त्री रोग विशेषज्ञ, नर्सिंग स्टाफ, ओटी टेक्निशियन सहित अन्य स्टॉफ ने बेहतरीन काम किया है, मैं टीम को बधाई देता हूं."

महिला के परिजन ने डॉक्टरों की सराहना की

महिला के परिजन ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा सरकारी अस्पताल में बेहतरीन सुविधा मिल रही है. यह गरीब मरीजों के लिए काफी मददगार साबित हुआ है, हमारे पास निजी अस्पताल में ऑपरेशन कराने के लिए रुपये नहीं थे. हमने जिला अस्पताल में चेकअप कराया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी. जिसके बाद डॉक्टरों ने जटिल ऑपरेशन किया है.

