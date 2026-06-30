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बुरहानपुर में बारिश के दौरान हादसे का सबब जर्जर भवन! गिराने के लिए नोटिस जारी

बुरहानपुर नगर निगम ने शहर के 84 मकनों को जर्जर घोषित किया है. मकान मालिकों को नोटिस कर दी चेतावनी.

Burhanpur Dilapidated Buildings
बुरहानपुर में जर्जर मकानों को गिरने के नोटिस जारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 12:41 PM IST

2 Min Read
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बुरहानपुर : बारिश का मौसम शुरू हो चुका है. बीते 5 दिन से कभी झमाझम तो कभी रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी है. ऐसे में जर्जर मकानों ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है. शहर में कई जर्जर मकान हादसों को न्योता दे रहे हैं. नगर निगम सीमा क्षेत्र में ने 84 निजी जर्जर मकानों को चिह्नित किया गया है. इन भवनों की हालात खस्ताहाल है. इससे लोगों की जान पर खतरा है. ये मकान कभी भी गिर सकते हैं. नगर निगम प्रशासन ने मकान मालिकों को नोटिस जारी किए हैं, उन्हें समय सीमा में मकान गिराने के निर्देश हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में भी खस्ताहाल मकान गिरेंगे

नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने 4 जर्जर भवनों को गिराने की बात कही है. उनका कहना है "इनमें से दो मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच विवाद चल रहा है, जिस कारण इन दोनों मकानों को गिराने की कार्रवाई बेहद धीमी है." बुरहानपुर कलेक्टर हर्ष सिंह ने बताया "हमारे पास जर्जर भवनों की सूची है. भवन मालिकों को नोटिस दिया जा चुका है, उन्हें गिराने की कार्रवाई की जाएगी. बुरहानपुर में निगमायुक्त और ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार के माध्यम से नोटिस दिए गए हैं, आम जनता की सुरक्षा से लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे."

बुरहानपुर में 84 जर्जर मकान तोड़े जाएंगे (ETV BHARAT)

सभी जर्जर मकान तोड़े जाएंगे

नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया "शहर में 84 भवन जर्जर पाए गए हैं. जर्जर भवन जल्द गिराए जाएंगे, जो भवन मालिक अवहेलना करेंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. पिछले साल 24 जर्जर भवन गिराए थे, इससे जर्जर भवनों की संख्या में कमी आई है." वहीं, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने नगर निगम की कार्यप्रणाली सवाल उठाए हैं. उनका कहना है "इन मकानों पर नगर निगम की निगाह पहले क्यों नहीं पड़ी? बारिश का मौसम आते ही अचानक नगर निगम कैसे जाग उठा, आनन-फानन में नोटिस जारी किए. हर साल नगर निगम नोटिस देकर खानापूर्ति पूरी कर लेता है."

आम लोगों में डर का माहौल

वहीं, आम लोगों का कहना है कि शहर के बीचोंबीच स्थित खस्ताहाल मकानों के गिरने का आशंका बारिश के मौसम में बनी रहती है. ये मकान इतने जर्जर हो चुके हैं कि कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं. नगर निगम प्रशासन को बिना देर किए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

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