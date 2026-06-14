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बुरहानपुर में जर्जर एंबुलेंस के सहारे इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा, संकट में मरीजों की जान

बुरहानपुर की सड़कों पर दौड़ रहीं जर्जर एंबुलेंस, मरीजों की बढ़ी चिंता, प्रसूता को लेने जा रही एंबुलेंस का अचानक स्टीरिंग फेल.

BURHANPUR AMBULANCE SERVICE CRISIS
बुरहानपुर में जर्जर एंबुलेंस के सहारे इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 10:35 AM IST

3 Min Read
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बुरहानपुर: जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर आदिवासी बाहुल्य धुलकोट क्षेत्र से आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई है. इन दिनों ग्रामीण अंचलों में 108 एंबुलेंस सेवा का हाल बदहाल हो गया है. कई एंबुलेंस खुद बीमार यानि बदहाली का शिकार हो चुकी हैं, ग्रामीणों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के नाम पर एंबुलेंस 108 संचालन शुरू किया गया है, लेकिन स्थानीय जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते एंबुलेंस जर्जर हो गई.

बीच रास्ते में दम तोड़ रही एंबुलेंस

आरोप है कि एंबुलेंस का बेहतर ढंग से रखरखाव नहीं हो रहा है, जिसके चलते वाहन बीच रास्ते में खराब हो जाती है. इससे न सिर्फ चालक, बल्कि मरीजों की भी परेशानी बढ़ जाती है. हाल ही में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धुलकोट से धोंड गांव में प्रसूता को लेने जा रही एंबुलेंस का अचानक स्टीरिंग फेल हो गया. जिसके कारण वाहन चालक ने संतुलन खो दिया, सड़क पर एंबुलेंस बेकाबू हो गई, लेकिन पायलेट राजेश ने सूझबुझ का परिचय दिया, उन्होंने बेकाबू एंबुलेंस को नियंत्रित कर लिया, जिसके बाद एंबुलेंस को सड़क किनारे रोक लिया, इससे बड़ा हादसा होने से टल गया.

सांसत में मरीजों की जान (ETV Bharat)

पायलेट ने लगाया अंदेखी का आरोप

पायलेट राजेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि, ''एंबुलेंस का रखरखाव और ठीक से मेंटेनेंस नहीं किया जाता है, इससे कई बार हादसे होने का अंदेशा बना रहता है, बार-बार शिकायत करने के बाद भी बदहाल एंबुलेंस की सुध नहीं ली जाती है.''

2 एंबुलेंस पर दर्जनों गांव आश्रित

बुरहानपुर के धुलकोट स्वास्थ्य केंद्र से 108 एंबुलेंस संचालित की जाती है, धूलकोट क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक ग्राम पंचायत है, इन पंचायतों में दर्जनों गांव आते हैं, यहां आपातकाल में मरीजों और प्रसूताओं को अस्पताल लाने के लिए महज दो ही एंबुलेंस उपलब्ध कराई गई है, जोकि खस्ताहाल हालत में पहुंच गई है. जिसके कारण कई बार मरीजों को एंबुलेंस का लाभ नहीं मिल पाता है, पेशेंट को निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाना पड़ता है. इससे आदिवासी मरीजों की जेब पर भार पड़ रहा है.

BURHANPUR BAD AMBULANCE CONDITION
बुरहानपुर की सड़कों पर दौड़ रहे जर्जर एंबुलेंस (ETV Bharat)

मरीजों की जान के साथ खिलवाड़

एंबुलेंस चालक राजेश ने बताया, "वाहन की तकनीकी खराबी के कारण अचानक स्टीरिंग ने काम करना बंद कर दिया, समय रहते वाहन रोक लिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई. लंबे समय से एंबुलेंस 108 खस्ताहाल स्थिति में है, इसकी सुधार की आवश्यकता है, इससे मरीजों की परेशानी बढ़ जाती है, इस तरफ ध्यान देना चाहिए."

ग्रामीणों का कहना है कि, जिन वाहनों पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के दर्जनों गांव के मरीजों और गर्भवती महिलाओं की जान बचाने की जिम्मेदारी है, वह खस्ताहाल हो चुकी है. लंबे समय पर बदहाल एंबुलेंस सड़को पर दौड़ रही हैं, इससे आदिवासी मरीजों की फजीहत बढ़ गई है. अधिकांश मरीजों को मोटरसाइकिल या निजी वाहन से अस्पताल तक पहुंचना पड़ता है. इससे आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है. इस मामले में जिम्मेदारों को सुध लेना चाहिए, ताकि मरीजों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरिके से मिल सके.

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