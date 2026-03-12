ETV Bharat / state

अनोखी साइकिल कावड़ यात्रा, युवक ने लिया 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का संकल्प

उतराखंड से साइकिल चलाकर बुरहानपुर पहुंचा युवक, उज्जैन महाकाल से शुरू की 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा.

BURHANPUR CYCLE KAVAD YATRA
उतराखंड से साइकिल चलाकर बुरहानपुर पहुंचा युवक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: सोनू सोहले

बुरहानपुर: इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे पर ताप्ती पुलिया के समीप भोलेबाबा के एक अनन्य भक्त साइकिल यात्रा करते दिखे. सड़कों पर उनकी साइकिल कावड़ यात्रा देख राहगीर भी ठहर गए. लोगों ने इस भक्त का पुष्प मालाओं से स्वागत भी किया. साइकिल यात्रा पर निकले विकास ठाकुर ने बताया कि पूरे भारत का भ्रमण कर 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना है.

उज्जैन महाकाल से शुरू किया 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा

देहरादून (उत्तराखंड) के रहने वाले विकास ठाकुर ने देशभर में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों के साइकिल से चलकर जलाभिषेक और दर्शन करने का अनोखा संकल्प लिया है. इस यात्रा में उन्हें 365 दिन में साइकिल से साढ़े बारह हजार किलोमीटर का सफर तय करना है. अब तक वे साढ़े बारह सौ किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं. इस यात्रा की शुरुआत विकास ठाकुर ने विश्व प्रसिद्ध उज्जैन महाकालेश्वर से की. इसके बाद वे ओंकारेश्वर पहुंचे. फिलहाल विकास ने 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे किए हैं और उनका अगला पड़ाव महाराष्ट्र की ओर होगा.

उज्जैन महाकाल से शुरू किया 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा (ETV Bharat)

गाय को राष्ट्र माता बनाए जाने की मांग

यात्रा के दौरान विकास ठाकुर रोजाना धर्मशाला या मंदिर में रात्रि विश्राम करते हैं. विकास ठाकुर ने बताया कि "मैंने एक मन्नत के रूप में यात्रा शुरू की है, लेकिन अब इस यात्रा में गाय को राष्ट्र माता बनाए जाने की मांग भी शामिल हो गई है. यात्रा के हर पड़ाव पर स्थानीय लोगों को गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की अपील करते हैं."

Bicycle country tour
युवक ने लिया 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन का लिया संकल्प (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी उमेश प्रजापति ने बताया "देहरादून के रहने वाले विकास ठाकुर साइकिल से कावड़ यात्रा पर निकले हैं. उन्होंने अकेले ही इस यात्रा को पूरा करने का संकल्प लिया है. इस दौरान वह गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने का संदेश भी दे रहे हैं. आमतौर पर कोई भी शख्स सुख-समृद्धि को लेकर कठिन यात्रा पूरी करता है, लेकिन इन्होंने अनोखा संकल्प लिया है, जो काबिले तारीफ है. हमने उनका स्वागत किया."

Burhanpur Cycle Kavad Yatra
अनोखी साइकिल कावड़ यात्रा (ETV Bharat)

TAGGED:

VISITING 12 JYOTIRLINGAS FROM CYCLE
BURHANPUR NEWS
UJJAIN MAHAKAL MANDIR
BICYCLE COUNTRY TOUR
BURHANPUR CYCLE KAVAD YATRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.