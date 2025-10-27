ETV Bharat / state

बुरहानपुर में वन चौकी प्रभारी व गार्ड ने कागजों में किया निर्माण कार्य, DFO ने किया सस्पेंड

बुरहानपुर डीएफओ ने वित्तीय अनियमितता में दो वन कर्मियों को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित. मामले की जांच जारी.

Burhanpur DFO action
बुरहानपुर डीएफओ ने दो वन कर्मियों को किया सस्पेंड (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 3:52 PM IST

2 Min Read
बुरहानपुर: शाहपुर वन परिक्षेत्र के भावसा चौकी में वित्तीय अनियमितता और लापरवाही के मामले में कार्रवाई शुरू. मामले के अनुसार चौकी प्रभारी योगेश महाजन और वनपाल नारायण पाटिल पर आरोप है कि बीट क्रमांक 421 और 422 में बिना निर्माण कार्य कराए फर्जी तरीके से बिल लगाकर 1 लाख 57 हजार रुपये निकाल लिए. इस मामले की शिकायत मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच कराई. जांच में शिकायत सही पाई गई.

कहीं नहीं दिखा निर्माण कार्य

इसके बाद डीएफओ विद्याभूषण सिंह ने चौकी प्रभारी योगेश महाजन और वनपाल नारायण पाटिल को निलंबित कर दिया. डीएफओ की कार्रवाई से वन महकमे में हड़कंप मच गया है. दोनों वन कर्मियों पर फर्जी बिल लगाने के अलावा वन सुरक्षा में लापरवाही बरतने का भी आरोप है. मामले की शिकायत हुई तो अधिकारियों ने जांच की. बीट क्रमांक 421 और 422 में का मौका मुआयना किया. इसमें पाया गया कि बीट क्रमांक 421 में निर्माण कार्य नहीं हुआ.

जांच करने पर शिकायत सही मिली

जांच में पाया गया कि बिगड़े वनों का सुधार योजना वर्ष 2024-25 के तहत कराए गए वृक्षारोपण क्षेत्र में एक अवैध रूप टप्पर पाया गया, जो वित्तीय अनियमितता और वृक्षारोपण सुरक्षा में गंभीर लापरवाही दर्शाता है. डीएफओ विद्याभूषण सिंह का कहना है "जांच में शिकायत सही पाए जाने पर दोनों वन कर्मियों को निलंबित किया गया है."

फर्जी बिल लगाकर हड़पी राशि

जांच में यह भी सामने आया कि चौकी क्षेत्र में निर्माण कार्य के नाम पर भारी-भरकम बिल पेश किए गए थे, जबकि ज़मीन पर उन कार्यों का कोई नामोनिशान तक नहीं मिला. फर्जी बिलों के जरिए राशि निकाली गई थी, इसके अलावा, चौकी प्रभारी और वनपाल द्वारा कार्य में भी भारी लापरवाही बरती गई. मामले की जांच जारी है. ये देखा जा रहा है कि इस वित्तीय अनियमितता और किसकी मिलीभगत है.

