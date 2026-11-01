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बुरहानपुर जिला अस्पताल में खून की किल्लत! डोनर्स पर निर्भर ब्लड बैंक

बुरहानपुर: जिला अस्पताल परिसर में ब्लड बैंक संचालित हो रहा है, यहां कई जनप्रतिनिधियों, महापुरुषों सहित समाजसेवियों के जन्मोत्सव के अवसर पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किए जाते हैं. इस दौरान पूरे सालभर युवाओं द्वारा सैकड़ों यूनिट ब्लड डोनेट किया जाता है, लेकिन ब्लड बैंक में मरीजों को जरूरत पड़ने पर ब्लड की किल्लत का हवाला देकर अटेंडरों को खाली हाथ लौटा दिया जाता है. हाल ही में ब्लड बैंक प्रबंधन ने ए-पॉजिटिव, बी-पॉजिटिव, ओ-पॉजिटिव सहित ए बी पॉजिटिव ब्लड की भारी कमी बताई है, ब्लड बैंक में तैनात रुशाली महाजन ने ब्लड का पूरा स्टॉक खाली होने की बात स्वीकार की है.

कई मरीजों को खून की जरूरत पड़ने उन्हें ब्लड उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया गया. इससे उनकी मरीजों और अटेंडरों की परेशानियां बढ़ गई. इसके बाद मरीजों के परिजनों ने जैसे-तैसे डोनर्स से संपर्क किया, तब जाकर ब्लड की व्यवस्था हो पाई. दो युवाओं ने मरीजों को रक्तदान किया है. इससे मरीजों को रक्त मिलने से उनकी परेशानियां कम हो सकी, अब मरीजों के परिजनों ने ब्लड बैंक में रक्तदाताओं द्वारा किए गए रक्तदान स्टॉक सहित आवक-जावक रजिस्टर की जांच कराने की मांग की है.

बता दे कि इन दिनों जिला अस्पताल में ब्लड का स्टॉक पूरी तरह खाली हो चुका है. जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में समाजसेवी रमजान तड़वी ने ब्लड बैंक के स्टॉक और आवक-जावक रजिस्टर के सत्यापन की मांग उठाई है, उनका कहना है कि "कई जागरूक युवा और जनप्रतिनिधि ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से रक्तदान कराते हैं, यहां बड़ी मात्रा में रक्त यूनिट का स्टॉक होता है, लेकिन जरूरतमंदों को समय पर रक्त नहीं देते.

अक्सर मरीजों को खून की आवश्यकता पड़ती है, तो डोनर्स पर निर्भर रहना पड़ता है. अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को जूझना पड़ता है, जबकि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को खून की जरूरत पड़ती है. उन्होंने अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने लोगों से जनहित में रक्तदान महादान में हिस्सा लेने की भावुक अपील की, उनका कहना है रक्तदान महादान है, आपके रक्तदान से किसी को नया जीवन मिल सकता हैं, जरूरतमंदो की मदद करें."

डॉक्टर ने ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करने की अपील

वहीं इस पूरे मामले में ब्लड बैंक के डॉ. रूशाली महाजन ने बताया कि "ब्लड बैंक में ए-पॉजिटिव, बी-पॉजिटिव, ओ-पॉजिटिव सहित ए बी पॉजिटिव ब्लड का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चूका है, यहां ब्लड की भारी किल्लत आ गई है. उनका कहना है इमरजेंसी में दिक्कत आ रही है, अक्सर थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है. ऐसे में उन्होंने जागरूक युवाओं और डोनर्स से ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट किए जाने की अपील की है."

आलम यह है कि ब्लड बैंक में खून की कमी आ गई है, ऐसे हालातों से निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन ने डोनर्स का सहारा लिया है. वह डोनर्स को फोन लगाकर बुला रहे हैं, उन्हें ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इमरजेंसी स्थिति में डोनर्स की सहायता से मरीजों को खून देने का काम चल रहा है.

डॉक्टरों ने एक महिला और एक पुरुष मरीज को खून की कमी बताई. उन्हें खून चढ़ाने की सलाह दी गई. जहां टेक्समो पाइप फैक्ट्री के कर्मचारी नितिन और अडगांव निवासी शुभम तायडे ने रक्तदान किया. इससे दोनों मरीजों की मुश्किलें काफी हद तक कम हुई, अब जिला अस्पताल प्रबंधन ने आम नागरिकों और जागरूक डोनरों से रक्तदान की अपील की है, उन्होंने कहा सभी लोग आगे आएं, ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें और इस आपात स्थिति में जरूरतमंदों की मदद करें.