बुरहानपुर में डायरिया ने मचाया हड़कंप, 24 घंटे में 40 लोग चपेट में, अस्पताल में मची अफरा-तफरी
बुरहानपुर में आधा दर्जन से ज्यादा वार्डों में डायरिया का प्रकोप. 24 घंटे के अंदर में मिले 40 मरीज. जिला अस्पताल में चल रहा इलाज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 11:00 PM IST
बुरहानपुर: नगर निगम सीमा क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा वार्डों में डायरिया ने कहर बरपाया है. शहर के आलमगंज, सिंधीपुरा, कालाबाग, आजादनगर और लोहार मंडी में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है. इन वार्डों से डायरिया के करीब 40 मरीज सामने आए हैं. सभी मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. इन मरीजों में 16 बच्चे भी शामिल हैं. जिनकी उल्टी-दस्त से हालत खराब हो गई है. इन्हें जिला अस्पताल के पीआईसीयू में भर्ती किया गया है, बाकी के मरीज मेडिकल वार्ड में भर्ती हैं.
24 घंटे के अंदर मिले डायरिया के 40 मरीज
बुरहानपुर शहर में डायरिया का प्रकोप बढ़ गया है. 24 घंटों डायरिया के 40 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है. स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से डायरिया प्रभावित वार्डों में सर्वे कराने की मांग की है. इसके अलावा डोर टू डोर जाकर क्लोरीन टेबलेट और ओआरएस के पैकेट वितरित की भी मांग की गई हैं. क्षेत्र में पानी के जांच की भी मांग की गई है. लोगों का कहना है कि अधिकांश मरीज दूषित व मटमैला पानी पीने से बीमार पड़े हैं.
जांच के लिए कलेक्ट किए गए सभी मरीजों के सैंपल
सूचना मिलने पर संबंधित वार्ड के पार्षद जिला अस्पताल पहुंचे. वहां इलाज की उचित व्यवस्था न होने पर नाराजगी जताई. उन्होंने बुरहानपुर कलेक्टर हर्ष सिंह से फोन पर शिकायत दर्ज कराई. जिला अस्पताल प्रबंधन का कहना है मरीजों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए है. रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि डायरिया किस वजह से फैला है. फिलहाल सभी मरीजों का जिला अस्पताल इलाज चल रहा है. मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अगल से 2 वार्ड स्थापित किए जाएंगे.
नाले का पानी पाइप लाइन में मिलने का आरोप
कांग्रेस पार्षद मोहम्मद आसिफ खान का कहना है कि आए दिन वार्डों में लोग डायरिया का शिकार हो रहे हैं. नाले का पानी पाइप लाइन में जा रहा है. हमने कई बार शिकायत की है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि नगर निगम सीमा क्षेत्र के आठ वार्डो में 40 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की सूचना मिली है. नगर निगम ने एहतियात के तौर पर पानी के सैंपल जुटाने की बात कही है, इन सैंपलों को जांच के लिए भेजा जाएगा.