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बुरहानपुर में लोकल फॉर वोकल की धूम, दीपावली में कारीगरों ने फिर दिखाया कला का जादू

देशी वस्तुओं को अपनाने की अपील ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: दीपावली प्रकाश का पर्व है और इस त्यौहार पर मिट्टी के दीपक का विशेष महत्व है. देशभर में हर साल दीपावली के अवसर पर घरों को सजाने के लिए मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं. इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में त्यौहार नजदीक आते ही प्रजापति कुम्हार समाज मिट्टी से अपनी कला का जादू बिखेरना शुरू कर देता है, जिसमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शामिल होते हैं.

प्राचीन संस्कृति की विरासत बुरहानपुर में जिंदा है (ETV Bharat) देशी वस्तुओं को अपनाने की अपील युवा, बुजुर्ग और बच्चों के अलावा इस काम में गृहणी महिलाएं भी पीछे नहीं हैं. वह घर की जिम्मेदारियां निभाने के साथ ही अपने पुश्तैनी काम को अंजाम देने में जुट जाती हैं. दीपक निर्माता महिलाएं आम नागरिकों से चायनीज वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी मिट्टी से निर्मित वस्तुओं को अपनाने की अपील करती नजर आईं. उनका कहना है कि चायनीज वस्तुओं की बिक्री का कारीगरों की मेहनत पर विपरीत असर पड़ता है. इससे स्वदेशी व पारंपरिक सामग्री की बिक्री कम होती हैं, जिसके कारण प्रजापति समाज को नुकसान होता हैं.