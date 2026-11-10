बुरहानपुर में बैन के बावजूद पाड़ों की हुई लड़ाई, 10 लोगों पर नामजद FIR
बुरहानपुर में कलेक्टर के आदेश की अवहेलना, प्रतिबंध के बावजूद नगर परिषद शाहपुर में दीपावली के दूसरे दिन पाड़ों की हुई लड़ाई. रिपोर्ट सोनू सोहले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 7:38 PM IST
बुरहानपुर: बुरहानपुर जिले में कलेक्टर विवेक कुमार ने बीएनएस की धारा 163 के तहत पाड़ा टक्कर और पशु लड़ाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है. बावजूद इसके नगर परिषद शाहपुर के अमरावती नदी के किनारे सोमवार को मेला आयोजित किया गया. इस मेले में पाड़ा लड़ाई कराई गई. इससे कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ीं. इस मामले में शाहपुर थाना पुलिस ने मेला आयोजन समिति सहित 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है.
पाबंदी के बाद भी पाड़ा लड़ाई और पशु लड़ाई
नगर परिषद शाहपुर में दीपावली के दूसरे दिन पड़वे पर हर साल की तरह इस साल भी मेला आयोजित किया, इस मेले में पाड़ों यानी भैंसा की लड़ाई कराई गई. जबकि जिला प्रशासन ने हाल ही में पाड़ा लड़ाई और पशु लड़ाई पर पाबंदी लगाया है, लेकिन जिला प्रशासन की रोक के बावजूद मैदान में 50 से अधिक पाड़ों की लड़ाई कराई गई. इस मामले में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने स्वतः संज्ञान लिया है, शाहपुर पुलिस ने मेला समिति अध्यक्ष सहित 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है. इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, इसमें वासुदेव पिता वसन्ता महाजन, प्रमोद पिता वामन अमोदे, सचिन पिता रघुनाथ मोंपारी, किरण पिता दिनकर ससाने, हुसैन शाह, शेख समिर पिता शेख इब्राहीम, इरफान पिता इकबाल खां, शोएब खां, विजय पिता वासुदेव दूदे सहित मुकेश पिता राजेन्द्र महाजन का नाम शामिल है.
इन धाराओं में केस दर्ज
धारा 223 भारतीय न्याय संहिता (BNS), धारा 125 भारतीय न्याय संहिता (BNS), धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS), धारा 11(1)(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत के दर्ज किया गया है.
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पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने बताया कि "सोमवार को मेला आयोजक समिति शाहपुर द्वारा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर द्वारा धारा 163 बीएनएसएस के तहत जारी आदेश का उल्लंघन किया जाना पाया गया. इस पर पुलिस थाना शाहपुर में मेला आयोजन समिति के 10 सदस्यों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है. सभी नामजद आरोपी शाहपुर निवासी हैं. एफआईआर के घटना विवरण में 8 से 10 अन्य अज्ञात मेला मालिकों के विरूद्ध प्रशासनिक आदेश की अवहेलना एवं मेला आयोजन में पशुओं के प्रति अमानवीय व्यवहार किया जाना पाया गया, उनका यह कृत्य विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडनीय पाया गया है, भविष्य में इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है.