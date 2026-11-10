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बुरहानपुर में बैन के बावजूद पाड़ों की हुई लड़ाई, 10 लोगों पर नामजद FIR

नगर परिषद शाहपुर के अमरावती नदी के किनारे पाड़ों की लड़ाई ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: बुरहानपुर जिले में कलेक्टर विवेक कुमार ने बीएनएस की धारा 163 के तहत पाड़ा टक्कर और पशु लड़ाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है. बावजूद इसके नगर परिषद शाहपुर के अमरावती नदी के किनारे सोमवार को मेला आयोजित किया गया. इस मेले में पाड़ा लड़ाई कराई गई. इससे कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ीं. इस मामले में शाहपुर थाना पुलिस ने मेला आयोजन समिति सहित 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है.

पाबंदी के बाद भी पाड़ा लड़ाई और पशु लड़ाई