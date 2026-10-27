बुरहानपुर में लोकल फॉर वोकल की धूम, दीपावली में कारीगरों ने फिर दिखाया कला का जादू
बुरहानपुर में मिट्टी के दीये-कलश और खिलौने बनाने में जुटे कुम्हार, प्राचीन संस्कृति की विरासत को बचाने की जद्दोजहद जारी. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 12:33 PM IST
बुरहानपुर: दीपावली प्रकाश का पर्व है और इस त्यौहार पर मिट्टी के दीपक का विशेष महत्व है. देशभर में हर साल दीपावली के अवसर पर घरों को सजाने के लिए मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं. इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में त्यौहार नजदीक आते ही प्रजापति कुम्हार समाज मिट्टी से अपनी कला का जादू बिखेरना शुरू कर देता है, जिसमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शामिल होते हैं.
देशी वस्तुओं को अपनाने की अपील
युवा, बुजुर्ग और बच्चों के अलावा इस काम में गृहणी महिलाएं भी पीछे नहीं हैं. वह घर की जिम्मेदारियां निभाने के साथ ही अपने पुश्तैनी काम को अंजाम देने में जुट जाती हैं. दीपक निर्माता महिलाएं आम नागरिकों से चायनीज वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी मिट्टी से निर्मित वस्तुओं को अपनाने की अपील करती नजर आईं. उनका कहना है कि चायनीज वस्तुओं की बिक्री का कारीगरों की मेहनत पर विपरीत असर पड़ता है. इससे स्वदेशी व पारंपरिक सामग्री की बिक्री कम होती हैं, जिसके कारण प्रजापति समाज को नुकसान होता हैं.
पीएम के 'लोकल फॉर वोकल' का असर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'लोकल फॉर वोकल' वस्तुओं को बढ़ावा दिया है, उन्होंने देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल की अपील की है. इस अपील का असर बुरहानपुर में भी देखने को मिल रहा है. खास बात यह है कि पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय नागरिक दीपावली पर स्वदेशी और पारंपरिक वस्तुओं की खरीदारी करते हैं. इस एक बार फिर कुम्हार समाज ने मिट्टी से मां महालक्ष्मी और दीए, बर्तनों का निर्माण कार्य शुरू किया है. उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल की.
बच्चों के मनोरंजन का विशेष ध्यान
दीपावली पर बच्चों के मनोरंजन के लिए भी मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं. इसके अलावा घर और आंगन को रोशन करने के लिए मिट्टी के दीपक, माता महालक्ष्मी की प्रतिमाएं, मिट्टी के बर्तन और पूजन में उपयोग होने वाली अन्य पारंपरिक वस्तुएं तैयार की जा रही हैं. इसमें चूल्हा, कढ़ाई, सिकोरे, टंकी, तवा सहित एक दर्जन से अधिक वस्तुएं शामिल है. जो बच्चों खेलने में भी उपयोग की जाती हैं, हर साल मिट्टी से निर्मित बर्तन ज्यादातर बच्चों की पसंद बनते हैं.
एक महीने से कड़ी मेहनत जारी
बीते एक महीने से कुम्हार समाज के कारीगर दिन-रात मेहनत करने में जुटे है. सुबह से देर रात तक कारीगरी का सिलसिला जारी रहता है. पूरा परिवार इस काम को बखूबी निभाता है, यही वजह है कि दीपों का पर्व दीपावली नजदीक आते ही सिकोरे, दीए, मां महालक्ष्मी सहित अन्य वस्तुओं को आकार देने में पूरा परिवार जुट गया है. उनका कहना है कि उनकी मेहनत से दीपावली पर लोगों के घर और आंगन मिट्टी के दीपकों की रौशनी से जगमगा उठते हैं.
प्राचीन संस्कृति की विरासत को संजोया
कारीगर प्रभाकर प्रजापति ने बताया, " दीपावली पर्व के डेढ़ महीने पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं. पूरा परिवार मिट्टी से पूजन सामग्री और बच्चों की खेल सामग्री बनाने में मशगूल रहता है. कई पीढ़ियों से मिट्टी से निर्मित वस्तुओं को तैयार करते आ रहे है. हमने पूर्वजों से सीखी कला और प्राचीन संस्कृति की विरासत को संजोकर रखा है. नई पीढ़ी को भी इस कारीगरी से जोड़ा है, इस काम से मिलने वाली राशि से मेरी आजीविका को भी मजबूती मिलती हैं."
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महिला कारीगर प्रतिभा प्रजापति ने बताया, "मैंने शादी के बाद ससुराल में अपनी सासू मां से मिट्टी की वस्तु बनाने का काम सीखा है. अब परिवार को इस काम में सहायता करती हूं. दीपावली पर्व को देखते हुए पारंपरिक हस्तकला से विभिन्न वस्तुओं को तैयार किया है. हमने बच्चों के मनोरंजन के लिए भी पारंपरिक खेल सामग्री तैयार की है. मैं आम नागरिकों से चायनीज और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने की अपील करती हूं."