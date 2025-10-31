ETV Bharat / state

झूम उठे किसान, बुरहानपुर में MSP पर होगी कपास की खरीदी, जल्द खुलेगा खरीदी केंद्र

इस मामले को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रसारित किया. सांसद ज्ञानेश्वर पाटील से लेकर विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं तक किसानों की यह समस्या पहुंचाई, जिसके बाद सत्ताधारी दल के सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने बुरहानपुर में सीसीआई का खरीदी केंद्र शुरू कराने का आश्वासन दिया था. जबकि विपक्षी दल कांग्रेस ने खरीदी केंद्र शुरू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी.

बुरहानपुर: एक बार फिर ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. अब जिले में कपास की खरीद हो सकेगी. मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर कपास उत्पादक किसानों ने समर्थन मूल्य पर कपास बेचने के लिए पंजीकरण कराया था. इस बीच कॉटन कार्पोरेशन इंडिया (सीसीआई) ने फरमान जारी किया कि खंडवा में सिर्फ खंडवा के किसानों से ही समर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी की जाएगी, जबकि बुरहानपुर में कई सालों से सीसीआई द्वारा समर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी बंद है.

बुरहानपुर में जल्द शुरू की जाएगी कपास खरीदी केंद्र (ETV Bharat)

बुरहानपुर में कपास खरीदी केंद्र शुरु करने के निर्देश

जिसके बाद इंदौर के संभागायुक्त सुदाम खाडे ने भारतीय किसान संगठन की बैठक ली. बैठक में बुरहानपुर में कपास की समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग उठी. संभागायुक्त ने बैठक में मौजूद सीसीआई के अफसरों को बुरहानपुर में कपास खरीदी केंद्र शुरू करने निर्देश दिए हैं. जिससे कपास उत्पादक किसानों के चेहरे खिल उठे और राहत की सांस ली है.

बुरहानपुर में 16 हजार से अधिक हेक्टेयर में कपास की खेती

बुरहानपुर जिले में इस वर्ष 16 हजार से अधिक हेक्टेयर में कपास की खेती की गई है. प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य 8200 रुपए में खरीदी करने के लिए तैयार हो गई थी. बड़ी संख्या में कपास किसानों ने पंजीकरण कराया. हालांकि कपास कार्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई का बुरहानपुर में मौजूद खरीदी केंद्र एक दशक पहले ही बंद हो चुका है. जिसे किसानों की मांग पर सीसीआई ने दोबारा खोलने का फैसला किया है.

किसानों ने ईटीवी भारत का आभार व्यक्त किया

कपास उत्पादक किसान और विपक्षी कांग्रेस ने किसानों की इस समस्या को शासन तक पहुंचाने में मदद करने के लिए ईटीवी का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने अपेक्षा जताई कि आगे भी आने वाले दिनों में किसानों की समस्या शासन तक पहुंचाने में ईटीवी भारत मदद करेगा. लोनी गांव के किसान सुनील महाजन ने ईटीवी भारत को धन्यवाद दिया है. उनका कहना है कि, ''हमेशा ही ईटीवी भारत जनसरोकार से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से दिखाता आ रहा है, किसानों की आवाज उठाने के बाद बड़ा असर हुआ है.''

इस पूरे मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि "ईटीवी भारत ने खबर दिखाई, इसके बाद किसानों के हित में निर्णय सुनाया गया. यह निर्णय का स्वागत योग्य है. ईटीवी इसी तरह किसान और जनता के मुद्दे उठाता रहा है. मैं एक बार फिर ईटीवी भारत का आभार व्यक्त करता हूं.''