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बुरहानपुर में मौला के लिए उड़ी फूलों की पंखुड़ियां, एक दीदार से दाऊदी बोहरा की मन्नत पूरी

दाऊदी बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु बुरहानपुर में. बोहरा समाज में खुशी की लहर. समाजजनों के खुशी से चेहरे खिले . दरगाह-ए-हकीमी में उर्स होगा.

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दाऊदी बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु के स्वागत में पुष्पवर्षा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 2:10 PM IST

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Updated : April 14, 2026 at 2:17 PM IST

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बुरहानपुर : बोहरा समाज के लिए सोमवार का दिन बहुत खास रहा. मुंबई से उनके 53वें धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन से उतरे तो खुशी की लहर छा गई. अपने धर्मगुरु की एक झलक पाने के लिए समाज के लोगों में होड़ लग गई. उस समय लोगों का सपना साकार हो गया, जब धर्मगुरू समाज के कई दुकानदारों के प्रतिष्ठान पर पहुंचे.

सैयदी अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन साहब का उर्स

शहर के गणपति थाना क्षेत्र के लोधीपुरा गांव स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह-ए-हकीमी में दाऊदी बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे. बुरहानपुर में सैयदी अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन साहब का उर्स मनाया जाना है, जिसके चलते सैयदना साहब आए हैं. सैयदना साहब इतवारा और बुधवारा क्षेत्र में अपने अनुयायियों के घर और दुकानों पर पहुंचे. इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए समाज के लोगों की भीड़ लग गई, जैसे ही क्षेत्र में धर्मगुरु ने प्रवेश किया, बोहरा समाज के लोग खुशी से झूम उठे.

बुरहानपुर पहुंचे दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु (ETV BHARAT)

मौला के स्वागत में जगह-जगह पुष्पवर्षा

बोहरा समाज के अनुयायियों ने इतवारा-बुधवारा क्षेत्र में मौला के स्वागत में जगह-जगह फूलों की बरसात की. खास बात यह है कि सैयदना साहब ने दाऊदी बोहरा समाज के दुकानदारों के प्रतिष्ठानों में अपने कदम रखे. यह नजारा देख समाजजन भावुक हो गए, उन्होंने खुद को भाग्यशाली माना. दरगाह-ए-हकीमी में स्थित हकीमी मस्जिद में धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब मंगलवार को प्रवचन देंगे.

Burhanpur Dawoodi Bohra samaj
विदेश से भी बोहरा समाज के लोग बुरहानपुर पहुंचे (ETV BHARAT)

विदेश से भी बोहरा समाज के लोग बुरहानपुर पहुंचे

कार्यक्रम में देश और विदेश से दाऊदी बोहरा समाज के लोग दरगाह-ए-हकीमी बुरहानपुर में आए हैं. वे मौला का दीदार करने और प्रवचन सुनने आए हैं. जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भारी पुलिस बल की तैनाती की. दरगाह-ए-हकीमी के मीडिया प्रभारी तफ्फजुल मुलायमवाला ने बताया "सैयदी अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन साहब का जन्म 34वें धर्मगुरु सैयदना बदरुद्दीन बिन मुल्ला राज के कार्यकाल में 1665 में हुआ था. वे न सिर्फ एक महान लेखक थे, बल्कि साहित्य प्रेमी भी थे, उन्होंने उर्दू, संस्कृत, फारसी और अरबी में कई किताबें लिखी थीं."

खास बात यह है कि अपनी धर्मपरायणता, विनम्रता और विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध, सैयदी अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन का जीवन और विरासत आज भी देश और दुनिया के दाऊदी बोहरा समाज के अनुयायियों को प्रेरित करता है.

धर्मगुरु का संदेश सुनने का बेसब्री से इंतजार

मंगलवार को उनका उर्स (पुण्यतिथि) मनाई जाएगी, दरगाह में उर्स का भव्य योजना किया जाएगा, इस मौके पर दाऊदी बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु सैयदना सैफुद्दीन साहब समाजजनों को संबोधित करेंगे, इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग प्रवचन का श्रवण लाभ उठाएंगे.

Last Updated : April 14, 2026 at 2:17 PM IST

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