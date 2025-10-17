ETV Bharat / state

बुरहानपुर में MSP पर कपास की खरीद बंद! किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी

बुरहानपुर में MSP पर कपास नहीं खरीदने के फरमान के बाद चिंता में किसान, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने दिया आश्वसन.

बुरहानपुर में समर्थन मूल्य पर नही होगी कपास की खरीदी (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 10:31 AM IST

Updated : October 17, 2025 at 12:00 PM IST

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कपास उत्पादक किसान 16 हजार हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में कपास उगाते हैं. पूर्व में बुरहानपुर कपास का गढ़ था, जिसके चलते बुरहानपुर सफेद सोने का कटोरा कहलाता था. लेकिन अब यहां कपास की खरीदी बंद हो चुकी है. ऐसे में कपास उत्पादक किसान चिंतित हैं और उनकी परेशानी बढ़ गई है. कपास उत्पादक किसानों से समर्थन मुल्य पर खरीदी के लिए पंजीकरण करा लिया गया. इस बीच खंडवा में कपास खरीदी केंद्र से यह खबर सामने आई कि केवल खंडवा जिले के किसानों की ही कपास खरीदी जाएगी.

मंडी में MSP पर कपास खरीदने से इंकार
इतना ही नहीं बुरहानपुर में भी मंडी ने समर्थन मुल्य कपास खरीदी करने को लेकर इनकार कर दिया. अब इससे परेशान किसानों ने समर्थन मुल्य पर खरीदी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है. कांग्रेस ने किसानों को समर्थन देने की बात कही है. उन्होंने कहा, ''हर हाल में बुरहानपुर में समर्थन मुल्य पर कपास की खरीदी की जाए, इधर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी बुरहानपुर में ही कपास खरीदी करवाने का आश्वासन दिया है.

किसानों ने की MSP पर कपास खरीदी की मांग (ETV Bharat)

बुरहानपुर में 16 हजार से अधिक हेक्टेयर में कपास की खेती
महाराष्ट्र के सीमावर्ती बुरहानपुर जिले में इस साल 16 हजार से अधिक हेक्टेयर में कपास की खेती की गई है. सरकार ने पहले समर्थन मुल्य 8200 रुपए में कपास की खरीदी करने के लिए किसानों से पंजीकरण कराया है. किसानों ने बढ़चढ़ कर पंजीकरण कराने में हिस्सा लिया. समर्थन मुल्य पर खरीदी करने के लिए अधिकृत कपास कार्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई का बुरहानपुर में एक दशक पहले खरीदी केंद्र बंद हो चुका है. अब यह केंद्र पड़ोसी जिले खंडवा में स्थित है, लेकिन सीसीआई ने फरमान जारी किया कि खंडवा में केवल खंडवा जिले के किसानों की कपास खरीदी जाएगी.

कपास उत्पादक किसानों की बढ़ी समस्याएं (ETV Bharat)

इस फरमान से किसान परेशान हो गए, किसानों ने चेताया बुरहानपुर में समर्थन मुल्य पर कपास की खरीदी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. किसानों ने अपना दर्द मीडिया के माध्यम से जाहिर किया है, कपास उत्पादक किसानों की मांग और आंदोलन का समर्थन विपक्षी दल कांग्रेस ने किया है.

पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव अजय सिंह रघुवंशी ने कहा, ''समर्थन मुल्य और भावंतर के नाम पर बीजेपी किसानों के साथ महज धोखा कर रही है.'' उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से लेकर बीजेपी के सांसद और जिले के दो बीजेपी विधायकों पर कटाक्ष करते हुए कहा, ''अगर वाकई में खूद को किसान हितैषी मानते हैं तो बुरहानपुर जिले में ही समर्थन मुल्य पर कपास की खरीदी होना चाहिए.''

सांसद बोले-बुरहानपर में होगी कपास की खरीदी
मीडिया ने किसानों की इस समस्या से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को अवगत कराया. सांसद ने कहा, ''हमारी सरकार किसानों की सरकार है, किसानों को समर्थन मुल्य पर खरीदी करना पीएम मोदी की गारंटी है. बुरहानपुर में भी सीसीआई का कपास खरीदी केंद्र खुले या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था से किसानों की कपास बुरहानपुर में ही समर्थन मुल्य पर खरीदी जाए, इसके प्रयास किए जाएंगे.''

