स्वच्छता और सेवा में नंबर 1 बुरहानपुर जिला अस्पताल, NQAS में निमाड़ में किया टॉप

डॉक्टर और स्टाफ ने माला पहनाकर एक दूसरे का सम्मान किया अस्पताल प्रबंधन इस टीम के मापदंडों पर खरा उतरा. जिसके चलते जिला अस्पताल ने 87 प्रतिशत हासिल किए हैं. शनिवार को सिविल सर्जन डॉ. प्रदीप मोजेस ने डॉक्टरों व स्टॉफ के साथ एक बैठक आयोजित की. इस बैठक में सभी डॉक्टरों और स्टॉफ को इसकी जानकारी दी. डॉक्टर और स्टाफ ने मिलकर एक दूसरे को बधाई दी, जिम्मेदारों ने फूल माला पहनाकर सम्मान किया.

बुरहानपुर: स्व.नंदकुमार सिंह चौहान जिला चिकित्सालय, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) के तहत पूरे निमाड़ क्षेत्र में अव्वल आया है. अस्पताल ने निमाड़ के चार जिलों में पीछे छोड़ पहला स्थान हासिल किया है. पिछले दिनों देश के अलग-अलग राज्यों से विशेषज्ञ टीमों अस्पताल पहुंची. उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया था. इसके बाद जिला अस्पताल एनक्वास, लक्ष्य और मुस्कान जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कार्यक्रमों में क्वालीफाई हुआ है.

देशभर के अलग-अलग राज्यों से आए अधिकारियों और कर्मचारियों ने अस्पताल के हरेक वार्ड का निरीक्षण किया. इस दौरान चप्पे चप्पे की जांच की, जिसमें मरीजों की संतुष्टि, स्वच्छता और तकनीकी दक्षता को परखा गया. जिला अस्पताल के डॉक्टर्स व स्टॉफ इस टीम के भरोसे पर खरा उतर पाए. अस्पताल ने 87 प्रतिशत अंक हासिल किए, जो पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है. शनिवार को सिविल सर्जन ने डॉक्टरों और स्टॉफ को सम्मानित किया. उन्होंने शॉल ओढ़ाकर हौसला अफजाई करते हुए आगे भी उत्कृष्ट कार्य करने की शुभकामनाएं दी. ताकि मरीजों को बेहतर उपचार मुहैया कराया जा सके और इसी तरह उपलब्धि हासिल करे.

अस्पताल स्टाफ का हुआ सम्मान (ETV Bharat)

सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप मोजेस ने बताया कि, ''बुरहानपुर जिला अस्पताल के नाम शनिवार को एक बड़ी उपलब्धि जुड़ी है. स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को परखने वाली राष्ट्रीय टीमों ने अपनी रिपोर्ट जारी की है. इसकी रिपोर्ट में बुरहानपुर जिला अस्पताल को बेस्ट कैटेगरी में चयनित किया गया है. अस्पताल ने तीन प्रमुख पैमानों पर बड़ी सफलता हासिल की है. स्वास्थ्य सुविधाओं और बेहतर ओपीडी, लेबर रूम सहित प्रसूति सेवाओं में हाई टेक और सुरक्षित इलाज के लिए मुस्कान बच्चों के वार्ड और बाल स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, हमारी टीम ने कड़ी मेहनत की, सभी ने बेहतर काम किया.''

वहीं, सीएमएचओ डॉ. आरके वर्मा ने बताया कि, ''आज की इस उपलब्धि का श्रेय जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर्स, नर्स, और स्टॉफ को जाता है. सभी ने मिलकर बेहतर काम किया. देशभर के अलग-अलग राज्यों से आए विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट भेजी है. इसमें हमारा अस्पताल निमाड़ क्षेत्र के 4 जिलों में पहले पायदान पर आया है. लक्ष्य, मुस्कान और एनक्वास के तहत चयनित किया गया है.''