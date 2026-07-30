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न बाइक न कार, साइकिल से वैष्णो देवी दर्शन करने निकले 30 श्रद्धालु, इंद्रदेव को मनाएंगे

महाराष्ट्र के जालना से शुरु की यात्रा महाराष्ट्र के जालना जिले से 30 श्रद्धालुओं का जत्था साइकिल से मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना हुआ है. यह जत्था पहली बार यात्रा नहीं कर रहा, बल्कि ​बीते 15 वर्षों से इसी तरह निकलता है. हर साल किसी चर्चित मुद्दे को लेकर कामना के लिए यात्रा की जाती है. यह सिलसिला लगातार जारी है. इस साल भी यह जत्था जम्मू-कश्मीर के कटरा में स्थित मां वैष्णो देवी के दरबार के लिए साइकिल से यात्रा पूरी करने में लगा है. यात्रा की शुरुआत होते ही जगह-जगह जत्थे का स्वागत हो रहा है. इस बार देश की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाएगी.

बुरहानपुर: देशभर में बरसात का मौसम जारी है. बारिश कहीं आफत तो कही खुशियां बनकर बरस रही है. हालांकि इस बार मानसून की देरी से कई लोग काफी चिंतित हो गए हैं. ऐसे में अब लोगों ने धार्मिक आयोजनों की शुरुआत की है. हाल ही में महाराष्ट्र के जालना से 30 श्रद्धालुओं का जत्था साइकिल से वैष्णो देवी धाम के लिए रवाना हुआ है. दरअसल, जय भद्रा ग्रुप के सदस्यों ने इस बार अच्छी बारिश और देश में अमन चैन, सुख समृद्धि के लिए साइकिल यात्रा निकाली है. यह साइकिल यात्रा बुरहानपुर पहुंची है. शाहपुर में यात्रियों का नगरवासियों ने जोरदार स्वागत किया.

थकान पर भारी पड़ी आस्था

श्रद्धालु शैलेश माधव ने बताया कि, "वे केवल अपनी मनोकामनाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र और देश में सुख, शांति, और समृद्धि की कामना लेकर माता रानी के दरबार जा रहे हैं. खास बात यह है कि इस ​कठिन सफर पर धार्मिक आस्था भारी है. साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर का लम्बा सफर, इस दौरान बारिश की चुनौतियां, लगातार चलती साइकिल, थकता बदन, लेकिन मन में माता रानी के दर्शन की आस्था इन सब पर भारी है. इसी विश्वास और श्रद्धा के बल पर वे पिछले डेढ़ दशक से इस अनूठी परंपरा को पूरी निष्ठा के साथ निभाते आ रहे हैं.

महाराष्ट्र के जालना से शुरु की यात्रा (ETV Bharat)

लोगों ने श्रद्धालुओं के पैरों पर छिड़का गुलाब जल

स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि, यह जत्था हर साल शाहपुर से होकर गुजरता है, हम इन्हें राहत पहुंचाने के मकसद से इनके पैरों पर गुलाब जल और ठंडी जुड़ी बूटी रगड़ते हैं. ताकि साइकिल चलाते समय थकान कम हो सके, साथ ही उन पर पुष्पवर्षा की है, और माता रानी के जयकारों से जोरदार स्वागत किया. सभी ने उनकी सकुशल और सुखद यात्रा की मंगलकामना की है.

श्रद्धालु गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि, ''करीब 15 साल पहले 11 युवाओं ने साइकिल यात्रा की शुरुआत की थी. देश में सुख समृद्धि, अमनचैन और आपसी भाईचारा बना रहे, इसी कामना को लेकर यात्रा चल रही है. अब धीरे-धीरे युवा पीढ़ी भी इस यात्रा से जुड़ रही है. साइकिल यात्रा से ईधन की बचत होती है, इससे वायु प्रदूषण भी नहीं होता. जिसके चलते वातावरण संतुलित रहता है. युवा पीढ़ी भी इस अभियान से जुड़ रही है, यह अभियान 15 सालों से जारी है.''